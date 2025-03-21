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Что происходит в Турции и причем здесь украинский "майдан"

Что происходит в Турции и причем здесь украинский "майдан" - 21.03.2025 Украина.ру

Что происходит в Турции и причем здесь украинский "майдан"

В Стамбуле проходят массовые акции протеста. Турки вышли на улицы, чтобы выразить поддержку ранее арестованному мэру городу Экрему Имамоглу. Кто за этим стоит? Тот, кому выгодно. Например, Европе нужна Турция на своей стороне, чтобы противостоять антиглобалистскому крестовому походу Трампа.

2025-03-21T08:18

2025-03-21T08:18

2025-03-21T08:18

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Ее роль трудно переоценить в решении ближневосточного вопроса, а также украинского кейса. Армия Турция самая подготовленная и опытная среди европейских стран. И это НАТОвская армия. Именно поэтому действия Эрдогана для европейского глубинного государства и, прежде всего, Великобритании должны быть если не управляемыми, то по крайней мере предсказуемыми. Эрдоган это понимает, поэтому демонстрирует максимальную решительность в борьбе с внутренней фрондой и оппозицией. Отсюда и арест яркого и популярного политика – мэра Стамбула. Между тем, протестные события в Турции могут дорого обойтись и Эрдогану, и в целом сказаться на стабильности в стране. Например, финансовый рынок Турции уже отреагировал на политическую нестабильность: доходность 10-летних бумаг взлетела сразу на 175 базисных пунктов, до 30%. Лира ослабла более чем на 14% к доллару, достигнув нового исторического минимума, хотя и сократила потери до примерно 7% к закрытию торгов.Чем закончатся беспорядки в Стамбуле и что это значит в глобальном пределе – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Института международный политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Мириться лучше со знакомым злом…": как относиться к эксцессам в Турции Расправа Эрдогана над своим главным противником Экремом Имамоглу, которому "Султан" гарантированно проигрывал бы президентские выборы в 2028 году, потеснила в мировых СМИ даже украинскую повестку. И это не удивительно: в одном из ключевых регионах мира произошёл резкий скачок нестабильности. "Что это значит?" и "Чего можно ожидать?" — таковы самые популярные вопросы для прессы, военных, бизнеса, политиков и экспертов. Эрдоган, как известно, арестовал не только мэра Стамбула и главу самой опасной для него оппозиционной партии, но и ещё сто человек, так или иначе связанных с Имамоглу. Это самая настоящая зачистка, призванная показать аппаратную силу президента и сломить волю к сопротивлению у оппозиции. Эрдоган так взвинтил ставки, что стало ясно: он готов и дальше их поднимать — никаких сдерживающих мотивов для него нет. Показательная деталь: пока решали, как аннулировать диплом у Имамоглу — тот начинал учёбу в кипрском университете, не признанном в Турции, а без высшего образования нельзя баллотироваться в президенты, — ни одной утечки не случилось. Во всяком случае, Имамоглу, если и знал о готовящемся аресте, не успел сделать никаких заявлений. ▪️ Кто же стоит за действиями Эрдогана? Едва ли можно считать обоснованным предположение, что это инспирировано Британией, поскольку-де удар пришёлся по близкому к США человеку. Если Имамоглу и был к кому-то близок в Штатах, то только к Демпартии. Прозападность и проевропейскость арестованного мэра лежат в плоскости либеральных установок, и Трамп тут как раз больше совпадает с Эрдоганом. Хотя Эрдоган в данном случае руководствовался только своими интересами, главный из которых — борьба за власть. Сможет ли нестабильность в Турции подтолкнуть Эрдогана к сближению с Россией? Такие предположения тоже есть. Но и с ними нельзя согласиться. Сейчас нет условий, при которых Эрдоган предпочёл бы сближение с Москвой отношениям с Западом. Да, ЕС и Демпартии США выгоднее иметь в Турции дело с Имамоглу. Для Трампа же Турция — пока вне сферы приоритетов. Тем не менее, роль этой страны для Запада важнее внутритурецких эксцессов. Отношения Запада с Эрдоганом сохраняют стратегическую важность, и потому ничего в них не изменится. Теперь Турция входит в зону затяжных турбулентностей, и всё же Эрдоган способен резко перейти от шахмат к регби, а Имамоглу на это не способен. И если разгром оппозиции удастся, то Эрдоган сохранит власть и продолжит османский проект. Что османская, что либеральная Турция — для России это одинаково недружественные курсы. Кто бы ни пришёл к власти в этой стране, она останется в орбите Запада в силу своих национальных интересов. Там Турция черпает ресурс для давления на Россию и для шантажа самого Запада. Другого курса