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Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект

Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект - 28.06.2024 Украина.ру

Российские военные пресекли атаку дронов-камикадзе на военный объект

Российские силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку атаки украинских дронов-камикадзе на военный объект в Смоленской области. Об этом сообщил 28 июня губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале

2024-06-28T07:12

2024-06-28T07:12

2024-06-28T07:32

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"Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки девяти дронов-камикадзе украинского режима на военный объект ВС России", - написал он.Анохин добавил, что, по предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений разрушений нет.В свою очередь губернатор Брянской области информировал об уничтожении трех беспилотников над Трубчевским районом региона, пострадавших и разрушений нет.Позже он сообщил об уничтожении еще двух украинских дронов над Навлинским и Суземским районами Брянской области.Как указали в Минобороны РФ, всего за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Воронежской, Курской и Ростовской областями.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны на сайте Украина.ру.

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пво, дроны, брянская область, новости, россия, вс рф, вооруженные силы украины