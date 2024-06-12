https://ukraina.ru/20240612/1055619407.html

Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов

Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов - 12.06.2024 Украина.ру

Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов

На этой неделе на Украине активно обсуждают заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, пожелавшего прибрать к рукам природные богатства страны, чтобы те якобы не достались Китаю.

2024-06-12T12:35

2024-06-12T12:35

2024-06-12T12:35

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По его оценкам, украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых."Они могли бы быть богатейшей страной в Европе. Я не хочу отдавать эти деньги и эти активы Путину, чтобы он поделился с Китаем. Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим бизнес-партнёром, о котором мы только могли мечтать", - сказал сенатор."Партнерство" в данном случае будет выглядеть, как безжалостный грабеж недр страны в лучших колониальных традициях и в счет набранных кредитов, поскольку Киев уже задолжал западным фондам и государствам неподъемную сумму.Большая часть оставшихся на Украине месторождений, к тому же, находится в частных руках, то есть эту собственность придется отжимать.При этом что интересно: в феврале нынешнего года Линдси Грэм уже предлагал передавать Украине помощь в кредит или в счет полезных ископаемых, чтобы получить голоса республиканцев, разблокировать помощь Киеву и погасить хоть часть долгов Соединенных Штатов. "У нас долг на $34 триллиона. У Украины есть полезные ископаемые, у них много ресурсов", - потирал руки сенатор Грэм.США не впервой грабить природные ресурсы других стран, даже без согласия их правительств. Они и сейчас вывозят сирийскую нефть, находясь незаконно на территории страны. Делается это якобы, чтобы погасить их затраты на борьбу с ИГИЛ.Кто гонит украинцев умирать в контрнаступленииОднако в случае с Украиной проблема грабежа ресурсов осложнена тем, что около половины из этих 12-13 триллионов находятся уже на новых территориях РФ или же в зоне боевых действий. К тому же, ни одна серьезная компания не будет инвестировать в столь рискованный бизнес.Чтобы получить доступ к этим 12-13 триллионам в полной мере, сначала нужно захватить Донбасс и Крым, а для этого в самоубийственное новое контрнаступление нужно бросить оставшихся украинцев. На днях тот же Линдси Грэм заявил, что Киев может начать новое контрнаступление уже этим летом, нужно только передать ему побольше оружия, включая F-16.По сути, американский сенатор и подталкивает Киев в наступление, чтобы получить ресурсы, обеспечить возврат кредитов и "помочь" Украине расплатиться по своим кредитам, выкачивая из нее полезные ископаемые по бросовым (а как иначе?!) ценам. Проще говоря, любой Петро из Винницы должен погибать под ударами ФАБов, чтобы ресурсы достались американским компаниям, а американские фонды получили с Киева хоть часть долгов. Он должен погибнуть, чтобы украинские леса можно было вырубить под ноль, а оставшиеся залежи газа высосать всухую."Сенатор Линдси Грэм доходчиво объясняет для тех, кто в бронепоезде, за что на самом деле воюют украинцы: контроль над ресурсами, которые в США уже по-хозяйски посчитали и обязательно найдут им применение, как это ранее было в том же Ираке", - комментирует его слова украинский telegram-канал Equilibrium.Сколько стоит УкраинаУкраинский экономист Алексей Кущ, анализируя слова сенатора, пытается выяснить, что именно на Украине может интересовать американские корпорации. По его мнению, природный газ и нефть интересны им в малой мере. Наибольшую заинтересованность у них могут вызывать: литий, титан, уран, железная и марганцевая руда.По оценкам экономиста, наиболее богатые области (если брать карту до 2014 года) - это Донецкая (3,8 трлн дол), Днепропетровская (3,5 трлн дол), Луганская (3,2 трлн дол), Запорожская (более 600 млрд дол), Харьковская (почти 700 млрд дол), а также Крым (порядка 200 млрд дол)."То есть до 8 трлн дол. природных запасов (а это 53%) либо утеряно, либо добыча этих ресурсов затруднена ввиду близости фронта. Из более-менее безопасных областей можно выделить Полтавскую (почти 800 млрд дол), Львовскую (более 500 млрд дол), Кировоградскую (до 300 млрд дол), Житомирскую (до 600 млрд дол)", - пишет Кущ.