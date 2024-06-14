Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина - 14.06.2024 Украина.ру
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Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина
Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина - 14.06.2024 Украина.ру
Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина
В преддверии саммита в Швейцарии Владимир Путин полностью перевернул повестку и озвучил формулу мира, на который готова пойти Россия
2024-06-14T18:44
2024-06-14T18:44
эксклюзив
россия
украина
киев
владимир путин
владимир зеленский
елена панина
нато
мид
швейцария
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Выступая перед руководством МИД РФ 14 июня, Путин сказал: "Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Со всей их территории, их административных границ на момент их вхождения в Украину. Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО". По словам президента, именно так выглядит мирная инициатива Москвы. Запад и Киев предсказуемо отреагировали на неё отказом.Что будет дальше? Свои версии дальнейшего развития событий представили эксперты в своих соцсетях.Директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаСенсационная речь Путина — подтверждение целей СВО на новом уровне.Швейцарскую "мирную конференцию", которая начнётся завтра, можно уже не смотреть — Москва дезавуировала её, смешав все карты противника. Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ объявил "городу и миру" свой концепт выхода из украинского кризиса — настоящий мирный план, который, в отличие от "формулы Зеленского", действительно имеет шансы на успех.▪️ Россия, заявил Путин, делает ещё одно реальное мирное предложение, и если Запад и Киев откажутся — это будет их ответственность за дальнейшее кровопролитие.Крайне важная ремарка. По словам президента, принципиальная позиция Москвы — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, её демилитаризация и денацификация. То есть всё то, что было заявлено 2,5 года назад как цели СВО.Вот только теперь Западу через Киев придётся вести переговоры об этих требованиях с учётом новой карты Украины — без ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории, отметил Путин, в марте 2022 года могли остаться под украинским флагом — при условии гарантированного сухопутного доступа из России в Крым. Но после срыва переговоров Киевом и закрепления областей и республик в составе РФ такая возможность исчезла.▪️ Пойдёт ли Запад на условия России? Вероятность такого развития событий достаточно мала. По требованию Путина, базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, а также, что вполне естественно, предполагается отмена санкций против России. Этот пункт вызовет наибольшее сопротивление у политического истеблишмента Запада — хотя промышленники и набирающие силу в Европе правые политики могут его и поддержать. Одно бесспорно: сегодняшнее выступление Путина сломало весь западный план по сколачиванию в Швейцарии антироссийской коалиции с участием Глобального Юга вокруг Зеленского, нелегитимность которого в очередной раз была обозначена Путиным. Так какой теперь смысл рассуждать об абстракциях, если Москва предложила то, что вполне может сработать? И всё-таки, что будет, если Запад не пойдёт на новые условия России? В таком случае к ним придётся вернуться через год-два. Только к тому времени Украина лишится ещё и Сумской, Харьковской, Николаевской областей... Ведь, как известно, каждый новый раунд переговоров с Путиным об интересах России её противникам приходится начинать с ухудшившихся позиций.Писатель Захар ПрилепинКогда торг становится торгом.Владимир Владимирович подаёт сигналы: мы не претендуем на всю Украину. Но те области, куда зашли (кроме Харьковской) нам нужны целиком. Проблема в том, что им плевать. Они не то что Херсон, они ни одной луганской деревни отдавать не собираются. Поэтому торги, рано или поздно, станут другими. Такими: Украина и Прибалтика, либо только Украина. И не надо говорить, что Прибалтика в НАТО. НАТО и НАТО.Вот такие торги они понимают. И еще - наши военные базы во Вьетнаме, на Кубе и в Венесуэле. И по всей Африке. И Украина. Сейчас же - они даже не торгуются. Они и не понимают, что это торг. Они же ничего не теряют. Торг - это когда они теряют.Политолог Михал КарягинСаммит в Швейцарии теряет смысл. В.