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Франц Клинцевич: кто он

Франц Клинцевич: кто он - 17.01.2023 Украина.ру

Франц Клинцевич: кто он

Франц Клинцевич - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2015-2020гг.), лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана"

2023-01-17T16:40

2023-01-17T16:40

2023-01-17T16:40

новости

клинцевич

сенатор

совет федерации

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Родился 15 июня 1957 года в Белорусской ССР.В 1980-м окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, а в 1991-м - Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. Также имеет степень кандидата психологических наук.В 1986—1988 годах служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии, участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве "старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде".По данным СМИ, целью его спецгруппы был сбор информации о бандформированиях, а также определение политических настроений местного населения.С 2011 года занимал должность члена Комитетa Государственной Думы по обороне.Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы и Александра Невского.

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2023

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новости, клинцевич, сенатор, совет федерации