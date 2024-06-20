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ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны

ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны - 20.06.2024 Украина.ру

ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны

Дежурные средства российской ПВО (противовоздушной обороны) за прошедшую ночь уничтожили 15 украинских беспилотников над Адыгеей, Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Орловской и Белгородской областями. Об этом сообщили 20 июня в Минобороны России

2024-06-20T07:46

2024-06-20T07:46

2024-06-20T08:16

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"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три БПЛА над территорией Брянской области, три БПЛА над территорией Краснодарского края, один БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области, а также один БПЛА над территорией Орловской области", - перечислили в ведомстве.Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал об уничтожении украинского беспилотника над Унечским районом региона. Он заверил, что в результате пострадавших и разрушений нет,.Из последствий, на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области загорелся резервуар, предположительно, после атаки беспилотника, сообщил губернатор Максим Егоров.Егоров добавил, что также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе.Он заверил, что в регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. О проблемах Киева с системами ПВО - в материале Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО на сайте Украина.ру.

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новости, россия, краснодарский край, белгородская область, александр богомаз, минобороны, пво, беспилотники