Путин анонсировал ключевые требования российской стороны для старта полноценного мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В связи с этим уже сейчас можно сделать несколько ключевых промежуточных выводов:Саммит в Швейцарии становится еще более бессмысленным. Зачем обсуждать малозначительные отдельные вопросы (ядерную и продовольственную безопасность), когда на повестке может стоять вопрос полноценного завершения конфликта.Зеленский и Офис – вне игры. Российская сторона понимает, что действующий украинский режим постоянной возгонкой и нагнетанием загнал себя в ситуацию, при которой не сможет откатить назад и начать переговоры, даже если бы искренне этого захотел. Именно поэтому Путин указывает на тех, кто может выступить приемлемой для России стороной переговоров. Это очевидно будет создавать напряжение в окружении Зеленского.Удар по алармистской риторике Запада. Российская сторона четко фиксирует свои требования, в них нет ничего, что угрожало бы стратегической безопасности стран НАТО. Теперь избирателям западных стран будет сложнее продавать идею страшной России, которая "мечтает напасть на Польшу".Сейчас пойдет реакция западных стран. Очевидно, они будут выступать против, но в этом вопросе важны акценты. Будем наблюдать.Политолог Александр НосовичПосле сегодняшнего выступления Путина весь "саммит мира" в Швейцарии будет посвящён его мирному плану. Путин определил его повестку, стал его главным игроком, главным действующим лицом, при том, что он отказался о нём даже разговаривать. В артистической среде, из который вышел Зеленский, за такое принято набивать пуанты забравшей себе всю славу примы толченым стекломОбщественный деятель Александр СкубченкоВ принципе, сборище Зеленского в Швейцарии уже можно не проводить. Президент Путин назвал реальные условия прекращения конфликта на Украине: Украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (в пределах их административных границ на момент вхождения в состав Украины); Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, то огонь будет прекращен незамедлительно, буквально в ту же минуту мы дадим приказ прекратить огонь; РФ готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса; Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение; Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой.То есть у Украины есть два пути: либо самостоятельно выйти с новой территории России и жить с миром, либо "выйти" оттуда насильно, потеряв несколько сотен тысяч человек, и продолжать воевать. Будут отвергнуты эти условия России — следующие будут хуже, и Украина станет ещё меньше.Так ради чего продолжение войны, украинцы? Ради ублюдочного НАТО? Ради выродка Зеленского? Ради того, чтобы выродки ТЦК стали миллиардерами? Не лучше ли сохраниться и жить в мире?Журналист Семен УраловО "мирных тезисах" Путина как альтернативе конференции в Швейцарии Похоже, встреча Путина с отечественным МИДом нужна была, чтобы обозначить позицию России. Теперь стоит дождаться позиции Запада после конференции. Получается, что заочно конференция состоялась. Насколько расходятся позиции сторон = столько продлится СВО. Сомневаюсь, что Вашингтон разрешит Киеву идти на какие-либо переговоры до тех пор, пока есть иллюзия унитарности республики и вертикали центральной власти. Т.е. пока сама столица постУкраины не будет под контролем России, можно смело повышать ставки, держать вассалов в подчинении, списывать миллиарды на войну и объявлять "русскими шпионами" кого угодно. Остальные области постУкраины будут скармливать частями, пока местные элиты не поймут, что надо поднимать бунт против Киева, чтобы просто выжить.О саммите в Швейцарии: Странствующее "Украинское шапито" во главе с Зеленским отправляется за устрицами с шампанским
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Виктория Титова
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эксклюзив, россия, украина, киев, владимир путин, владимир зеленский, елена панина, нато, мид, швейцария
Эксклюзив, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Елена Панина, НАТО, МИД, Швейцария

Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина

18:44 14.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
© POOL
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В преддверии саммита в Швейцарии Владимир Путин полностью перевернул повестку и озвучил формулу мира, на который готова пойти Россия
Выступая перед руководством МИД РФ 14 июня, Путин сказал: "Украинские войска должны быть выведены из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Со всей их территории, их административных границ на момент их вхождения в Украину. Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО".
