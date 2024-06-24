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Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР

Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР - 24.06.2024 Украина.ру

Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР

Россия пошла на заключение договора о взаимопомощи с КНДР и акцентировала военный характер этого соглашения с целью сдерживания американских амбиций на Дальнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-06-24T05:10

2024-06-24T05:10

2024-06-24T05:10

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ким чен ын

нато

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"Потому что Соединенные Штаты, их элита пошла в разнос, и от них можно ждать любых самых сумасбродных шагов. А в этом ситуация на Дальнем Востоке значительно сложнее, чем ситуация в Европе. В Европе все понятно. С одной стороны блок НАТО со своим ядерным потенциалом, с другой стороны Россия со своим ядерным потенциалом. Все знают, кто во что играет", - сказал Ищенко.В свою очередь на Дальнем Востоке - Китай с ядерным потенциалом, Корея и Индия с ядерным потенциалом. Пакистан с ядерным потенциалом, и Россия с Соединенными Штатами со своими ядерными потенциалами.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.

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новости, россия, дальний восток, кндр, ростислав ищенко, владимир путин, ким чен ын, нато