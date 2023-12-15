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Рамзан Кадыров, биография

Рамзан Кадыров, биография - 15.12.2023 Украина.ру

Рамзан Кадыров, биография

Президент Чеченской республики

2023-12-15T09:15

2023-12-15T09:15

2023-12-15T09:15

биография

политика

кадыров

владимир путин

грозный

чечня

михаил галустян

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Детство и образованиеРодился Рамзан Кадыров 5 октября 1976 года в Чечено-Ингушской АССР. Отец - Ахмат-Хаджи, был первым президентом Чеченской республики. Он погиб погиб при теракте в Грозном в 2004 году. Мать – Аймани, занимает должность президента Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова. У Рамзана также есть старший брат Зелимхан Кадыров и две старшие сестры Зарган и Зулай. Семья Кадыровых исповедует кадирийскую ветвь суфийского ислама.Рамзан учился в обычной сельской школе, однако высшее образование тогда ему не удалось получить: в молодости ему пришлось взять оружие в руки для защиты Чечни. По словам самого Кадырова, во время первой чеченской войны 1994–1996 годов он участвовал в боевых действиях против федеральных вооруженных сил, но впоследствии вместе с отцом отказался поддерживать сепаратистов.После окончания первой чеченской войны в 1998 году, Рамзан решает поступить в Махачкалинский институт бизнеса и права на факультет юриспруденции, а в 2006 году, Кадыров защищает кандидатскую.КарьераВ 2000-м Рамзан служит в местной милиции и обеспечивает безопасность зданий госорганов и высшего руководства Чечни. Спустя два года Кадырова назначают командиром одного из взводов специальной роты, а в 2003 он возглавил президентскую службу охраны. Во время работы в силовых структурах Кадыров пережил несколько покушений.В 2004 году в Грозном проходил концерт на стадионе “Динамо”, где случился теракт, в результате которого погибли 7 человек. Среди них был президент Чечни Ахмат Кадыров. На следующий день после гибели отца, Рамзана назначают первым вице-премьером Чечни. Спустя год Кадыров занимает должность и.о. председателя правительства Чечни, а в 2007 стал ее руководителем.За время правления Рамзан занялся развитием Чечни: он уделял много внимания строительству и восстановлению городов. Кроме того, Кадыров взял курс на борьбу с наркобизнесом, а также стал председателем правительственной комиссии по пресечению незаконного оборота наркотиков в Чеченской Республике.Зимой 2007 года, когда Алханов уходит в отставку, Путин назначает Кадырова на должность временно исполняющим обязанности президента Чечни. В марте этого же года 56 из 58 депутатов поддержали кандидатуру Кадырова. Спустя месяц в Гудермесе прошла инаугурация президента Чеченской Республики. В 2021 году Кадыров победил на выборах главы Чечни, набрав 99,7 процента голосов.У Кадырова сложились очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. В интервью журналу “Newsweek” Рамзан сказал: “Хочу, чтобы Путин был президентом пожизненно. Я люблю его, как мужчина может любить мужчину. Те, кто критикует его, не люди, они мои личные враги. Пока Путин меня поддерживает, я все могу — Аллах акбар!”.С началом специальной военной операции Кадыров поддерживал решение главы государства, и сам принимал участие в ней. В частности, он призывал главнокомандующего отдать приказ о взятии Киева и Харькова, вскоре и сам съездил в зону спецоперации, а затем резко выступал против мирных переговоров. Кроме того, Рамзан обратился к главам регионов РФ с призывом собрать добровольцев для помощи в спецоперации — провести “самомобилизацию”.Награды- Медаль “За отличие в охране общественного порядка”- Орден Мужества- Герой Российской Федерации- Орден имени Ахмата Кадырова- Орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени- Медаль “Защитник Чеченской Республики”- Орден “За развитие парламентаризма в Чеченской Республике”- Медаль “За защиту Крыма”- Орден Почета- Орден “За верность долгу”- Орден “За заслуги перед Отечеством” III степени-Орден Александра НевскогоОтношения и детиКадыров состоит в браке с односельчанкой Медни Айдамировой. Будучи первой леди, она занимается благотворительностью и бизнесом. Девушка открыла собственный бренд одежды Firdaws. Под этой маркой чеченские дизайнеры выпускают коллекции платьев и повседневной одежды.Супруги воспитывают 10 детей: 6 дочерей - Айшат, Хадижат, Хутмат, Табарик, Ашура, Эйшат, и 4 сына — Абдуллах, Адам, Зелимхан, Ахмат.Интересные факты1. Еще в детстве Кадыров научился ездить верхом. Сегодня он в совершенстве владеет холодным и огнестрельным оружием.2. Рамзан является мастером спорта по боксу, был президентом футбольного клуба “Терек”3. Кадыров дружит с известным комиком Михаилом Галустяном, который не раз пародировал главу Чечни в КВН и Камеди Клаб.4. Кумиром Кадырова является Путин, об этом он говорил в одном из интервью.5. Рамзан позиционирует себя как религиозного деятеля. Он неоднократно критиковал карикатуры на Муххамеда, а также шведского политика-радикала, который сжёг Коран.6. Кадыров попал в Книгу рекордов России, как политик на которого ввели рекордное количество санкций.

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биография, политика, кадыров, владимир путин, грозный, чечня, михаил галустян