По словам президента, именно так выглядит мирная инициатива Москвы. Запад и Киев предсказуемо отреагировали на неё отказом.
Что будет дальше? Свои версии дальнейшего развития событий представили эксперты в своих соцсетях.
Директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Сенсационная речь Путина — подтверждение целей СВО на новом уровне.
Швейцарскую "мирную конференцию", которая начнётся завтра, можно уже не смотреть — Москва дезавуировала её, смешав все карты противника. Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ объявил "городу и миру" свой концепт выхода из украинского кризиса — настоящий мирный план, который, в отличие от "формулы Зеленского", действительно имеет шансы на успех.
▪️ Россия, заявил Путин, делает ещё одно реальное мирное предложение, и если Запад и Киев откажутся — это будет их ответственность за дальнейшее кровопролитие.
Крайне важная ремарка. По словам президента, принципиальная позиция Москвы — нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, её демилитаризация и денацификация. То есть всё то, что было заявлено 2,5 года назад как цели СВО.
Вот только теперь Западу через Киев придётся вести переговоры об этих требованиях с учётом новой карты Украины — без ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Эти территории, отметил Путин, в марте 2022 года могли остаться под украинским флагом — при условии гарантированного сухопутного доступа из России в Крым. Но после срыва переговоров Киевом и закрепления областей и республик в составе РФ такая возможность исчезла.
▪️ Пойдёт ли Запад на условия России? Вероятность такого развития событий достаточно мала.
По требованию Путина, базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, а также, что вполне естественно, предполагается отмена санкций против России. Этот пункт вызовет наибольшее сопротивление у политического истеблишмента Запада — хотя промышленники и набирающие силу в Европе правые политики могут его и поддержать.
Одно бесспорно: сегодняшнее выступление Путина сломало весь западный план по сколачиванию в Швейцарии антироссийской коалиции с участием Глобального Юга вокруг Зеленского, нелегитимность которого в очередной раз была обозначена Путиным. Так какой теперь смысл рассуждать об абстракциях, если Москва предложила то, что вполне может сработать?
И всё-таки, что будет, если Запад не пойдёт на новые условия России? В таком случае к ним придётся вернуться через год-два. Только к тому времени Украина лишится ещё и Сумской, Харьковской, Николаевской областей... Ведь, как известно, каждый новый раунд переговоров с Путиным об интересах России её противникам приходится начинать с ухудшившихся позиций.
Писатель Захар Прилепин
Когда торг становится торгом.
Владимир Владимирович подаёт сигналы: мы не претендуем на всю Украину. Но те области, куда зашли (кроме Харьковской) нам нужны целиком.
Проблема в том, что им плевать. Они не то что Херсон, они ни одной луганской деревни отдавать не собираются. Поэтому торги, рано или поздно, станут другими. Такими: Украина и Прибалтика, либо только Украина. И не надо говорить, что Прибалтика в НАТО. НАТО и НАТО.
Вот такие торги они понимают. И еще - наши военные базы во Вьетнаме, на Кубе и в Венесуэле. И по всей Африке. И Украина. Сейчас же - они даже не торгуются. Они и не понимают, что это торг. Они же ничего не теряют. Торг - это когда они теряют.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
15:34
Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоровВ пятницу, 14 июня, на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ президент России Владимир Путин обозначил условия переговоров с Украиной и прекращения огня на линии боестолкновения. Глава государства также рассказал о перспективах БРИКС и легитимности Владимира Зеленского
Политолог Михал Карягин
Саммит в Швейцарии теряет смысл. В.Путин анонсировал ключевые требования российской стороны для старта полноценного мирного процесса по урегулированию конфликта на Украине. В связи с этим уже сейчас можно сделать несколько ключевых промежуточных выводов:
Саммит в Швейцарии становится еще более бессмысленным. Зачем обсуждать малозначительные отдельные вопросы (ядерную и продовольственную безопасность), когда на повестке может стоять вопрос полноценного завершения конфликта.
