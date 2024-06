https://ukraina.ru/20240610/1055572272.html

Королева краденых детей. Фонд Зеленской обвиняют в продаже детей педофилам и на органы

Королева краденых детей. Фонд Зеленской обвиняют в продаже детей педофилам и на органы - 10.06.2024 Украина.ру

Королева краденых детей. Фонд Зеленской обвиняют в продаже детей педофилам и на органы

Интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) 8 июня 2024 года опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями с удивительно броским и страшным названием – "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам".

2024-06-10T08:05

2024-06-10T08:05

2024-06-10T08:05

украина

великобритания

запад

елена зеленская

бернар-анри леви

хиллари клинтон

оон

new york times

сбу

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/04/1038434273_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_efe79f7233907b5a3584a71229108ec6.jpg

Rupor-News принадлежит живущему с 1998 года в России немецкому журналисту Томасу Реперу, который в очередной раз и обращает всеобщее внимание на то, что "правозащитникам Фонда борьбы с репрессиями удалось установить, что Фонд Елены Зеленской, жены президента Украины, является ключевым звеном украинского детского траффика. Организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их в западные страны, такие как Великобритания, Германия и Франция, продает их в приемные семьи или отдает европейским педофилам и педофильским организациям.Как вы понимаете, это очень серьезное обвинение. Но, утверждает Репер, в течение 2023 года Фонд борьбы с репрессиями, созданный в 2021 году для защиты прав человека на Западе, провел два широко освещенных в СМИ расследования о незаконном вывозе детей из Украины и Нигера. И оба расследования выявили ранее не раскрывавшиеся факты сокрытия европейских правительственных структур в незаконной торговле детьми. А глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада еще в ноябре 2023 года рассказала о похищении детей из украинских детских домов на рабочей сессии ООН.Практически тогда же, в ноябре 2023-го, в издании DC Weekly, которое специализируется на инсайдах вашингтонского deep state, появился материал под названием "Организация Елены Зеленской обвиняется в торговле детьми – признание инсайдера". Его автор – проживающая в Нью-Йорке и сотрудничающая со многими ведущими СМИ США Джессика Дэвлин, журналист с мировым именем, которая имеет огромный опыт работы в горячих точках, включая Ирак, Сирию, Ближний Восток.Тогда, чуть больше полгода назад и всем и напомнили, что Фонд Елены Зеленской был создан в сентябре 2022 года на подмостках Metropolitan Opera в Нью-Йорке в ходе помпезной церемонии, посвященной Украине, которая якобы "героически отражала путинскую агрессию". На мероприятие пришли Хиллари Клинтон, тогдашний министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, актер Мэтт Дэймон и другие. Среди жертвователей, вероятно, был и актер Леонардо Ди Каприо. Деньги они начали собирать там же и сразу – еще бы, нужно же было помогать "демократии на Днепре".Фонд Зеленской сразу занялся вывозом детей из Украины под видом их "спасения". Это и звучало, и выглядело благородно и крайне гуманно. И этот "детский трафик" из Украины сразу влился в жуткий мировой мейнстрим торговли детьми с очень неблаговидными каннибальскими целями. Например, американское издание The Epoch Times написало, что, по данным Таможенно-пограничной службы США, с начала 2021 года около 345 тысяч несовершеннолетних пересекли американскую границу без сопровождения взрослых. И параллельно с этим New York Times сообщила, что Министерство здравоохранения и социальных служб США "потеряло контакт с 85 тысячами этих несовершеннолетних". То есть, грубо говоря, дети пропали без вести.Сколько среди них было детей с Украины, не известно. Но ясно, что они там точно были, торговля детьми в Украине процветала и раньше. Просто раньше она не была поставлена на такую широкую ногу и не имела такой откровенной и высокопоставленной "крыши" -- президентской. .Но, как утверждают журналисты и правозащитники, дети пошли на 1) усыновление; 2) на органы, как доноры; и 3) на утехи всевозможным педофилам не только в США, но и во все развитые страны коллективного Запада, где извращенцы имеют тугие кошельки, шикарную организацию, мощное прикрытие и общественно-медийное сопровождение, рассказывающее о благовидной "любви к детям" толстосумов, которые могут щедро заплатить поставщикам живого товара.