у Анкары нет. ▪️ Другое дело, что Имамоглу мог бы легче перекрыть для России Проливы, чем Эрдоган. К тому же, националистическая и антилиберальная Турция для России — более удобный партнёр, чем Турция глобалистская и либеральная. Эрдоган известен и понятен, тогда как партия Имамоглу будет долго пробовать разные варианты перемен. Пока что-то определится, в мире произойдут много важных событий, да и стратегическая неопределённость возрастёт. Поэтому всё происходящее сейчас в Турции с точки зрения российских интересов можно выразить словами Гамлета: "Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться". Эрдоган сейчас будет зависим от состояния экономики Турции — это означает, что торговля с Россией будет для него важнее, чем прежде, но всё же не станет приоритетной. Эрдоган, как обычно, постарается добиться как можно большего и от ЕС, и от Москвы. Для Трампа и Британии он тоже постарается остаться полезным, особенно в свете грядущего урегулирования на Ближнем Востоке. Вот почему нынешний кризис не окажется для Эрдогана фатальным: он остаётся нужен и Западу, и Востоку, и Югу. Для России здесь пока нет повода для изменения приоритетов.Политолог Вадим ТрухачёвВыгоден ли Евросоюзу уход Эрдогана? Скорее да. Но есть оговорки. Коллега Аватков говорит, что за протестами в Стамбуле стоит ЕС. Не уверен в этом. Эрдоган нужен Евросоюзу как орудие против России в той же Средней Азии или Сирии. Любого, кто может навредить России, европейцы готовы поддержать. Другое дело, что идеологически он европейцам чужд. Слишком долго сидит у власти, пытается с ЕС торговаться (хотя ЕС - главный торговый партнёр и инвестор для Турции). Шантажирует Европу мигрантами. К тому же не присоединился к санкциями против России - хотя часть их турки всё же выполняют. В плохом смысле "непредсказуемый". К тому же в Европе у Эрдогана есть враг - правда, не в ЕС. Его фамилия - Рютте. Поссорились они с тех пор, как "Султан" пытался агитировать голландских турок голосовать за исламистскую партию. Но потом они научились договариваться. Так что скажу так. Возражать против свержения Эрдогана ЕС не станет, но подталкивать данное свержение у него вряд ли есть основания. Он ещё может пригодиться против России. Так что Евросоюз здесь скорее "активный наблюдатель".Тюрколог Владимир АватковДумаете в Турции всё закончилось, пошумели разошлись? Нет, конечно. Многие, включая лидера оппозиционной Народно-республиканской партии, дежурили ночью на площадях. Крупные митинги готовятся на воскресенье, когда должен быть снят запрет на проведение публичных акций. Меры безопасности во многих точках усилены, есть перебои в работе соцсетей, 37 человек задержаны за подстрекательство в соцсетях. Более того, выяснилось, что часть подстрекателей находятся за рубежом. В Стамбуле в метро транслируют голос задержанного мэра Имамоглу , который говорит: "Я выиграю эту войну". Сегодня также состоится заседание Совбеза Турции. Ситуация остаётся напряжённой.Политолог Юрий БаранчикВ Турции начался свой Майдан – и правильно, слово-то турецкое. Протесты начались с Стамбуле и Анкаре из-за задержания мэра Стамбула и главного политического оппонента президента Эрдогана Экрема Имамоглу. Имамоглу обвинили в коррупции и помощи курдам. Подоплека видна невооруженным глазом, потому что вязать Имамоглу начали на следующий день после того, как Стамбульский университет аннулировал ему [диплом]. По турецким правилам, наличие высшего образования обязательно для участия в выборах президента, которые, скорее всего, состоялись бы в 2027 году. И где Имамоглу имел бы прекрасные шансы победить. Народно-республиканская партия - главная оппозиционная партия страны - назвала арест Имамоглу "попыткой государственного переворота против нашего следующего президента". Терять НРП нечего, всего по делу о местных тендерах проходят 100 человек, включая журналистов и бизнесменов. На фоне задержания в Турции ограничили доступ к крупнейшим соцсетям, включая X, Youtube, Tik Tok. Ранее писал, о том, какие кунштюки приходится выписывать Эрдогану, чтобы благополучно подойти к следующим выборам. В том числе добиваться того, чтобы сидящий пожизненный срок лидер курдов Абдулла Оджалан обратился к боевому крылу курдов с просьбой сложить оружие. Кстати, скачут турки под речевку, которая дословно звучит как "Кто не скаче, той Эрдоган". Не зря же говорят, что родство политических украинцев с тюркским миром не сводится к шароварам, бунчукам, атаманам и кошам. Майдан их тоже объединяет.Подробнее о том, что происходит в Турции - "Майдан – турецкое слово. К чему приведёт стамбульский кастрюльный бунт"

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турция, россия, стамбул, эрдоган, дональд трамп, елена панина, ес, нато, совбез, эксклюзив