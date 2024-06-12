https://ukraina.ru/20240612/1055619967.html

За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе

За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе - 12.06.2024 Украина.ру

За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе

"Трамп заявил, что в случае повторного избрания готов рассекретить документы по убийству Джона Кеннеди, терактов 11 сентября, а также дела Джеффри Эпштейна. Бессмертный, что ли?", -- так звучит одна из самых мейнстримных тем современных США.

2024-06-12T13:32

2024-06-12T13:32

2024-06-12T13:32

эксклюзив

сша

ирак

нью-йорк

джон кеннеди

дональд трамп

джо байден

впк

fox news

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В стране, мнящей себя "оплотом демократии" и "градом на холме", дарящим свет всему остальному человечеству, на полном серьезе обсуждают, могут ли убить и убьют ли 45-президента и кандидата в 47-е президенты США Дональда Джона Трампа (это его полное имя).И самое удивительное в этой смертельной дилемме не в том, что такая постановка вопроса – порождение вошедшей в клинч электоральной борьбы между кандидатами от Демократической (действующий президент Джо Байден) и Республиканской (Трамп) партий. Борьба эта действительно напоминает смертельную зарубу, потому что может закончиться установлением диктатуры демократов если и не навсегда, то надолго. Если демократическая администрация Байдена пойдет на предоставление гражданства 10-11 миллионам мигрантов, которые законно или незаконно проникли и осели в США, то они практически навсегда изменят избирательную картину, обеспечив электоральный перевес именно демократам, который республиканцы вряд ли смогут преодолеть хоть когда-нибудь. Потому что белая Америка – оплот республиканцев – стремительно сокращается по естественным причинам: цветные и латиноамериканцы всех мастей и оттенков -- база демократов -- уже составляют больше половины населения США.И после такой возможной демощедрости с гражданством мигрантам президентские выборы в США превратятся в чистую формальность – демократические кандидаты будут просто сменять у руля страны по очереди. Или по разнарядке демопартийных штабов и их закулисных олигархических советов.А Трамп действительно в одном из недавних интервью телеканалу Fox News пообещал, что в случае своей победы в ноябре 2024-го рассекретит документы по делу об убийстве Джона Кеннеди, по теракту 11 сентября 2001 года и по делу миллиардера-педофила Эпштейна.И Трампу есть чего опасаться, даже исходя из статистики смерти. Из четырех убитых президентов США – Авраама Линкольна (1865), Джеймса Гарфилда (1881), Уильяма Мак-Кинли (1901) и Джона Кеннеди (1963) – три первых были республиканцами, и только последний – демократ.Но не только в статистике, которую в США любят и всячески подправляют, дело. Трамп пообещал затронуть больное место в США – деятельность так называемого deep state или глубинного государства. То есть тех людей в жизни США, которые всегда находятся за кулисами, но реально руководят всеми происходящими процессами в стране.Напомню, что сие в значительное мере отдающее банальной, но такой волнительной конспирологией определение получило широкую известность в 2007 году. Тогда американский профессор Беркли Питер Скотт в своей книге "Дорога к 9/11: богатство, империя и будущее Америки" именно им объяснил все, мягко говоря, странности, происходящие в США. В частности, работой deep state, под которым Скотт имел в виду мощнейший военно-промышленный комплекс США, который подстегнул теракты 11 сентября 2001 года, дальнейшую атаку на Ирак и последовавшее затем втягивание страны в серию войн, из которых профит имеют до сих оружейные магнаты.Глубинное государство в США действительно выглядит неприкосновенным. Его ни пощупать, ни определить по персоналиям, ни доказать его существование или -- тем более – привлечь к ответственности хоть за что-то не представляется возможным. Оно, как суслик из известного российского сериала – его (суслика) никто не видит, а он есть.И вот Трамп, который еще во время первой избирательной кампании 2016 года обещал стать хозяином Вашингтона и осушить тамошнее "болото" (то есть пресловутое глубинное государство, которое все решает, но ни за что реально не отвечает), но ничего путного не сделал в этом направлении, опять наступает на те же грабли – грозит сильным мира сего. И может в ответ получить пулю, яд или взрывчатку.