https://ukraina.ru/20250407/1062322910.html

Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад

Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад - 07.04.2025 Украина.ру

Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад

Европа явно готовится к будущей войне. Поэтому они будут стараться придумывать новые виды вооружений и обкатывать их на Украине. То есть Россия соревнуется не с Украиной, а с Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-07T03:30

2025-04-07T03:30

2025-04-07T03:30

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Было бы ошибочно думать, что противник будет молча наблюдать, как армия России наращивает свой потенциал, отметил эксперт. Достаточно взглянуть на разработки, которыми активно занимается тот же германский ВПК, добавил он. "Европа явно готовится к будущей войне. Поэтому они будут стараться придумывать новые виды вооружений и обкатывать их на Украине. То есть мы соревнуется не с Украиной, а с Западом", – подчеркнул Евсеев.Трудно рассчитывать, что Россия придумает какое-то ноу-хау в области обычных вооружений, которого нет на Западе. Если только речь не идет о ядерном оружии, до применения которого мы попытаемся не доводить ситуацию, указал собеседник издания.Евсеев признал, что у России есть некоторое преимущество в части тех же планирующих авиабомб и оно сохранится. Но по беспилотникам мы вряд ли будем превосходить противника, сейчас нужно хотя бы удержать паритет, отметил он. Теоретически Россия может добиться превосходства по ствольной артиллерии. Насчет самоходок – неизвестно, потому что западные системы более дальнобойные, а у России нет таких мощностей, уточнил эксперт."По РЭБу с Украиной соревноваться не сказать, что бессмысленно – просто он не является универсальным средством в борьбе с дронами. То есть превосходства в этой гонке вооружений с Западом мы не добьемся. Главное, чтобы мы паритет удержали", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250405/1062309439.html

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