Однако в целом из этой общей оценки, по словам Куща, более половины (9 триллионов) представляет собой уголь. Но он менее интересен западным корпорациям в свете "зеленого перехода". С другой стороны, возможно американским сенаторам и не нужен украинский уголь, но они не хотели бы, чтобы его закупал Китай. КНР как раз наращивает закупки угля, в том числе из РФ.В оценку стоимости ископаемых входят также каменная соль, гранит, глина, торф и строительные материалы, которые, считает Кущ, в широком мировом контексте никому особо не интересны из-за нерентабельности их транспортировки.Дискусионным также, по его мнению, является вопрос о перспективности украинских запасов природного газа, нефти и горючих сланцев (оценочная стоимость - до $700 млрд.), так как украинские месторождения старые, истощенные, себестоимость добычи высокая, глубина залегания – большая.В целом, же по оценкам Куща, минимум две трети украинских полезных ископаемых вряд ли заинтересуют западные корпорации. Однако есть кое-что, что может их заинтересовать.Редкоземельные металлы"Прежде всего - это железная и марганцевая руда. Это более 2 трлн дол запасов и второе место по значимости после угля. Значительная часть немецкого автопрома - из полтавской железной руды", - утверждает экономист, подчеркивая, что все эти месторождения принадлежат украинским олигархам, которых придется сначала раскулачить.Могут их заинтересовать запасы апатито-ильменитовых и титано-магниесодержащих руд, так как титан - важнейший элемент в авиа/ракетостроении. Этих запасов на Украине приблизительно на 600-700 млрд дол.Далее иидут литий, графит и германий. Суммарные запасы на Украине - до 200 млрд дол. Разрешение на добычу, графита, отмечает экономист, недавно получила турецкая компания Онур, но и она еще ничего не успела инвестировать.Литий и графит нужен для производства электромобилей, которые будут в тренде в ближайшие 20 лет. К этим запасам, пишет Кущ, уже присматривается Илон Маск.Запасы германия, который используется для производства полупроводников, оцениваются в 100 млрд дол, его можно добывать и из угленосных пластов. Германий – редкоземельный металл, который США, в основном импортируют из Китая, но сейчас пытаются избавиться от зависимости от КНР в этом отношении.По данным ООН, на территории Украины сосредоточены месторождения 21-го редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским союзом как "критическое сырье" в производстве устройств для развития "зеленой" энергетики. В ООН также ожидают, что в течение следующих двух десятилетий спрос на медь и редкоземельные элементы возрастет более чем на 40 процентов, на никель и кобальт – на 60-70 процентов, а на литий – почти на 90 процентов.Спрос на них будет расти из-за тенденций перехода на зеленую энергетику, борьбу с изменениями климата и за экологию. Однако, как отмечает украинский экономист, ради борьбы за экологию придется приносить в жертву украинскую природу."Проблема заключается в том, что добыча этого сырья крайне вредна для экологии и здоровья людей. Это загрязнение почвы и грунтовых вод. Кроме того, для добычи лития требуется огромное количество воды: до 2,27 миллиона литров на тонну лития. При этом, следует понимать, что Украина, вопреки сложившемуся стереотипу, вододефицитная страна", - пишет экономист.Еще на Украине есть относительно небольшие запасы урана. США сейчас закупают уран у Казахстана, где его в 10 раз больше, но даже украинские запасы могут им пригодиться.В целом же, по оценкам экономиста, из 12-13 миллиардов долларов остается запасов лишь на 1 миллиард, которые имеют стратегическую ценность для мировой экономики. Но американские корпорации готовы будут содрать "хоть шерсти клок", правда, за то, чтобы обеспечить им доступ к нему украинские военные еще должны положить свои жизни.О том, как при этом живет простой , да и непросто тоже народ Украины на территории Украины, где залежи полезных ископаемых исчисляются триллионами долларов - в материале Экономка Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО

https://ukraina.ru/20230529/1046661716.html

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украина, китай, киев, алексей кущ, линдси грэм, владимир путин, оон, игил, f-16, эксклюзив