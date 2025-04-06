"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
Дезертиров на Украине гораздо больше, чем регистрируется и заградительные отряды из "миротворцев" НАТО ситуацию в военном конфликте не спасут. Об этом 6 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Он обратил внимание на статистику Государственного бюро расследований (ГБР), согласно которой официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ведомством на 1 апреля 2025 года, составило 175 435 случаев.
"В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть (!) украинской армии", - заметил депутат.
К этой цифре следует добавить, по его мнению, примерно такое же количество пропавших без вести.
"250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает Зеленскому Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", -констатировал Дубинский.
По мнению оппозиционного нардепа, к осени воевать будет некому и нечем как бы не зверствовали военкомы ("ТЦК-шники").
“Миротворческий” контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов, - подытожил парламентарий. - Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Еще не поражение, но тяжелый удар".
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