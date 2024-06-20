Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина - 20.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240620/1055744326.html
Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина
Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина - 20.06.2024 Украина.ру
Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина
Украине нужно немедленно начинать переговоры с Россией на тех условиях, которые выдвинул президент РФ Владимир Путин, поскольку это является лучшим предложением для Киева. Таким мнением поделился американский профессор Джон Миршаймер в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано
2024-06-20T08:33
2024-06-20T08:42
новости
россия
украина
киев
владимир путин
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103240/88/1032408805_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_df4da361771212b918494c5427aba628.jpg.webp
"Лучшим решением для Украины будет начать переговоры сейчас, и во-первых принять факт потери тех четырех областей (новых регионов, вошедших в состав РФ - ред.), а во-вторых, объявить о том, что она не собирается присоединяться к НАТО", - заявил он.Миршаймер назвал эту сделку "лучшей из возможных, которую Украина может получить".В то же время, он указал, что Запад и киевский режим считают возможным укрепить украинские силы и "восстановить баланс сил на поле боя" для улучшения позиции в процессе переговоров. По этой причине, мирных переговоров в настоящее время ожидать не стоит, считает он.Он также отметил, что президент США Джо Байден заинтересован в продолжении украинского конфликта перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Штатах.Тем не менее, американский профессор выразил уверенность в том, что Россия одержит победу и "займет еще больше территорий, чем сейчас".Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Подробнее о мирной инициативе российского лидера - в материале Виктории Титовой Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина на сайте Украина. ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103240/88/1032408805_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2d9b7db44054bead23108436daddaac3.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, киев, владимир путин, джо байден, нато
Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО

Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина

08:33 20.06.2024 (обновлено: 08:42 20.06.2024)
 
© Фото : Открытые источникифлаги Украина Россия
флаги Украина Россия - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Открытые источники
Читать в
Украине нужно немедленно начинать переговоры с Россией на тех условиях, которые выдвинул президент РФ Владимир Путин, поскольку это является лучшим предложением для Киева. Таким мнением поделился американский профессор Джон Миршаймер в интервью экс-судье верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано
"Лучшим решением для Украины будет начать переговоры сейчас, и во-первых принять факт потери тех четырех областей (новых регионов, вошедших в состав РФ - ред.), а во-вторых, объявить о том, что она не собирается присоединяться к НАТО", - заявил он.
Миршаймер назвал эту сделку "лучшей из возможных, которую Украина может получить".
В то же время, он указал, что Запад и киевский режим считают возможным укрепить украинские силы и "восстановить баланс сил на поле боя" для улучшения позиции в процессе переговоров. По этой причине, мирных переговоров в настоящее время ожидать не стоит, считает он.

"Это оторвано от реальности. Они в большой беде и им следует заключать сделку прямо сейчас. Если всерьез задуматься, что предложенная Путиным сделка вовсе не является плохой", - подчеркнул профессор.

Он также отметил, что президент США Джо Байден заинтересован в продолжении украинского конфликта перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Штатах.
Тем не менее, американский профессор выразил уверенность в том, что Россия одержит победу и "займет еще больше территорий, чем сейчас".
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Подробнее о мирной инициативе российского лидера - в материале Виктории Титовой Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина на сайте Украина. ру.
 
НовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14"Выражаем сожаление": в Сеуле высказались по поводу договора между Россией и КНДР
09:56В Париже появились граффити с обещанными Киеву истребителями в виде гробов
09:40Лидеры России и Вьетнама начали двусторонние переговоры в Ханое
09:04Атаки беспилотников, производство дронов в РФ. Главное на Украине на утро 20 июня
09:00Вьетнам принял Путина, несмотря на критику США — Блумберг
08:33Американский профессор призвал Киев немедленно начать переговоры с Москвой на условиях Путина
08:04Главное за ночь 20 июня
07:46ПВО сбила 15 дронов над несколькими регионами России — Минобороны
07:29Американское издание указало на шаткое положение ВСУ
07:17На Украине раздаются взрывы, повреждены энергетические объекты в нескольких регионах
07:12Спрос на недра и протезы при нехватке 80% работников. Что происходит в Днепре (б. Днепропетровске)
06:55Союзники и партнеры России: почему Запад боится альянса Москвы и Пхеньяна
06:40Генерал-майор Владимир Попов: У России появился "утенок", который угомонит ВСУ и НАТО возле Львова
06:26"Дальше — Руина". Украинские эксперты о печальных перспективах своей страны
06:07Беспилотники, форты и "Русские Витязи". В Кронштадте открылся военно-морской салон "Флот-2024"
06:00"Мы пока не контролируем": Алехин объяснил, чем сложны Липцы
05:30Виктор Кутырь: Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
05:00Зубами будут за него держаться: Алехин объяснил происходящее в Волчанске
04:30Тимофей Борисов: Хотя ВСУ разорили Бундесвер, воинственный дух немцев остается реальной угрозой
04:00Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска
Лента новостейМолния