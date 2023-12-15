Рамзан Кадыров, биография - 15.12.2023 Украина.ру
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Рамзан Кадыров, биография
Рамзан Кадыров, биография - 15.12.2023 Украина.ру
Рамзан Кадыров, биография
Президент Чеченской республики
2023-12-15T09:15
2023-12-15T09:15
биография
политика
кадыров
владимир путин
грозный
чечня
михаил галустян
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Детство и образованиеРодился Рамзан Кадыров 5 октября 1976 года в Чечено-Ингушской АССР. Отец - Ахмат-Хаджи, был первым президентом Чеченской республики. Он погиб погиб при теракте в Грозном в 2004 году. Мать – Аймани, занимает должность президента Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова. У Рамзана также есть старший брат Зелимхан Кадыров и две старшие сестры Зарган и Зулай. Семья Кадыровых исповедует кадирийскую ветвь суфийского ислама.Рамзан учился в обычной сельской школе, однако высшее образование тогда ему не удалось получить: в молодости ему пришлось взять оружие в руки для защиты Чечни. По словам самого Кадырова, во время первой чеченской войны 1994–1996 годов он участвовал в боевых действиях против федеральных вооруженных сил, но впоследствии вместе с отцом отказался поддерживать сепаратистов.После окончания первой чеченской войны в 1998 году, Рамзан решает поступить в Махачкалинский институт бизнеса и права на факультет юриспруденции, а в 2006 году, Кадыров защищает кандидатскую.КарьераВ 2000-м Рамзан служит в местной милиции и обеспечивает безопасность зданий госорганов и высшего руководства Чечни. Спустя два года Кадырова назначают командиром одного из взводов специальной роты, а в 2003 он возглавил президентскую службу охраны. Во время работы в силовых структурах Кадыров пережил несколько покушений.В 2004 году в Грозном проходил концерт на стадионе “Динамо”, где случился теракт, в результате которого погибли 7 человек. Среди них был президент Чечни Ахмат Кадыров. На следующий день после гибели отца, Рамзана назначают первым вице-премьером Чечни. Спустя год Кадыров занимает должность и.о. председателя правительства Чечни, а в 2007 стал ее руководителем.За время правления Рамзан занялся развитием Чечни: он уделял много внимания строительству и восстановлению городов. Кроме того, Кадыров взял курс на борьбу с наркобизнесом, а также стал председателем правительственной комиссии по пресечению незаконного оборота наркотиков в Чеченской Республике.Зимой 2007 года, когда Алханов уходит в отставку, Путин назначает Кадырова на должность временно исполняющим обязанности президента Чечни. В марте этого же года 56 из 58 депутатов поддержали кандидатуру Кадырова. Спустя месяц в Гудермесе прошла инаугурация президента Чеченской Республики. В 2021 году Кадыров победил на выборах главы Чечни, набрав 99,7 процента голосов.У Кадырова сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В интервью журналу “Newsweek” Рамзан сказал: “Хочу, чтобы Путин был президентом пожизненно. Я люблю его, как мужчина может любить мужчину. Те, кто критикует его, не люди, они мои личные враги. Пока Путин меня поддерживает, я все могу — Аллах акбар!”.С началом специальной военной операции Кадыров поддерживал решение главы государства, и сам принимал участие в ней. В частности, он призывал главнокомандующего отдать приказ о взятии Киева и Харькова, вскоре и сам съездил в зону спецоперации, а затем резко выступал против мирных переговоров. Кроме того, Рамзан обратился к главам регионов РФ с призывом собрать добровольцев для помощи в спецоперации — провести “самомобилизацию”.Награды- Медаль “За отличие в охране общественного порядка”- Орден Мужества- Герой Российской Федерации- Орден имени Ахмата Кадырова- Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени- Медаль “Защитник Чеченской Республики”- Орден “За развитие парламентаризма в Чеченской Республике”- Медаль “За защиту Крыма”- Орден Почета- Орден “За верность долгу”- Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени-Орден Александра НевскогоОтношения и детиКадыров состоит в браке с односельчанкой Медни Айдамировой. Будучи первой леди, она занимается благотворительностью и бизнесом. Девушка открыла собственный бренд одежды Firdaws. Под этой маркой чеченские дизайнеры выпускают коллекции платьев и повседневной одежды.Супруги воспитывают 10 детей: 6 дочерей - Айшат, Хадижат, Хутмат, Табарик, Ашура, Эйшат, и 4 сына — Абдуллах, Адам, Зелимхан, Ахмат.Интересные факты1. Еще в детстве Кадыров научился ездить верхом. Сегодня он в совершенстве владеет холодным и огнестрельным оружием.2. Рамзан является мастером спорта по боксу, был президентом футбольного клуба “Терек”3. Кадыров дружит с известным комиком Михаилом Галустяном, который не раз пародировал главу Чечни в КВН и Камеди Клаб.4. Кумиром Кадырова является Путин, об этом он говорил в одном из интервью.5. Рамзан позиционирует себя как религиозного деятеля. Он неоднократно критиковал карикатуры на Муххамеда, а также шведского политика-радикала, который сжёг Коран.6. Кадыров попал в Книгу рекордов России, как политик на которого ввели рекордное количество санкций.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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биография, политика, кадыров, владимир путин, грозный, чечня, михаил галустян
биография, политика, Кадыров, Владимир Путин, Грозный, Чечня, Михаил Галустян

