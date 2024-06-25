https://ukraina.ru/20240625/1055827425.html

Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить

Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить - 25.06.2024 Украина.ру

Франц Клинцевич о поставках вооружений России врагам США: За Севастополь и Дагестан должны ответить

Теракт в Дагестанt является следствием политики, которую пропагандирует НАТО. Пока что это работает на сотню-две людей. Но цинковые гробы все чаще приходят французам, американцам, немцам и полякам.

2024-06-25T04:40

2024-06-25T04:40

2024-06-25T04:40

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россия

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запад

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана", экс-сенатор Франц Клинцевич. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 24 июня заявил, что Россия готова помогать и поставлять вооружение своим союзникам, борющимся за независимость.Ранее президент России Владимир Путин отметил что не исключает поставок вооружения в другие страны в ответ на передачу военной техники на Украину.— Франц Адамович, заявление Андрея Картаполова — это наш зеркальный ответ Западу?— Нет, это не зеркальный ответ. Дело в другом. Мы всегда соблюдали все договоренности, а в отношении нас никто никогда их не учитывал и не соблюдал.Сегодня мы начали решать свои проблемы и поддерживать национальные интересы с учетом сложившейся геополитики, экономики и военно-технического сотрудничества. У России и раньше были большие потребности, чтобы наши союзники получали от нас оружие, а мы зарабатывали на этом деньги. Но нам говорили: не смейте, нельзя. И мы шли на поводу.При этом они обкладывались всякими санкциями и решениями Организации объединенных наций (ООН), других международных институтов. Сегодня в силу того, как поступает и действует Запад, как он игнорирует международное право, какую ведет борьбу против нас, мы приняли решение, что будем выстраивать отношения с другими государствами с учетом своих интересов.Западу, конечно, будет некомфортно такое наше решение. Потому что в ближайшее время оружие могут получить люди, которые ненавидят американцев, и использовать его против США.Маленький пример из недавнего. Когда 23 июня произошла атака ВСУ на Севастополь с использованием американских ракет ATACMS, что ответили специалисты США? Они сказали, что это уже не американские, а украинские ракеты!Почему в таком случае подобные ракеты не могут иметь другие государства, в том числе те, кто откровенно ненавидит и борется с США? Конечно, это не то что некомфортно, а крайне вредно для Америки. А, может быть, и для других стран, переходящих Суэцкий канал и другие морские проходы, где нарушается мировая экономика.— Какие страны Россия может поддержать оружием? Что мы можем поставить для наших партнеров и что получим за это?— Разговор сегодня идет о двух вещах.Как вы знаете, заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. У России есть проверенные супертехнологии, которые нужны Северной Корее. Я думаю, они получат и наши технологии, и возможности. Мы в вопросах безопасности сможем сотрудничать.Россия, в свою очередь, нуждается в расходниках. Это боеприпасы и сменные стволы. Серьёзные технологические ресурсы Северной Кореи представляют интерес для нас, поскольку могут восполнить наши расходные материалы. Речь идёт о боеприпасах советского калибра и БПЛА.Северная Корея, Китай имеют калибры, которые соответствуют нашим, 122-мм и 152-мм. А для реактивных систем залпового огня (РСЗО) типа "Ураган и Смерч" у корейцев и китайцев есть боеприпас, который в два раза более эффективен, летит подальше. Они уделили внимание этому в свое время.У нас же имеются высокотехнологичные разработки, которые позволяют обеспечить им серьезную дальность и высокую точность.— А в Африку, на Гаити мы можем что-то поставлять, как вы считаете?— Конечно, если они заинтересованы в этом и будут платить.В плане поставок у нас теперь нет ограничений. Особенно после того, как по пляжу мирного Севастополя, где находились отдыхающие люди, был нанесен ужасный удар оперативно-тактическими ракетами, кассетного, запрещенного типа. И пострадало около 140 человек.— Как именно мы будем передавать вооружения: в кредит, платно или безвозмездно? И есть ли у нас излишки вооружений?— Что касается передачи вооружений, существуют разные формы. Есть отработанное международное право на этот счет. Здесь вообще никаких проблем, думаю, не будет.Что у нас есть или чего нет, не будем говорить об этом — это военные секреты.— Как вы видите развитие событий на фронте и в отношениях России и НАТО?