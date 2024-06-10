https://ukraina.ru/20240610/1055573503.html

Наступление в Сумской области, нефартовый Зеленский. Главное на Украине на утро 10 июня

Наступление в Сумской области, нефартовый Зеленский. Главное на Украине на утро 10 июня - 10.06.2024 Украина.ру

Наступление в Сумской области, нефартовый Зеленский. Главное на Украине на утро 10 июня

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о продвижении ВС РФ в Сумской области. После визита Владимира Зеленского во Францию в стране распустили парламент

2024-06-10T09:28

2024-06-10T09:28

2024-06-10T10:10

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владимир зеленский

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гур моу

вооруженные силы украины

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О продвижении ВС РФ Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале поздно вечером 9 июня."Друзья! Бойцы полка "АХМАТ-Чечня" МО РФ под командованием дорогого брата Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", - указал он.По словам главы Чечни, в результате масштабных спланированных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить."Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня. Я искренне благодарю каждого бойца, участвовавшего в штурме и освобождении населенного пункта. Убежден, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований", - подытожил Кадыров.Его публикацию прокомментировал первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв."Подразделение "Ахмат" МО РФ совместно с десантниками из 98 Свирской дивизии и другими подразделениями группировки "Север" освободили от противника пограничное село Рыжевка в Сумской области. То, о чем так долго говорили и чего так боялись на Западе, свершилось. Наступление в Сумской области стартовало?" - отметил он.Утром 10 июня прокомментировали происходящее и украинские СМИ."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ, и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".О том, что Россия может готовить наступление в Сумской области, ещё в начале мая заявлял представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.Он заявлял, что обстановка в этом регионе, а также в Харьковской области будет зависеть от прочности и долговечности украинской обороны в Донбассе. При этом Скибицкий отмечал, что ожидает российского наступления в конце мая или начале июня.Представитель ГУР МОУ оценивал тогда — в начале мая — численность российской группировки у Харьковской области в 35 тыс. человек с перспективой увеличения до 50-70 тыс. По его словам, такого количества личного состава недостаточно для операции по взятию крупного города, но хватит для выполнения менее значимых задач."Быстрая операция по входу и выходу? Такое возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сумы — это уже другой порядок. Русские это знают. И мы знаем", — отмечал Скибицкий.Спустя месяц в сводке на утро 2 июня телеграм-канал "Два майора" рассказывал об обстановке в Курской области."Сумское направление характеризуется высокой интенсивностью взаимных ударов и движением наших войск в Курской области, которое не осталось незамеченным для врага. Западные СМИ указывают на множество сигналов систем спутниковой связи наших войск в Курской области", - отмечалось в сводке.При этом западные СМИ сообщали о негласном ультиматуме Запада России, который заключался в том, что западные государства в случае успеха ВС РФ на харьковском и сумском направлениях дадут Украине разрешение на удары своим оружием по "старым" регионам России.Позже, в ночь на 10 июня, телеканал SkyNews сообщил о том, что украинский самолёт впервые нанёс удар по объекту на территории России за пределами Крымского полуострова и новых регионов."ВСУ впервые ударили с самолёта внутри российской территории", — указывалось в публикации.По данным СМИ, украинский самолёт совершил налёт в районе Белгорода. При этом не называется, какой был применён боеприпас и чьего он производства. Также неизвестно, с какого расстояния был запущен снаряд.ПонаехалПрезидент Франции Эммануэль Макрон вечером 9 июня выступил с обращением к нации, в котором объявил о роспуске Национального собрания — нижней палаты французского парламента. Причиной роспуска стало поражение партии Макрона "Возрождение" на выборах в Европарламент. Первый тур внеочередных парламентских выборов назначен на 30 июня, второй — на 7 июля."Удар грома — такое происходит впервые с 1997 года. Эммануэль Макрон принял решение распустить Национальное собрание после крупного поражения, понесенного его партией на европейских выборах в это воскресенье", — сообщило издание Le Parisien.В 1997 году Национальное собрание распускал Жак Ширак. До него Шарль де Голль и Франсуа Миттеран объявляли по два роспуска парламента.Как сообщил институт Ipsos, список партии Макрона "Возрождение", который на евровыборах возглавила Валери Айе, получил всего 15,2% голосов. Это в два раза меньше, чем "Национальное объединение", которое возглавляет Жордан Барделла. Ранее эта политсила называлась "Национальный фронт" и её возглавляла Марин Ле Пен. "Национальное объединение" предварительно получило 31,5%. При этом пять лет назад разрыва между партиями Барделла и Макрона практически не было: "Национальное объединение" получило в 2019 году 23,34% голосов, "Возрождение" - 22,42%."Это нехороший результат для партий, защищающих Европу. Поэтому я не могу вести себя так, как будто ничего не произошло. Проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил путем голосования вновь предоставить вам выбор нашего парламентского будущего. Поэтому сегодня вечером я распускаю Национальное собрание. Через несколько минут я подпишу указ о созыве выборов в законодательные органы, первый тур которых состоится 30 июня, а второй — 7 июля", - прокомментировал Макрон результаты своей партии в обращении к французам.Многие связали неуспех Макрона с ранее состоявшимся визитом Владимира Зеленского."Зеленский только был во Франции. Так ему хлопали во французском парламенте. Так надеялся Макрон, что Зеленский и его воинственные заявления по Украине Макрону помогут. Не помогли. Напротив. Все, чего касается Зеленский, превращается в тлен", - отметил Царёв.Украинский политолог Константин Бондаренко также прокомментировал визит Зеленского во Францию."Вот недаром говорят, что приезд Зеленского - не к добру. Раньше в эту примету верили военные: приехал в Бахмут - оставили, в Авдеевку - отступили… Теперь и политики уверовали в "чёрную метку". Приехал во Францию - партия Макрона проиграла на выборах. Выступил в Национальной Ассамблее - распустили Национальную Ассамблею. Теперь вот думают - стоит ли звать Владимира Александровича на G7 или на саммит НАТО…", - написал эксперт в своём телеграм-канале.Бондаренко пошутил, что если Зеленский действительно заинтересован в развале России, то ему стоило бы посетить Петербургский экономический форум или саммит ОДКБ.Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что Зеленского могли пригласить во Францию, чтобы он помог партии Макрона победить на выборах."Ну теперь ясно, зачем бубочку привезли во Францию накануне выборов. Зачем привели в парламент, зачем хлопали макроновцы. Не зашло, не работает больше магия первых обложек в цветных журналах. Сдулась бульба бубы. Пока. Все меняется. Надо подождать немного", - отметил Шарий.Ряд комментаторов указал на "нефартовость" Зеленского: после посещения им позиций ВСУ в Артёмовске, Авдеевке и ряде других населённых пунктах, украинским военным пришлось отступать, а населённые пункты были освобождены армией России.

https://ukraina.ru/20240609/1055568304.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, сумская область, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, "ахмат", гур моу, вооруженные силы украины, кадыров