"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах - 06.04.2025 Украина.ру
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"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах
"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах - 06.04.2025 Украина.ру
"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах
Дезертиров на Украине гораздо больше, чем регистрируется и заградительные отряды из "миротворцев" НАТО ситуацию в военном конфликте не спасут. Об этом 6 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
2025-04-06T18:08
2025-04-06T18:08
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Он обратил внимание на статистику Государственного бюро расследований (ГБР), согласно которой официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ведомством на 1 апреля 2025 года, составило 175 435 случаев.К этой цифре следует добавить, по его мнению, примерно такое же количество пропавших без вести.По мнению оппозиционного нардепа, к осени воевать будет некому и нечем как бы не зверствовали военкомы ("ТЦК-шники").“Миротворческий” контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов, - подытожил парламентарий. - Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Еще не поражение, но тяжелый удар".Актуальное интервью на эту тему: Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
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новости, украина, владимир зеленский, александр дубинский, нато, коалиция, военные коалиции, сво, всу, потери всу, мобилизация, дезертирство , уклонисты, военком
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, НАТО, коалиция, военные коалиции, СВО, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, дезертирство , уклонисты, военком

"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах

18:08 06.04.2025
 
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
Дезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
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Дезертиров на Украине гораздо больше, чем регистрируется и заградительные отряды из "миротворцев" НАТО ситуацию в военном конфликте не спасут. Об этом 6 апреля заявил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Он обратил внимание на статистику Государственного бюро расследований (ГБР), согласно которой официальное количество случаев дезертирства, зарегистрированных ведомством на 1 апреля 2025 года, составило 175 435 случаев.
"В реальности регистрируется 60-70% случаев дезертирства. То есть, по факту сейчас в бегах около 250 тысяч человек, или треть (!) украинской армии", - заметил депутат.
К этой цифре следует добавить, по его мнению, примерно такое же количество пропавших без вести.
"250-300 тысяч реально воюющих у нас против примерно 600 тысяч у россиян. Это именно та ситуация, которую описывает Зеленскому Трамп, когда говорит, что у него нет карт на руках", -констатировал Дубинский.
По мнению оппозиционного нардепа, к осени воевать будет некому и нечем как бы не зверствовали военкомы ("ТЦК-шники").
“Миротворческий” контингент на этом фоне также выглядит смешно, потому что не обеспечит и 10% необходимых войск. Поэтому разве что - в качестве заградотрядов, - подытожил парламентарий. - Зеленский может сколько угодно петушиться - война закончена. Или он заключает перемирие на приемлемых условиях, или Украину ожидает обвал фронта до осени. Еще не поражение, но тяжелый удар".
Актуальное интервью на эту тему: Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
 
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