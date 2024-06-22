https://ukraina.ru/20240622/1055776961.html

Алексей Фененко: Когда Япония вынудила КНДР и РФ вернуть договор о партнерстве, сбылись два кошмара США

Алексей Фененко: Когда Япония вынудила КНДР и РФ вернуть договор о партнерстве, сбылись два кошмара США - 22.06.2024 Украина.ру

Алексей Фененко: Когда Япония вынудила КНДР и РФ вернуть договор о партнерстве, сбылись два кошмара США

Сбылись кошмары США. Россия вернула договор с КНДР о взаимопомощи на случай агрессии. Теперь американское присутствие в Южной Корее может стать не нужным. И не только это

2024-06-22T11:18

2024-06-22T11:18

2024-06-22T11:18

интервью

северная корея

россия

брикс

вьетнам

сво

китай

совбез оон

агрессия

нато

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В интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко прокомментировал итоги визита президента России в КНДР и Вьетнам, а также назвал три страны, которым выгодна война на Украине.Он также отметил, что Япония очень опасна для России и для Китая, потому что мечтает о Тайване, Курилах и властвовать в Корее.Владимир Путин совершил визит в Северную Корею, а после отправился во Вьетнам. МИД России заявил, что у Запада случилась из-за этого истерика.— Алексей Валериевич, президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами, который предусматривает в том числе оказание взаимной помощи при агрессии против одного из участников. Договор также предполагает развитие сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военного дела. Что значит такое соглашение для Запада?— Сбылся самый большой кошмар американцев.У нас в 1961 году был подписан с Северной Кореей почти аналогичный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и КНДР, который предполагал взаимопомощь на случай агрессии. У договора были две группы статей: политические (общий взгляд на международные проблемы и механизм консультаций) и военные (оказание взаимной помощь на случай агрессии). То есть СССР брал на себя функции по защите КНДР в противовес американо-японскому договору безопасности.Подписали этот договор после того, как в 1960 году США передподписали договор безопасности с Японией и разрешили ей иметь вооруженные силы – Силы самообороны. Это тогда всколыхнуло весь регион.Потом в 2000-м Россия и КНДР подписали урезанную версию этого соглашения — Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между КНДР и Российской Федерации. Стороны оставили политические статьи без военных статей Договора 1961 г. И вот 25 лет они боялись, что мы подпишем и военные статьи.— Каких действий от США мы можем ожидать в связи с этим?— Подписание этого договора было связано во многом с активизацией Японии. Соглашение России с КНДР носит не только антиамериканский, но и антияпонский характер, хотя мы сами этого до конца не осознаем.Ведь Япония внесла поправки в Конституцию, которые разрешают применять силу за пределами Японского архипелага. (Правда пока с согласия международных институтов, но эта приставка может отпасть в любой момент). Летом 2022 года Япония с согласия США объявила масштабную программу перевооружения.Япония для Кореи опасна, да и к нам имеет открытые территориальные претензии.Примерно с осени 2016 года в Японии пошла полуофициальная дискуссия: что же нам японцам, вечно сидеть на четырех островах Японского архипелага? А не вспомнить ли, что и Тайвань когда-то был японский, Курилы были японскими, а когда-то и Корея была под властью Японии?Американцы возрождают ударную мощь Японии. И тут у них проблема. Они еще с 60-х годов вынашивают идею создания блока NЕАТО (North East Asian Treaty Organization). То есть альянс США, Японии, Южной Кореи. Но южные корейцы слишком не любят японцев, чтобы такой договор стал возможен. И вот тут возникает второй страх американцев.У России неплохие отношения с Южной Кореей. Что если Россия, заключив такой договор с КНДР, поспособствует снижению напряженности между Северной и Южной Кореями? Тогда американское присутствие в Южной Корее станет не нужным.В нынешнем политическом раскладе это, конечно, пока невозможно. Но ведь история не заканчивается летом 2024 года.— Наш нынешний договор с КНДР ставит вопрос о санкциях против Северной Кореи. Что будет на этом направлении?