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Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР
Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР - 24.06.2024 Украина.ру
Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР
Россия пошла на заключение договора о взаимопомощи с КНДР и акцентировала военный характер этого соглашения с целью сдерживания американских амбиций на Дальнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-06-24T05:10
2024-06-24T05:10
2024-06-24T05:10
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"Потому что Соединенные Штаты, их элита пошла в разнос, и от них можно ждать любых самых сумасбродных шагов. А в этом ситуация на Дальнем Востоке значительно сложнее, чем ситуация в Европе. В Европе все понятно. С одной стороны блок НАТО со своим ядерным потенциалом, с другой стороны Россия со своим ядерным потенциалом. Все знают, кто во что играет", - сказал Ищенко.В свою очередь на Дальнем Востоке - Китай с ядерным потенциалом, Корея и Индия с ядерным потенциалом. Пакистан с ядерным потенциалом, и Россия с Соединенными Штатами со своими ядерными потенциалами.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дальний восток, кндр, ростислав ищенко, владимир путин, ким чен ын, нато
Новости, Россия, Дальний Восток, КНДР, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, Ким Чен Ын, НАТО
Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР
Россия пошла на заключение договора о взаимопомощи с КНДР и акцентировала военный характер этого соглашения с целью сдерживания американских амбиций на Дальнем Востоке. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
"Потому что Соединенные Штаты, их элита пошла в разнос, и от них можно ждать любых самых сумасбродных шагов. А в этом ситуация на Дальнем Востоке значительно сложнее, чем ситуация в Европе. В Европе все понятно. С одной стороны блок НАТО со своим ядерным потенциалом, с другой стороны Россия со своим ядерным потенциалом. Все знают, кто во что играет", - сказал Ищенко.
В свою очередь на Дальнем Востоке - Китай с ядерным потенциалом, Корея и Индия с ядерным потенциалом. Пакистан с ядерным потенциалом, и Россия с Соединенными Штатами со своими ядерными потенциалами.
"При этом США пытаются туда еще активно привлекать флоты стран НАТО, то есть той же самой Великобритании и Франции, с их ядерными потенциалами. То есть это такая пороховая бочка, в которой в любой момент может все взорваться", - объяснил обозреватель.
На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.