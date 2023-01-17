https://ukraina.ru/20230117/1042719523.html
Франц Клинцевич: кто он
Франц Клинцевич: кто он - 17.01.2023 Украина.ру
Франц Клинцевич: кто он
Франц Клинцевич - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2015-2020гг.), лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана"
2023-01-17T16:40
2023-01-17T16:40
2023-01-17T16:40
новости
клинцевич
сенатор
совет федерации
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Родился 15 июня 1957 года в Белорусской ССР.В 1980-м окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, а в 1991-м - Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. Также имеет степень кандидата психологических наук.В 1986—1988 годах служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии, участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве "старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде".По данным СМИ, целью его спецгруппы был сбор информации о бандформированиях, а также определение политических настроений местного населения.С 2011 года занимал должность члена Комитетa Государственной Думы по обороне.Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы и Александра Невского.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, клинцевич, сенатор, совет федерации
Новости, Клинцевич, сенатор, Совет Федерации
Франц Клинцевич: кто он
Франц Клинцевич - член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2015-2020гг.), лидер "Российского Союза ветеранов Афганистана"
Родился 15 июня 1957 года в Белорусской ССР.
В 1980-м окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, а в 1991-м - Военно-политическую академию им. В.И.Ленина. Также имеет степень кандидата психологических наук.
В 1986—1988 годах служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии, участвовал в боевых действиях в Афганистане в качестве "старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде".
По данным СМИ, целью его спецгруппы был сбор информации о бандформированиях, а также определение политических настроений местного населения.
С 2011 года занимал должность члена Комитетa Государственной Думы по обороне.
Награжден орденами Красной Звезды, Дружбы и Александра Невского.