— Нам необходимо, вопреки решению Совбеза ООН, принимать решение об их пересмотре. Потому что отменить санкции против КНДР через механизм Совбеза ООН невозможно. Ни США, ни Британия, ни Франция нам этого сделать не дадут.Это и есть механизм кризиса Совбеза ООН. Есть санкции обратимые (временные) и необратимые (постоянные). Первые ограничения действуют до тех пора, пока страна, находящаяся под санкциями, не выполнит, поставленные перед ней условия.А вот чтобы отменить необратимые санкции нужна новая резолюции Совета безопасности ООН. Но её США и их союзники, как я сказал выше, никогда не пропустят — воспользуются правом вето.— Запад боится только развала санкционного механизма в отношении КНДР?— Не только. На Западе боятся, что Россия модернизирует корейский военный потенциал — прежде всего ракетный.Мы уже модернизировали потенциал Китая. Напомню, что успехи его космической программы связаны с межправительственным протоколом 1996 года, по которому Китай получил доступ к нашим технологиям на льготных условиях.США боятся, что нечто подобное будет с Северной Кореей — уже сейчас ее ракеты долетают до Японии и Гавайев, а тогда могут поразить Алеуты, Аляску, западное побережье Штатов.— Перед саммитом по Украине в Швейцарии состоялось большое выступление Путина на тему мирных переговоров и возможного прекращения военных действий. Путин в очередной раз предлагает договориться Западу, при этом каждый раз условия более ужесточаются. Почему нет реакции западников?— Я не вижу там никакого ужесточения условий. Все это мы говорили с февраля 2023 года в ответ на китайский мирный план, что четыре региона не подлежат обсуждению.Американцы нам показали в середине 2022 года: хотите многополярный мир, будет вам вооруженная до зубов Япония и такая же милитаризированная Германия.Поэтому Запад будет перевооружать Японию и Германию, воссоздавать ситуацию, подобную той, что была в преддверии Второй мировой войны. Им снова будет нужна сильная немецкая армия, но такая, которая будет развернута против России, а не против них самих.И японские силы, которые тоже будет направлены против России и Китая.Для тех, кто сомневается, напомню, что суверенитет Японии во время русско-японской войны был ограничен Канагавским договором 1854 года со стороны США. Но это не помешало Японии напасть на наш Порт-Артур и устроить нам Цусиму.— Один из вариантов вмешательства НАТО, как считают эксперты, массированная атака всеми калибрами западной авиации и ракетные удары по нашим объектам на международно признанной территории Украины (Крым, Донбасс, ЛНР и тд). Возможны ли такие столкновения, как считаете?— Пока вряд ли. Мы [НАТО и Россия] до сих пор упираемся в ту же проблему, как и в годы Холодной войны. Нам очень сложно технически воевать друг с другом.Сам по себе обмен авиационными или ракетными ударами не даёт форы. Для войны нужны сухопутные армии. А вот тут проблема: у НАТО пока нет реальной сухопутной армии для войны с нами. Не на бумаге, а реальной.Хорошо, обменяемся мы ударами в Восточной Европе. Дальше что? В любом случае, это ликвидация ООН в ее нынешнем качестве, где мы и американцы занимаем привилегированное положение. Пока еще ни мы, ни американцы не готовы идти на этот сценарий. Хотя, американцы все чаще его рассматривают.Для конфликта с нами США нужно нарастить сухопутные армии стран НАТО. Вот если они нарастят немецкую, шведскую, финскую, польскую (как придатки), и бросят против нас эту коалицию… Но для этого нужно время. Писториус недаром сказал про 2029 год.Для этого и в Германии, и в Японии нужно провести комплекс мероприятий.Во-первых, отменить чувство вины за прошлое. Во-вторых, возродить их армии и культ милитаризма. С учетом их культур, сделать это будет не так сложно. Третье — перезапустить их военную промышленность, а это дело не одного дня.Ну, и перейти с небольших контрактных на крупные призывные армии.— Какие перспективы, на ваш взгляд, у объединения БРИКС, которое крайне популярно у многих государств сегодня?— Американцы проводили саммит в Швейцарии для развала БРИКС.Да, их игра была очень простая. Принять антироссийскую резолюцию, чтобы под ней подписались Индия, ЮАР, а лучше всего Китай. И они бы нам тогда сказали (новый президент США): ребята, мы были вам честным врагом, давайте мириться, а вот Китай — подлый предатель России, давайте объединяться с нами против него.