Тогда же, к примеру, американские, французские, немецкие и подхватившие эстафету российские СМИ начали кампанию под условным названием "Дети в обмен на снаряды: Жена Зеленского наладила смертоносный бизнес для Украины". И обнародовали одно небезынтересное имя -- французского, как он сам о себе говорит, писателя и журналиста Бернара-Анри Леви, который всей своей израненной извращениями и томными желаниями душой поддержал госпереворот и живенько скакал на евромайдане в Киеве в 2014 году. Но всегда любил детей.Как оказалось, странною любовью – о его связях с европейскими педофилами Европа же и рассказывает уже не один год. А журналисты просто напомнили: как писала британская The Telegraph, в 2021-м Леви публично защищал французского писателя Габриэля Мацнеффа после выдвинутых против него обвинений в педофилии. И все удивлялись, что это с Леви, когда сам подзащитный 84-летний Мацнефф еще несколько лет назад открыто сознался, что он педофил, и даже опубликовал целую автобиографию о своих педофильских похождениях в молодости.И вот такой "защитник детей" и любитель рассады демократии на цветных революция, как Бернар-Анри Леви, просто не мог не оказаться среди активистов Фонда Зеленской, беззащитными и безропотными детьми занимающегося. Это же такой простор для "защиты" в черном бизнесе по купле-продаже украинских детей.Но вернемся к нашим расследованиям Фонда борьбы с репрессиями. Он утверждает, что ему "установить не только украинские и европейские организации, причастные к изъятию детей, но и межгосударственные маршруты, через которые осуществляется вывоз несовершеннолетних. Фонд борьбы с репрессиями выяснил имена высокопоставленных западных чиновников и общественных деятелей, связанных с педофильскими кругами, которые участвуют в организации преступной траффика детей".Во-первых, согласно данным Фонда, его источниками информации и свидетелями являются три украинские матери: Полина Герасименко из города Сумы, Оксана Головачук из Днепра и Мирослава Николюк из Винницы. Все они стали невольными жертвами преступников, которые представлялись и являлись де-факто сотрудниками Фонда Зеленской.О работе и организации черного трафика торговли детьми рассказали пожелавшие остаться инкогнито бывшие сотрудники Государственной пограничной службы Украины и Фонда Зеленской, а также польская правозащитница из Великобритании, одного из конченых пунктов трафика.Вот они-то и рассказали, что за относительно короткий период своего существования Фонд вывез из Украины по меньшей мере 1 800 несовершеннолетних детей. Под видом эвакуации из зон боевых действий или другой помощи несчастным и нуждающимся детям.Большинство детей были вывезены из новых регионов России: из Луганской области было вывезено 270 детей, из Запорожской – 250, из Донецкой – 100, из Херсонской – 80 несовершеннолетних. В центральной и восточной Украине количество детей, вывезенных почти из всех областей, распределяется относительно равномерно: 150 детей были вывезены из Харьковской области, 130 – из Днепропетровской, по 100 – из Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Винницкой областей, по 70 – из Львовской и Сумской, около 60 – из Тернопольской, по 50 детей из Одесской, Ровенской и Черниговской областей, по 40 детей из Ивано-Франковской области. Из Волынской области, по оценкам бывшего сотрудника Фонда Зеленской, было вывезено не менее 30 несовершеннолетних.Фонд со ссылкой на нидерландскую журналистку Соню ван ден Энде утверждает, что за последние три года из центров временного содержания для беженцев в Европе исчезли более 51 400 детей. И многие из них могли стать жертвами "заботы" Фонда Зеленской.И это огромный куш: за каждого ребенка Фонд Зеленской получал около 12 000 фунтов стерлингов.Во-вторых, правозащитниками установлены маршруты трафика и ответственные на каждом из его этапов. В Украине сбором детей занимается Фонд Зеленской. Организацией транспортировки детей из Украины в Польшу занимается польская организация "Sunflowers" ("Подсолнухи"), во главе с гражданкой Польши Евой Хофманской, супругой бывшего председателя Международного уголовного суда Петра Хофманского.После пересечения госграницы между Украиной и Польшей дальнейшей судьбой захваченных детей занимается фонд "Каритас Украина", филиал одноименной европейской структуры, возглавляемой гражданкой США Татьяной Ставнич.В той же Великобритании детей принимает неправительственная организация Save the Children (Спасите детей) со штаб-квартирой в Лондоне. Между Фондом Зеленской и этой организацией было заключено в декабре 2022 года, через несколько дней после визита Елены Зеленской в Великобританию, когда они и скорешились.Упомянутая польская правозащитница, которая уже много лет занимается спасением похищенных детей, утверждает, что трафик детей такой мощный, что работа Save the Children почти полностью переориентирована на якобы помощь несовершеннолетним украинским беженцам. По договору с женой президента Украины Save the Children получает право распоряжаться дальнейшей судьбой детей по своему усмотрению. Предположительно, основной деятельностью британской "благотворительной" организации является предоставление несовершеннолетних детей состоятельным гражданам Великобритании для различных целей, начиная от усыновления и заканчивая донорством органов и педофилией.