Зеленский и Офис – вне игры. Российская сторона понимает, что действующий украинский режим постоянной возгонкой и нагнетанием загнал себя в ситуацию, при которой не сможет откатить назад и начать переговоры, даже если бы искренне этого захотел. Именно поэтому Путин указывает на тех, кто может выступить приемлемой для России стороной переговоров. Это очевидно будет создавать напряжение в окружении Зеленского.
Удар по алармистской риторике Запада. Российская сторона четко фиксирует свои требования, в них нет ничего, что угрожало бы стратегической безопасности стран НАТО. Теперь избирателям западных стран будет сложнее продавать идею страшной России, которая "мечтает напасть на Польшу".
Сейчас пойдет реакция западных стран. Очевидно, они будут выступать против, но в этом вопросе важны акценты. Будем наблюдать.
Политолог Александр Носович
После сегодняшнего выступления Путина весь "саммит мира" в Швейцарии будет посвящён его мирному плану. Путин определил его повестку, стал его главным игроком, главным действующим лицом, при том, что он отказался о нём даже разговаривать. В артистической среде, из который вышел Зеленский, за такое принято набивать пуанты забравшей себе всю славу примы толченым стеклом
Общественный деятель Александр Скубченко
В принципе, сборище Зеленского в Швейцарии уже можно не проводить.
Президент Путин назвал реальные условия прекращения конфликта на Украине: Украинские войска должны быть полностью выведены со всех территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (в пределах их административных границ на момент вхождения в состав Украины); Когда это будет сделано и когда официально Киев откажется от планов вступления в НАТО, то огонь будет прекращен незамедлительно, буквально в ту же минуту мы дадим приказ прекратить огонь; РФ готова гарантировать безопасный отвод украинских частей и соединений с Донбасса; Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение; Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой.
То есть у Украины есть два пути: либо самостоятельно выйти с новой территории России и жить с миром, либо "выйти" оттуда насильно, потеряв несколько сотен тысяч человек, и продолжать воевать. Будут отвергнуты эти условия России — следующие будут хуже, и Украина станет ещё меньше.
Так ради чего продолжение войны, украинцы? Ради ублюдочного НАТО? Ради выродка Зеленского? Ради того, чтобы выродки ТЦК стали миллиардерами? Не лучше ли сохраниться и жить в мире?
Журналист Семен Уралов
О "мирных тезисах" Путина как альтернативе конференции в Швейцарии
Похоже, встреча Путина с отечественным МИДом нужна была, чтобы обозначить позицию России. Теперь стоит дождаться позиции Запада после конференции.
Получается, что заочно конференция состоялась. Насколько расходятся позиции сторон = столько продлится СВО. Сомневаюсь, что Вашингтон разрешит Киеву идти на какие-либо переговоры до тех пор, пока есть иллюзия унитарности республики и вертикали центральной власти.
Т.е. пока сама столица постУкраины не будет под контролем России, можно смело повышать ставки, держать вассалов в подчинении, списывать миллиарды на войну и объявлять "русскими шпионами" кого угодно. Остальные области постУкраины будут скармливать частями, пока местные элиты не поймут, что надо поднимать бунт против Киева, чтобы просто выжить.
О саммите в Швейцарии: Странствующее "Украинское шапито" во главе с Зеленским отправляется за устрицами с шампанским
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕлена ПанинаНАТОМИДШвейцария
 
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18:44Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина
18:10Последнее хорошее предложение Путина. Итоги 14 июня на Украине
17:47Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
17:25Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины
17:15"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины
17:09В обнимку с тремя смертями. Психолог Алексей Захаров о дофаминовой ловушке Запада и жизни после СВО
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16:04Владимир Джабаров: Поражение в войне пойдёт Украине только на пользу
16:00Украина потребовала $50 млрд российских активов на любые цели
15:34Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров
15:10Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать
14:56Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области
14:54Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ
14:22Соглашение о безопасности Украина-США. Между строк
14:10Странствующее "Украинское шапито" во главе с Зеленским отправляется за устрицами с шампанским
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