Рамзан Кадыров, биография

09:15 15.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Президент Чеченской республики
Детство и образование
Родился Рамзан Кадыров 5 октября 1976 года в Чечено-Ингушской АССР. Отец - Ахмат-Хаджи, был первым президентом Чеченской республики. Он погиб погиб при теракте в Грозном в 2004 году. Мать – Аймани, занимает должность президента Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова.
© svpressa.ru
© svpressa.ru
У Рамзана также есть старший брат Зелимхан Кадыров и две старшие сестры Зарган и Зулай. Семья Кадыровых исповедует кадирийскую ветвь суфийского ислама.
Рамзан учился в обычной сельской школе, однако высшее образование тогда ему не удалось получить: в молодости ему пришлось взять оружие в руки для защиты Чечни. По словам самого Кадырова, во время первой чеченской войны 1994–1996 годов он участвовал в боевых действиях против федеральных вооруженных сил, но впоследствии вместе с отцом отказался поддерживать сепаратистов.
После окончания первой чеченской войны в 1998 году, Рамзан решает поступить в Махачкалинский институт бизнеса и права на факультет юриспруденции, а в 2006 году, Кадыров защищает кандидатскую.
Карьера
В 2000-м Рамзан служит в местной милиции и обеспечивает безопасность зданий госорганов и высшего руководства Чечни. Спустя два года Кадырова назначают командиром одного из взводов специальной роты, а в 2003 он возглавил президентскую службу охраны. Во время работы в силовых структурах Кадыров пережил несколько покушений.
В 2004 году в Грозном проходил концерт на стадионе “Динамо”, где случился теракт, в результате которого погибли 7 человек. Среди них был президент Чечни Ахмат Кадыров. На следующий день после гибели отца, Рамзана назначают первым вице-премьером Чечни. Спустя год Кадыров занимает должность и.о. председателя правительства Чечни, а в 2007 стал ее руководителем.
© svpressa.ru
© svpressa.ru
За время правления Рамзан занялся развитием Чечни: он уделял много внимания строительству и восстановлению городов. Кроме того, Кадыров взял курс на борьбу с наркобизнесом, а также стал председателем правительственной комиссии по пресечению незаконного оборота наркотиков в Чеченской Республике.
Зимой 2007 года, когда Алханов уходит в отставку, Путин назначает Кадырова на должность временно исполняющим обязанности президента Чечни. В марте этого же года 56 из 58 депутатов поддержали кандидатуру Кадырова. Спустя месяц в Гудермесе прошла инаугурация президента Чеченской Республики. В 2021 году Кадыров победил на выборах главы Чечни, набрав 99,7 процента голосов.
У Кадырова сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В интервью журналу “Newsweek” Рамзан сказал: “Хочу, чтобы Путин был президентом пожизненно. Я люблю его, как мужчина может любить мужчину. Те, кто критикует его, не люди, они мои личные враги. Пока Путин меня поддерживает, я все могу — Аллах акбар!”.
С началом специальной военной операции Кадыров поддерживал решение главы государства, и сам принимал участие в ней. В частности, он призывал главнокомандующего отдать приказ о взятии Киева и Харькова, вскоре и сам съездил в зону спецоперации, а затем резко выступал против мирных переговоров. Кроме того, Рамзан обратился к главам регионов РФ с призывом собрать добровольцев для помощи в спецоперации — провести “самомобилизацию”.
Награды
- Медаль “За отличие в охране общественного порядка”
- Орден Мужества
- Герой Российской Федерации
- Орден имени Ахмата Кадырова
- Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени
- Медаль “Защитник Чеченской Республики”
- Орден “За развитие парламентаризма в Чеченской Республике”
- Медаль “За защиту Крыма”
- Орден Почета
- Орден “За верность долгу”
- Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени
-Орден Александра Невского
Отношения и дети
Кадыров состоит в браке с односельчанкой Медни Айдамировой. Будучи первой леди, она занимается благотворительностью и бизнесом. Девушка открыла собственный бренд одежды Firdaws. Под этой маркой чеченские дизайнеры выпускают коллекции платьев и повседневной одежды.
© grozny.tv
© grozny.tv
Супруги воспитывают 10 детей: 6 дочерей - Айшат, Хадижат, Хутмат, Табарик, Ашура, Эйшат, и 4 сына — Абдуллах, Адам, Зелимхан, Ахмат.
Интересные факты
1. Еще в детстве Кадыров научился ездить верхом. Сегодня он в совершенстве владеет холодным и огнестрельным оружием.
2. Рамзан является мастером спорта по боксу, был президентом футбольного клуба “Терек”
3. Кадыров дружит с известным комиком Михаилом Галустяном, который не раз пародировал главу Чечни в КВН и Камеди Клаб.
4. Кумиром Кадырова является Путин, об этом он говорил в одном из интервью.
5. Рамзан позиционирует себя как религиозного деятеля. Он неоднократно критиковал карикатуры на Муххамеда, а также шведского политика-радикала, который сжёг Коран.
6. Кадыров попал в Книгу рекордов России, как политик на которого ввели рекордное количество санкций.
 
биографияполитикаКадыровВладимир ПутинГрозныйЧечняМихаил Галустян
 
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