Трамп действительно угрожает тем, что раскрытием дела Кеннеди покажет, как и почему deep state обижается и уничтожает своих обидчиков. С раскрытием возможных тайн теракта 11 сентября 2001 года, когда самым удивительным образом были взорваны кажущиеся мощными и незыблемыми башни близнецы Торгового центра станут известны закулисные механизма и самого теракта, и его предназначения в дальнейшей жизни страны, а именно – вступлению в войну. Ну, а дело любителя педофилов Джеффри Эпштейна покажет подлинный моральный и, если хотите, аморальный человеческий облик тех, кто входит в глубинное государство.И все в США действительно связано с деньгами, войной и нижайшим моральным обликом тех, кто ими заправляет и ради денег и собственных удовольствий готов на все. Обстоятельства убийства Кеннеди – возможное зеркало этого процесса.Многие обозреватели и историки уверены, что 35-й президент США Джон Фицжеральд Кеннеди (Джи-Эф-Кей) был обречен сразу после так называемого "стального скандала" в апреле 1962 года, когда Кеннеди произнес свою знаменитую фразу в адрес воротил ВПК, занимающихся сталью для нужд армии: "Мой отец всегда говорил, что все бизнесмены – сукины дети, но я не верил в это до сегодняшнего дня". Уже 23 апреля 1962 года эти слова обнародовала New York Times и они стали не только самым эмоциональным, но и грубым публичным высказыванием политика в адрес крупного бизнеса и его заправил.Вызвана такая реакция Кеннеди, самого выходца из крупного бизнеса и на то время самого богатого президента США, была нарушением договоренностей между ним и представителями шести крупных сталелитейный компаний во главе с United States Steel Company и Bethlehem Steel. Короли стали решили повысить цены на свою продукцию после того, как пообещали Кеннеди не делать этого. А Кеннеди хотел снижения цен, потому что собрался реформировать армию и всю систему закупок для ее нужд, желая снизить бюджетные траты на это дело.Сталелитейщики не послушались и повысили цены. И тогда президент заявил: "Синхронное повышение цен на сталь до 6 долл за тонну United States Steel и другими ведущими сталелитейными корпорациями является примером абсолютно незаконного и безответственного пренебрежения общественными интересами… Американским гражданам, как и мне лично, трудно согласиться с подобной ситуацией, когда небольшая группка руководителей сталелитейных компаний, преследующих собственные интересы и заботящихся только о повышении прибыли, совершенно забывает об ответственности перед обществом и демонстрирует абсолютное презрение к интересам 185 млн американцев".Но не только сказал, но и обрушил на ослушников всевозможные и комплексные проверки генерального прокурора (министра юстиции), коим был его младший брат Роберт Кеннеди. А министру обороны Роберту Макнамаре приказал перезаключить контракты на поставки стали армии с компаниями, которые не повысили цены. И как говорят в Украине, Кеннеди-младший ретиво взялся выяснять, как и за счет чего живут олигархи.И воротили бизнеса, уразумев, что против силы государства и политической воли его главы они – ничто, сдались через несколько дней. Снизили цены и отказались от сверхприбылей в пользу интересов США.Но уже тогда, через неделю после того, как сталелитейщики сдались, Wall Street Journal написала: "Правительство установило цену. И это было сделано под давлением страха – грубой силой, угрозами и руками агентов госбезопасности". U. S. News and World Report поместил статью "Плановая экономика, которая была направлена против Кеннеди и в которой было сказано, что президент, действовал, как советский комиссар". А американский деловой журнал Fortune впервые выступил с угрозой президенту. Журнал напомнил Кеннеди судьбу Юлия Цезаря, которого предсказатель предупреждал о скорой смерти: "Бойся мартовских ид!" Вот Fortune и предупредил Кеннеди передовицей: "Сталь: апрельские иды".Это была неслыханная заруба. Но Кеннеди не сдался. А когда летом он подписал с советским лидером Никитой Хрущевым Договор о запрещении испытаний ядерного оружия и взял курс на мир и на сворачивание военных авантюр, которые кормили американский ВПК, олигархи поняли: с этим миротворцем нужно что-то делать. И в ноябре 1963-го Кеннеди убили в Далласе.