— С НАТО у нас идет откровенная прокси-война. При этом в ней в той или иной степени участвуют 48 стран коллективного Запада. Каждая потихоньку, понемножку отдает что-то Украине. Под это создается колоссальный экономический и военно-технический ресурс, благодаря которому Запад обеспечивает ВСУ.Поэтому Украина не имеет проблем ни с оружием, ни с припасами, ни с денежными довольствиями. У них проблема только одна — с людским ресурсом. Но американские специалисты еще в прошлом году все посчитали: ребята, не выпендривайтесь — у вас мобилизационный ресурс 6,8 миллионов человек.Зеленскому дали денег и пообещали другие блага, особняк. И он сказал: буду делать. Далее пошла активная мобилизация на Украине. За май они собрали 100 тысяч человек. И не все, кстати, там убегают.На Украине живут русские люди, законопослушные. Многие идут в ряды ВСУ, потому что "сказали, что надо", отлично понимая, что могут не вернуться. И не нужно думать, как часто пытаются нас убедить СМИ, что в ВСУ воюют болваны. Это не так — я с ними воевал и знаю.Они мотивированы, обучены. Другое дело, что империалисты им мозги перепрошили и, как говорится, создали врага из родного брата.Тут есть и вторая составляющая: они идут на фронт, где худо-бедно получают денежное довольствие. На Украине же нет работы. Сегодня для многих, кто воюет в ВСУ, это единственная возможность прокормить семью.Вы представляете, в какое положении американцы поставили всех нас! Рано или поздно украинские матери и отцы поймут, что их "развели" как баранов. Но может быть уже поздновато.Военные специалисты стран НАТО находятся на территории Украины, откуда под их руководством стреляют по мирным городам. Используется космическая разведка всего альянса. Летают ударные и разведывательные БПЛА. Вдоль границ Российской Федерации висят их системы разведки авиационного типа "Авакс", которые корректируют и ведут огонь — по 18–19 штук ежедневно.Но все равно определяющим является человек, который находится в окопе. Территории захватывает пехота ВСУ, которую мы утилизируем — своих же, по сути, русских людей.— Какие мысли у вас вызывает теракт в Дагестане?— Это как раз следствие той политики, которую ведет НАТО. Английские спецслужбы с их информационно-психологическими операциями нашли таких же болванов — по некой идеологии, связанной с якобы высоким уровнем религиозного фанатизма.У них была задача одна: противопоставить мусульманина и православного. В России миллионы мусульман. [По данным общероссийской переписи населения 2024 года, в России проживает более 14 миллионов мусульман, что составляет около 10% от общего населения страны]. Представляете, какой нарратив запускается, чтобы создать прецедент!Потому что сегодня идет война, она затягивается. Ее ведут с большим преимуществом.Просто сегодня мы на своей территории. У нас развитая логистика. Мы мобилизовались и выработали правильную тактику. Мы отодвинули линию боевого соприкосновения и заняли оборону (еще при Суровикине). А наступать всегда тяжелее.Но в последнее время, в течение этого месяца, были применены многие серьезные боеприпасы: в 1,5 и 3 тонны, вакуумная бомба в 5 тонн, когда нужно было локализовать наступление бригады ВСУ. Мы в течение нескольких секунд это сделали.О чем говорил Владимир Путин? Что есть вооружение, которое может быть более эффективным, чем токсическое ядерное оружие. Мы сегодня это против русских людей на Украине не применяем. Мы ждем, когда они откроются. Поверьте, это обязательно произойдет. А пока у них не получается.Украина и Польша, согласно западной психологической и идеологической части, должны были быть штатными частными военными компаниями, которые будут терроризировать Россию. Сейчас еще присоединяется Прибалтика.Пока что пропагандистская сеть Запада работает — ее слушают одна-две сотни людей. Но цинковые ящики уже пошли у французов, американцев, немцев, особенно серьезно — у поляков. Поляки эти вещи рассматривают уже немножко иначе.Сегодня тактика континентального государства, которую использует Россия, идет с одной целью — для сбережения русских людей. Если бы мы начали долбить Украину моментально всем, что имеем, мы не отмылись бы никогда ни при каких обстоятельствах.А мы взяли и раскрыли психологию и поведенческую функцию украинских нацистов. Следственный комитет РФ собирает на них информацию. Это нужно для дальнейшей денацификации страны.О том, как Россия и КНДР готовятся ответить на агрессию НАТО, в интервью Алексей Фененко: Когда Япония вынудила КНДР и РФ вернуть договор о партнерстве, сбылись два кошмара США

https://ukraina.ru/20230117/1042719523.html

https://ukraina.ru/20240624/1055798270.html

https://ukraina.ru/20240624/1055818978.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, запад, владимир путин, владимир зеленский, нато, всу, сво, дагестан, севастополь, мобилизация, вооружения