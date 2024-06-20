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Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина

Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина - 20.06.2024 Украина.ру

Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина

Украине нужно немедленно начинать переговоры с Россией на тех условиях, которые выдвинул президент РФ Владимир Путин, поскольку это является лучшим предложением для Киева. Таким мнением поделился американский профессор Джон Миршаймер в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано

2024-06-20T08:33

2024-06-20T08:33

2024-06-20T08:42

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"Лучшим решением для Украины будет начать переговоры сейчас, и во-первых принять факт потери тех четырех областей (новых регионов, вошедших в состав РФ - ред.), а во-вторых, объявить о том, что она не собирается присоединяться к НАТО", - заявил он.Миршаймер назвал эту сделку "лучшей из возможных, которую Украина может получить".В то же время, он указал, что Запад и киевский режим считают возможным укрепить украинские силы и "восстановить баланс сил на поле боя" для улучшения позиции в процессе переговоров. По этой причине, мирных переговоров в настоящее время ожидать не стоит, считает он.Он также отметил, что президент США Джо Байден заинтересован в продолжении украинского конфликта перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Штатах.Тем не менее, американский профессор выразил уверенность в том, что Россия одержит победу и "займет еще больше территорий, чем сейчас".Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Подробнее о мирной инициативе российского лидера - в материале Виктории Титовой Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина на сайте Украина. ру.

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новости, россия, украина, киев, владимир путин, джо байден, нато