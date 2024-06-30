"Нам предстоит долгая борьба": эксперт о том, почему преимущество на стороне ВС РФ - 30.06.2024 Украина.ру
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"Нам предстоит долгая борьба": эксперт о том, почему преимущество на стороне ВС РФ
"Нам предстоит долгая борьба": эксперт о том, почему преимущество на стороне ВС РФ - 30.06.2024 Украина.ру
"Нам предстоит долгая борьба": эксперт о том, почему преимущество на стороне ВС РФ
Россия развивает свое оборонное производство, в то время как ВСУ воюют чужими деньгами, оружием и снарядами, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-06-30T05:29
2024-06-30T05:29
новости
россия
харьковская область
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
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В Харьковской области недавно состоялся "дебют" колесной самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мальва", напомнил он."Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня. Оно буквально за минуту из походного состояния может быть приведено в состояние боевой готовности. Плюс, его маневренность в сухую погоду позволяет осуществлять маневры вне шоссейных дорог и быстро уходить от контрбатарейного огня", – объяснил Анпилогов.Кроме того, российские войска все чаще применяют фугасные бомбы, против которых у ВСУ сейчас нет ответа, отметил эксперт."Они не могут их сбивать с помощью ПВО, а также не могут воздействовать на носителей этих боеприпасов, которые не входят в зону поражения ПВО.Нам предстоит выбивать вражескую артиллерию. Нам предстоит долгая борьба, которая не закончится за один день, но со временем даст конкретные результаты. ВСУ будут терять артиллерию быстрее, чем ее будут поставлять им западные союзники", – рассказал он.О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, харьковская область, алексей анпилогов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Харьковская область, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины

"Нам предстоит долгая борьба": эксперт о том, почему преимущество на стороне ВС РФ

05:29 30.06.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Россия развивает свое оборонное производство, в то время как ВСУ воюют чужими деньгами, оружием и снарядами, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В Харьковской области недавно состоялся "дебют" колесной самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мальва", напомнил он.
"Это совершенно другое орудие с совершенно другой системой управления огня. Оно буквально за минуту из походного состояния может быть приведено в состояние боевой готовности. Плюс, его маневренность в сухую погоду позволяет осуществлять маневры вне шоссейных дорог и быстро уходить от контрбатарейного огня", – объяснил Анпилогов.
Кроме того, российские войска все чаще применяют фугасные бомбы, против которых у ВСУ сейчас нет ответа, отметил эксперт.
"Они не могут их сбивать с помощью ПВО, а также не могут воздействовать на носителей этих боеприпасов, которые не входят в зону поражения ПВО.
Нам предстоит выбивать вражескую артиллерию. Нам предстоит долгая борьба, которая не закончится за один день, но со временем даст конкретные результаты. ВСУ будут терять артиллерию быстрее, чем ее будут поставлять им западные союзники", – рассказал он.
О том, как наступает российская армия, а ВСУ не берегут свои резервы – в интервью Кирилла Курбатова Алексей Анпилогов: ВСУ устроили России "шапито", но оно не спасет их от фронтальных и фланговых ударов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХарьковская областьАлексей АнпилоговВооруженные силы Украины
 
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