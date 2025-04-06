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"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах

"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах - 06.04.2025 Украина.ру

"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах

Дезертиров на Украине гораздо больше, чем регистрируется и заградительные отряды из "миротворцев" НАТО ситуацию в военном конфликте не спасут. Об этом 6 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.

2025-04-06T18:08

2025-04-06T18:08

2025-04-06T18:08

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Он обратил внимание на статистику Государственного бюро расследований (ГБР), согласно которой официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ведомством на 1 апреля 2025 года, составило 175 435 случаев.К этой цифре следует добавить, по его мнению, примерно такое же количество пропавших без вести.По мнению оппозиционного нардепа, к осени воевать будет некому и нечем как бы не зверствовали военкомы ("ТЦК-шники").“Миротворческий” контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов, - подытожил парламентарий. - Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Еще не поражение, но тяжелый удар".Актуальное интервью на эту тему: Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко

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