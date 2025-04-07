Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад - 07.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250407/1062322910.html
Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад
Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад - 07.04.2025 Украина.ру
Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад
Европа явно готовится к будущей войне. Поэтому они будут стараться придумывать новые виды вооружений и обкатывать их на Украине. То есть Россия соревнуется не с Украиной, а с Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-07T03:30
2025-04-07T03:30
новости
россия
украина
запад
владимир евсеев
вооружения
оружие
артиллерия
бпла
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355470_0:256:3073:1985_1920x0_80_0_0_2bd6b0af573b841a051de42792415f96.jpg
Было бы ошибочно думать, что противник будет молча наблюдать, как армия России наращивает свой потенциал, отметил эксперт. Достаточно взглянуть на разработки, которыми активно занимается тот же германский ВПК, добавил он. "Европа явно готовится к будущей войне. Поэтому они будут стараться придумывать новые виды вооружений и обкатывать их на Украине. То есть мы соревнуется не с Украиной, а с Западом", – подчеркнул Евсеев.Трудно рассчитывать, что Россия придумает какое-то ноу-хау в области обычных вооружений, которого нет на Западе. Если только речь не идет о ядерном оружии, до применения которого мы попытаемся не доводить ситуацию, указал собеседник издания.Евсеев признал, что у России есть некоторое преимущество в части тех же планирующих авиабомб и оно сохранится. Но по беспилотникам мы вряд ли будем превосходить противника, сейчас нужно хотя бы удержать паритет, отметил он. Теоретически Россия может добиться превосходства по ствольной артиллерии. Насчет самоходок – неизвестно, потому что западные системы более дальнобойные, а у России нет таких мощностей, уточнил эксперт."По РЭБу с Украиной соревноваться не сказать, что бессмысленно – просто он не является универсальным средством в борьбе с дронами. То есть превосходства в этой гонке вооружений с Западом мы не добьемся. Главное, чтобы мы паритет удержали", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250405/1062309439.html
россия
украина
запад
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/14/1050355470_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_a80a9518533b285e597860d85047d36b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, владимир евсеев, вооружения, оружие, артиллерия, бпла, беспилотники, гонка вооружений, война, европа, рэб, дроны, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Евсеев, вооружения, оружие, артиллерия, БПЛА, беспилотники, гонка вооружений, война, Европа, РЭБ, дроны, СВО, Спецоперация

Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад

03:30 07.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРепетиция парада Победы в Алабино
Репетиция парада Победы в Алабино - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Европа явно готовится к будущей войне. Поэтому они будут стараться придумывать новые виды вооружений и обкатывать их на Украине. То есть Россия соревнуется не с Украиной, а с Западом. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Было бы ошибочно думать, что противник будет молча наблюдать, как армия России наращивает свой потенциал, отметил эксперт. Достаточно взглянуть на разработки, которыми активно занимается тот же германский ВПК, добавил он.
"Европа явно готовится к будущей войне. Поэтому они будут стараться придумывать новые виды вооружений и обкатывать их на Украине. То есть мы соревнуется не с Украиной, а с Западом", – подчеркнул Евсеев.
Трудно рассчитывать, что Россия придумает какое-то ноу-хау в области обычных вооружений, которого нет на Западе. Если только речь не идет о ядерном оружии, до применения которого мы попытаемся не доводить ситуацию, указал собеседник издания.
Евсеев признал, что у России есть некоторое преимущество в части тех же планирующих авиабомб и оно сохранится. Но по беспилотникам мы вряд ли будем превосходить противника, сейчас нужно хотя бы удержать паритет, отметил он.
Теоретически Россия может добиться превосходства по ствольной артиллерии. Насчет самоходок – неизвестно, потому что западные системы более дальнобойные, а у России нет таких мощностей, уточнил эксперт.
"По РЭБу с Украиной соревноваться не сказать, что бессмысленно – просто он не является универсальным средством в борьбе с дронами. То есть превосходства в этой гонке вооружений с Западом мы не добьемся. Главное, чтобы мы паритет удержали", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
5 апреля, 10:20
Россияне будут наступать или медленно истощать ВСУ. Что говорят украинские эксперты о ситуации на фронтеНа этой неделе украинские военные, эксперты и политики наперебой выдавали украинцам противоречивую информацию относительно планов российского наступления. Зеленский заявляет, что РФ якобы в ближайшие два месяца готовится к новому наступлению в Харьковской и Сумской области.
 
НовостиРоссияУкраинаЗападВладимир ЕвсееввооруженияоружиеартиллерияБПЛАбеспилотникигонка вооруженийвойнаЕвропаРЭБдроныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:45"Сумы брать мы не будем": Евсеев дал прогноз относительно буферной зоны и ситуации в приграничье
05:30"Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи
05:15"Нужна новая мобилизация": Евсеев о том, как нужно решать проблему ротации бойцов, воюющих с 2022 года
05:13Истинный "мясник Бучи" - генерал Малюк
05:00"Получили по полной программе": эксперт о том, почему Украины повторяет ошибки курской авантюры
04:40Всемирная торговая война. Как США ставят на колени Европу и мир и что из этого выйдет
04:30Мария Бутина об аресте Молчанова: Обманули, вытащили из безопасной России и сделали козлом отпущения
04:11"Старый и упертый": политолог раскрыл, почему люди в окружении Трампа боятся критиковать его эскапады
04:09Украина за неделю. Зеленский заговорил о компромиссах, но хочет воевать до победы
04:00"Вопрос максимум двух недель": эксперт рассказал, как ВС России уничтожают остатки ВСУ в Гуево
03:30Европа готовится к будущей войне: Евсеев о том, в каких видах вооружений Россия может превзойти Запад
03:00Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт
20:41Ростислав Ищенко о похищении политолога Кирилла Молчанова: Меня тоже "приглашали" на форум в Польше
18:40Угрозы и требования Зеленского, что скрывают от украинцев. Итоги 6 апреля на Украине
18:21Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей
18:17Элитные подразделения ВСУ переброшены в Сумскую область для удержания позиций в Курской области
18:08"Зеленский может сколько угодно петушиться": украинский депутат рассказал о дезертирах и заградотрядах
17:30Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"
17:10Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
16:54Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США
Лента новостейМолния