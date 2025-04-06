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"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена

"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена - 06.04.2025 Украина.ру

"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена

Восстановлена разрушенная украинской армией "Белгород-Арена" в Белгородской области. Об этом 6 апреля сообщил официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области.

2025-04-06T16:01

2025-04-06T16:01

2025-04-06T16:01

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"Весной прошлого года во время массированных обстрелов Белгорода враг бил по "Арене" несколько раз: 21 марта и 29 марта. В результате атак ВСУ были повреждены: кровля, витражи, медиафасад, инженерные системы, внутренние помещения, территория вокруг", - напомнил в своём телеграм-канале губернатор области.По словам Вячеслава Гладкова, одним из самых технологически сложных этапов была замена поврежденных мониторов на фасаде. Губернатор поблагодарил строителей за кропотливый труд.Губернатор также благодарен правительству Российской Федерации и лично председателю Михаилу Владимировичу Мишустину за выделенные 170 миллионов рублей на восстановление "Луча", "Белгород-Арены", "Сирени", стадиона "Химик" и ледовой арены в Шебекино.В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщалось ранее, Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области Тем временем правительство ДНР сообщило, что Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений

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