Иды вышли ноябрьскими. А в 1968 году застрелили и Роберта Кеннеди, который, идя в президенты, обещал расследовать и наказать убийц брата. Ему не дали…Точно такая же картина конспирологической неопределенности наблюдалась и в начале нового века, когда американскому бизнесу нужен был толчок, чтобы вынудить США активнее воевать и обеспечивать заказами ВПК. И 11 сентября 2001 года случились теракты в Нью-Йорке и Пентагоне, которые вынудили США воевать. Деньги пошли олигархам рекой. Но появился фильм, который весьма доказательно показывал, что причиной обрушения башен-близнецов были не только самолеты террористов из Аль-Каиды*, но и хорошо спланированная и подготовленная диверсия по подрыву зданий изнутри. А самолеты стали только отмазкой и причиной для начал войны с "международным терроризмом", мусульманским миром, арабским социализмом Ирака и т. д. и т. п.А с 2008 по 2019 год не умолкал скандал с Джеффри Эдвардом Эпштейном, который бил не только миллиардером, олигархом и добрым знакомцем ярких представителей мировой финансово-промышленной элиты, но и зарегистрированным секс-преступником. В 2008-м он был арестован и признался не только в организации проституции, но и в изнасиловании 14-летней девочки. Так на мировой арене появился едва ли не первый признанный педофил с таким внушительным капиталом. И было выяснено, что его жертвами были 36 девушек не достигших 16-ти лет, которым Эпштейн в рамках мировых соглашений выплатил от 50 000 до 1 млн долл.В 2019 году он был вновь арестован по федеральному обвинению в торговле детьми во Флориде и Нью-Йорке. Богатый сладострастник не только торговал детьми, но и пристраивал их в бордели для педофилов, которые сам и организовывал, приглашая туда своих друзей. А друзья были что надо -- британский принц Эндрю, экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, диктор и политконсультант Джордж Стефанопулос, журналист и телеведущая Кэти Курик, режиссер Вуди Аллен, бывшие премьер-министры Израиля Эхуд Барак и Великобритании Тони Блэр, инвестор-девелопер Томас Барак, кстати, друг Трампа, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, миллиардер и магнат в сфере ритейла Лесли Векснер, создатель Microsoft Билл Гейтс.И чтобы Эпштейн не начал говорить, 10 августа 2019 года он был обнаружен в камере тюрьмы без дыхания. Как бы удавился бедняга. А концы и интересные подробности из жизни сильных мира сего в самых разных странах автоматически канули в жидкость.И вот все эти дела Трамп и обещает возобновить и расследовать. И глубинное государство в лице своих знаковых и знакомых всем представителей может предстать во всей своей неблаговидной красе. А зачем им это?В 2017 году в октябре Трамп, кстати, уже подписал меморандум о рассекречивании ряда документов по убийству Джона Кеннеди. Всего на сайте Национальных архивов опубликованы 2891 документ. Предыдущая партия разоблачений была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч было обещано обнародовать до конца апреля 2018 года. "Общество в США ожидает и заслуживает того, чтобы правительство предоставило как можно больше доступа к документам об убийстве президента Джона Кеннеди, чтобы люди наконец могли полностью узнать обо всех аспектах этого важнейшего события. Так что я сегодня распорядился, чтобы эта завеса секретности была наконец снята", — заявил в спецмеморандуме Трамп.Но тогда же он объяснил, что публикует не все документы, и объяснил свое решение сохранить некоторые материалы в тайне соображениями безопасности США. На том все дело и заглохло, а причастных к делам естественным путем стало еще меньше.Сейчас Трамп опять играет с огнем компромата, только расширяя его ареал и еще больше дразня сильных мира сего из deep state. И для них действительно надежнее всего – не договариваться с Трампом, а остановить его навсегда. Как Кеннеди или Эпштейна. Один много делал вопреки их воле, а другой слишком много знал. Как обещает Трамп. Но он действительно не бессмертный…О том, как США собираются поживиться за счет Украины, выкачивая из ее недр полезные ископаемые и чем за этой Украина должна рассчитаться - в материале Дмитрия Ковалевича "Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов"*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, сша, ирак, нью-йорк, джон кеннеди, дональд трамп, джо байден, впк, fox news, new york times