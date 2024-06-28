Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект - 28.06.2024 Украина.ру
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Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект
Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект - 28.06.2024 Украина.ру
Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект
Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил 28 июня губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале
2024-06-28T07:12
2024-06-28T07:32
пво
дроны
брянская область
новости
россия
вс рф
вооруженные силы украины
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"Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - написал он.Анохин добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.В свою очередь губернатор Брянской области информировал об уничтожении трех беспилотников над Трубчевским районом региона, пострадавших и разрушений нет.Позже он сообщил об уничтожении еще двух украинских дронов над Навлинским и Суземским районами Брянской области.Как указали в Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
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пво, дроны, брянская область, новости, россия, вс рф, вооруженные силы украины
ПВО, дроны, Брянская область, Новости, Россия, ВС РФ, Вооруженные силы Украины

Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект

07:12 28.06.2024 (обновлено: 07:32 28.06.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил 28 июня губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале
"Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - написал он.
Анохин добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.
В свою очередь губернатор Брянской области информировал об уничтожении трех беспилотников над Трубчевским районом региона, пострадавших и разрушений нет.
Позже он сообщил об уничтожении еще двух украинских дронов над Навлинским и Суземским районами Брянской области.
Как указали в Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.
 
ПВОдроныБрянская областьНовостиРоссияВС РФВооруженные силы Украины
 
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