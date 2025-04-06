"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена - 06.04.2025 Украина.ру
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"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена
"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена - 06.04.2025 Украина.ру
"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена
Восстановлена разрушенная украинской армией "Белгород-Арена" в Белгородской области. Об этом 6 апреля сообщил официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области.
2025-04-06T16:01
2025-04-06T16:01
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"Весной прошлого года во время массированных обстрелов Белгорода враг бил по "Арене" несколько раз: 21 марта и 29 марта. В результате атак ВСУ были повреждены: кровля, витражи, медиафасад, инженерные системы, внутренние помещения, территория вокруг", - напомнил в своём телеграм-канале губернатор области.По словам Вячеслава Гладкова, одним из самых технологически сложных этапов была замена поврежденных мониторов на фасаде. Губернатор поблагодарил строителей за кропотливый труд.Губернатор также благодарен правительству Российской Федерации и лично председателю Михаилу Владимировичу Мишустину за выделенные 170 миллионов рублей на восстановление "Луча", "Белгород-Арены", "Сирени", стадиона "Химик" и ледовой арены в Шебекино.В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Как сообщалось ранее, Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области Тем временем правительство ДНР сообщило, что Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений
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новости, белгородская область, россия, белгород, вячеслав гладков, всу, военные преступления, восстановление, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, кто
Новости, Белгородская область, Россия, Белгород, Вячеслав Гладков, ВСУ, Военные преступления, восстановление, социальная политика, социальные расходы, социальное государство, социальная инфраструктура, КТО

"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена

16:01 06.04.2025
 
© Игорь ГомольскийБелгород
Белгород
© Игорь Гомольский
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Восстановлена разрушенная украинской армией "Белгород-Арена" в Белгородской области. Об этом 6 апреля сообщил официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области.
"Весной прошлого года во время массированных обстрелов Белгорода враг бил по "Арене" несколько раз: 21 марта и 29 марта. В результате атак ВСУ были повреждены: кровля, витражи, медиафасад, инженерные системы, внутренние помещения, территория вокруг", - напомнил в своём телеграм-канале губернатор области.
По словам Вячеслава Гладкова, одним из самых технологически сложных этапов была замена поврежденных мониторов на фасаде. Губернатор поблагодарил строителей за кропотливый труд.
Губернатор также благодарен правительству Российской Федерации и лично председателю Михаилу Владимировичу Мишустину за выделенные 170 миллионов рублей на восстановление "Луча", "Белгород-Арены", "Сирени", стадиона "Химик" и ледовой арены в Шебекино.
"К этой сумме добавили еще 53 миллиона региональных средств, чтобы привести в порядок поврежденные врагом важные объекты, куда с удовольствием ходили заниматься взрослые и дети!", - сообщил Гладков.
В 2024 году в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Как сообщалось ранее, Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области
Тем временем правительство ДНР сообщило, что Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений
 
НовостиБелгородская областьРоссияБелгородВячеслав ГладковВСУВоенные преступлениявосстановлениесоциальная политикасоциальные расходысоциальное государствосоциальная инфраструктураКТО
 
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