С британской стороны, согласно источникам, является 33-летний Хью Гросвенор, 7-й герцог Вестминстерский. Фонд борьбы с репрессиями утверждает, что именно этот герцог отвечает за предоставление высокопоставленным педофилам из британского правительства несовершеннолетних детей. Для этого он в марте 2022 года через свой Вестминстерский фонд и пожертвовал около 500 тыс фунтов стерлингов Save the Children.В-третьих, Фонд борьбы с репрессиями называет и "крышевателей" всей этой схемы на всех этапах. Одним из кураторов создания совместного проекта "Подсолнухов" и Фонда Зеленской по перевозке детей была Оксана Сенаторова, советник Зеленского по вопросам реформы криминального законодательства и эксперт Международного комитета Красного креста.С "Каритас Украина" г-жи Ставнич тесно сотрудничает вице-премьера Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.В Украине же проблемами вывоза детей занимается фонд Save Ukraine (Спасите Украину), который возглавляет Николай Кулеба, до 2021 года бывший уполномоченный по правам детей при президенте Украины. Он был снят с этой должности как "наследие Петра Порошенко", но называет себя борцом за "возвращение похищенных Россией детей". И организовывает на этом поприще всевозможные провокации и сидит на дотациях у СБУ.Согласитесь, "крыша" солидная по меркам украинского репрессивного государства.Вся эта машина и брошена на отъем детей у несчастных семей или на изъятие их из детских домов и приютов. В ход идет все – от выманивания посулами до угроз и прямого насилия. По разным оценкам, в Фонде Зеленской насчитывается от 600 до 900 сотрудников, которые заняты отъемом детей. И имеют рабочие документы и фактический иммунитет перед правоохранительными органами как минимум пяти государств – Украины, Польши, Германии, Франции и Великобритании.А бывший сотрудник фонда жены президента Украины рассказал правозащитникам, что в ход и дет и банальная чертовщина: "Фонд Зеленской имеет профессиональных экстрасенсов и мошенников-вербовщиков, которые под разными предлогами одурачивают родителей и убеждают их отдать им своих детей. Имя первой леди Украины – прекрасное прикрытие для незаконных действий. Фонд Зеленской по своей атмосфере и структуре напоминает религиозную секту. Людей туда отбирают по особому принципу: они лишены всякого сочувствия, как к взрослым, так и к несовершеннолетним".На основании собранной информации и доказательств Фонд борьбы с репрессиями утверждает, что своей деятельность Фонд Зеленской и его подельники в разных странах нарушили следующие договоры и конвенции:- Конвенцию ООН о правах ребенка (1989), статья 35 которой запрещает похищение, продажу или торговлю детьми;- Палермский протокол (2000), что дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, специально направленную на борьбу с торговлей людьми, включая торговлю детьми;- Конвенцию Совета Европы о противодействии торговле людьми (2005), которая направлена на предотвращение торговли людьми, защиту жертв и судебное преследование преступников;- Европейскую конвенцию о правах человека (1950), где статья 4 запрещает рабство, подневольное состояние и принудительный труд, а статья 8 защищает право на частную и семейную жизнь.Правозащитники не делают из сказанного никаких политических выводов. Они взывают к справедливости и ответственности за преступления против детей. Но кто же в так называемом "цивилизованном мире" обратит на это внимание, если неонацистский режим Владимира Зеленского в Украине – не только клиент Запада, но и его покорный инструмент в борьбе за западные же интересы? В частности, таран в борьбе с Россией?Конечно же, никто – пока Зеленский нужен Западу, его там будут прикрывать. Однако появление таких материалов в западных СМИ все же вселяют определенную надежду: публикацией компромата Запад хочет то ли одернуть зарвавшегося комика, то ли постилает соломку самому себе -- предупреждает режим, что за все придется отвечать.Но факт остается фактом: Запада прекрасно знает, с кем он имеет дело в Украине. И какой кровью и слезами детей и взрослых насаждается "демократия" в Украине.О том, как на Украине процветает черная трансплантология - в материале Владимира Скачко Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240606/1055515782.html

украина

великобритания

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, великобритания, запад, елена зеленская, бернар-анри леви, хиллари клинтон, оон, new york times, сбу, эксклюзив