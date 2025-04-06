https://ukraina.ru/20250406/1062323102.html

Угрозы и требования Зеленского, что скрывают от украинцев. Итоги 6 апреля на Украине

Угрозы и требования Зеленского, что скрывают от украинцев. Итоги 6 апреля на Украине - 06.04.2025 Украина.ру

Угрозы и требования Зеленского, что скрывают от украинцев. Итоги 6 апреля на Украине

Владимир Зеленский озвучил новые требования к Западу. В стране обратили внимание на слова начальника ГУР МОУ

2025-04-06T18:40

2025-04-06T18:40

2025-04-06T18:41

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Владимир Зеленский в своём дневном обращении к украинцам рассказал о поручениях к членам правительства."Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте "Рамштайна" встреча готовится. Главных задач две, и это ПВО, именно "Пэтриоты", и вторая задача – это контингенты, максимальное приближение всех решений, проработка всех деталей", — отметил Зеленский.Он также заявил, что поручил усилить переговоры с США по поводу средств противовоздушной обороны."Поручил на двусторонней основе работать по ПВО, особенно с Соединёнными Штатами Америки", — заявил Зеленский.По его словам, "нужно соответствующее желание и соответствующие решения"."Усиление нашего воздушного щита будет одновременно усилением всей дипломатии", — подчеркнул Зеленский.Он также заявил, что в сегодняшнем ударе по Украине якобы были задействованы ракеты, запущенные из Чёрного моря."В сегодняшнем российском ударе были ракеты, запущенные из акватории Чёрного моря. Партнёры знают, какие это были суда и из какой части моря произошел этот запуск", — отметил Зеленский.По его словам, необходимо лишить Россию возможности использовать акваторию Чёрного моря в военных целях."Дальше неизменно нужны все формы давления на Россию: усиление наших способностей защищаться, сохранение санкций", - подчеркнул Зеленский, также призвав к дипломатическому давлению на Россию.Днём 6 апреля Минобороны РФ рассказало о целях удара по Украине."Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА. Цель удара достигнута. Объекты поражены", — указывалось в сообщении в телеграм-канале российского оборонного ведомства.Также министерство обороны России рассказало об очередных нарушениях Украиной взятых Киевом обязательств перед США."За прошедшие сутки ВСУ совершено семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры", — отмечалось в заявлении Минобороны РФ.Так, 5 апреля в Республике Крым в 06:43 украинским БПЛА повреждена высоковольтная линия Островская – Ковыльное ГУП РК "Крымэнерго". В Брянской области 5 апреля в 12:52 был атакован энергообъект Хвощевская (филиал ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго"). Без электроснабжения остались бытовые потребители в Севском районе. В том же регионе в тот же день в 14:20 с применением ударного БПЛА атакована высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Севском районе. Кроме того, в 14:53 с применением ударного БПЛА повторно была атакована высоковольтная линия филиала ПАО "Россети Центр" – "Брянскэнерго". Из-за обрыва провода без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Суземском районе.Кроме того, в Ростовской области в 01:16 6 апреля в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО "Россети" – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.В тот же день в Воронежской области в 06:05 в результате атаки БПЛА был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж". Кроме того, в 07:43 в результате атаки БПЛА поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"."Таким образом, с момента объявления Зеленским о якобы соблюдении киевским режимом договоренности по прекращению с 18 марта текущего года ударов по российской энергетической инфраструктуре, на деле ВСУ даже на сутки не прекращали атак по российским энергообъектам", — подчеркнули в Минобороны России.Тем временем на Украине обратили внимание на слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)."Общество должно быть готово узнать правду позже. Во время войны знать всю правду, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", — сказал он.При этом он уточнил, что не имеет в виду намеренное "искажение реальности или что-то такое"."Сознание людей — оно не у всех приспособлено к принятию жёсткой правды. Не нужно этим, как говорят, испытывать людей", — подчеркнул начальник ГУР МОУ.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" по-своему растолковал эти слова."Расшифруем по пунктам. Власть сразу знала, что выиграть войну невозможно, но не предотвратили её в январе-феврале 2022 году, хотя могли. При этом повторный шанс остановить боевые действия, выпал весной 2022, но его также проигнорировала наша элита, а пропаганда лгала наивному народу, рассказывая сказки о себе/партнерах и страшилки о противнике", — отметили авторы канала.По их словам, власть "знала приблизительные даты начала войны, но не спасли мирных, а наоборот, цинично использовали мирных как свой щит"."Это уже понимают все, кроме самых "тупых розовых пони"", — указывалось в публикации "Легитимного".Также авторы считают, что потери официально занижены в 10 раз."Сейчас это 40 тысяч, реально это тысяч 300-400 человек", — писали авторы канала.Кроме того, они обвинили во многих трагедиях военных."Во многих трагедиях виновато ПВО ВСУ. Банковая прятала/прячет, военные объекты в гражданской инфраструктуре и рядом с жилыми домами. В начале войны танки, арта, снайперские расчеты, группы ПЗРК/ПТРК, размещались во дворах, в квартирах и на крышах жилых домов, вот почему было много прилётов по гражданским в начале войны", — указывалось в публикации.Кроме того, по словам авторов "Легитимного", "ВСУ в начале войны использовали машины скорой помощи, гражданский транспорт для переброски военных и для атак на россиян, вот почему, это увеличивало агрессию"."90% наёмников ВСУ, были мародёрами, насильниками, убийцами. Все дела про их бесчинства против мирных граждан Украины, списывали, или записывали на россиян", — подчёркивалось в публикации "Легитимного".Помимо этого, указали авторы, на Украине намеренно очерняли образ ВС РФ."Множество трагедий впервые дни войны, были искусственной провокацией для разгона кейса ненависти против русских. Необходимо было очернить имидж ВС РФ (сделали вывод после 2014, когда они были вежливые люди). Элите/олигархам, необходимо было заставить крепостных, идти умирать за "панов". Крепостных убеждали, что жизнь в составе РФ ужасна, там нет свободы, демократии, нет еды, они все орки и т.д. Через три года войны, власть Зеленского сбросила маски и признала, что всего этого нет в Украине, а народ - это бесправные рабы Зе-элиты", — указывали авторы публикации.Авторы "Легитимного" подчеркнули, что землю Украины продали "за долги", а её граждане оказались "квартирантами" в собственной стране."Украину зачищали специально по плану глобалистов/демократов/британцев. Наша украинская элита была в курсе", — отмечалось в публикации.По мнению авторов телеграм-канала, начальник ГУР МОУ понимает, что всё это скоро всплывёт, а потому лучше первым заявить об этом, сделав во всём виновными украинские власти, в частности — окружение Владимира Зеленского.О возможном новом наступлении ВСУ — в статье Александра Чаленко "Где может начаться украинский контрнаступ: Брянская область, снова на Азов и Приднестровье".

https://ukraina.ru/20250406/1062316292.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, черное море, владимир зеленский, кирилл буданов, вооруженные силы украины, газпром, россети