Они хотели поссорить нас с Китаем и странами БРИКС. То есть планировали повторить сценарий Берлинского конгресса 1878 года, когда им удалось отравить Россию, Германию и Австро-Венгрию.Номинально союз трех императоров был, но между нами возникли противоречия. Вот они надеялись, что у нас с Китаем будет то же самое. Номинально мы будем еще партнерами, но уже все поймут, что такого предательства Россия Китаю не просит.При этом, заметьте, как интересно. На встречу в Швейцарии Байден не поехал. От Австралии там были вообще какие-то второстепенные люди. Они оставили за собой шанс договориться когда-то с Россией. Китай пока не попал в эту ловушку,— Что значит визит Владимира Путина во Вьетнам? В руководстве Вьетнам, по словам политологов, сейчас идёт жёсткая борьба между прокитайской и проамериканской фракциями.— Во Вьетнаме нет прокитайской партии. Во Вьетнаме есть партия тех, кто ненавидит Китай, и тех, кто готов сквозь зубы с ним разговаривать.Американский политолог Чарльз Зиглер еще в 2014 году назвал Вьетнам Украиной для Китая. То есть это культура похожая на Китай, но исторически враждебная ей. Идентичность Вьетнама, как показали наши известные вьетнамисты Владимир Колотов и Марат Чешков, выстроена против Китая.Мечта США — стравить войной Китай и Вьетнам, учитывая военный потенциал последнего, и то, что Китай проиграл вьетнамцам войну 1979 года ("третью индокитайскую войну"). Поэтому, да, Вашингтон, очень надеется в этом плане на Вьетнам.Сейчас у нас звучат голоса, что между Вьетнамом и Китаем теперь нормальные добрососедские отношения. К сожалению, это далеко не так.Я напомню, что с 2010 по 2016 год эксперты ожидали войны между ними в Южно-китайском море из-за спорных островов. Пока противоречия вроде бы потушены, но они не разрешены. Американцы могут зажечь территориальный конфликт в Южно-китайском море в любое время, а в это время Вьетнам в 2011–2012 годах подписал целый пакет меморандумов о военно-техническом сотрудничестве с США.То есть американцы продолжают рассматривать Вьетнам как силу, которую можно столкнуть с Китаем.США также очень рассчитывают на то, что развитие атомной энергетике во Вьетнаме вызовет недовольство со стороны Китая. Американские эксперты недаром говорят о том, что Вьетнам потенциальная ядерная держава. Ну и, наконец, Лаос, где американцы ожидают столкновения вьетнамских и китайских интересов.Кстати, такое уже было в 1980-х годах. Так что, Салливан не просто так едет во Вьетнам.Если мы сильно начнем сближаться с Ханоем, это будет клином в наших отношениях с Китаем. Владимир Путин же поехал туда для того, чтобы вьетнамцы совсем откровенно не становились союзниками США против Китая. Чтобы Вьетнам хотя бы сохранил статус-кво.— Кому, кроме США, выгодно продолжать конфликт на Украине?— Война на Украине выгодна трем странам.Во-первых, это Великобритания. Англичане стравили нас с Германией третий раз в истории, и, видимо, надолго. Они разорвали наше энергетическое сотрудничество с Европой. А какие там потенциальные энергетические державы Северного моря? Норвегия и Великобритания. Да, восстановить инфраструктуру добычи — дело не одного дня, но возможно.Во-вторых, это Германия. Под шумок украинского кризиса немцы по сути перевооружают свою армию. Помните, что Шольц сказал в 2022 году? Хотим создать вторую армию НАТО.Но это превышение лимитов, отведённых Бундесверу по Московскому договору 1990 года. Раньше немцы ломали голову, как им воссоздать армию, а теперь сам Запад просит их это сделать. Но вот куда Германия потом развернет свои войска — это большой вопрос. Россия далеко, и она сильная, а страны Восточной Европы маленькие, слабые, и находятся рядом.И, наконец, третье государство, которому выгоден конфликт на Украине — это Япония. Она тоже "под шумок" создает свои мощные вооружённые силы. Для неё открывается окно возможностей, и Япония спешит им воспользоваться.О том, как нам взять верх над киевским режимом и поставить на место Запад, в интервью Алексея Фененко: Россия разгромит ВСУ, когда избавится от мозоли на ахиллесовой пяте, натертой в СССР.

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Анна Черкасова

интервью, северная корея, россия, брикс, вьетнам, сво, китай, совбез оон, агрессия, нато, украина, япония, война, европа