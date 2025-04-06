https://ukraina.ru/20250406/1062319437.html

Зеленский признал неэффективность давления на Россию

Зеленский признал неэффективность давления на Россию - 06.04.2025 Украина.ру

Зеленский признал неэффективность давления на Россию

Западное давление на Россию не привело к ослаблению её боеспособности. Об этом 6 апреля заявил Владимир Зеленский.

2025-04-06T15:21

2025-04-06T15:21

2025-04-06T15:21

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"Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью – баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областям. Число воздушных атак растет", - констатировал Зеленский в своём телеграм-канале.По его данным, за минувшую неделю с российской стороны прилетело более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов."Такие атаки – ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел – Америка, вся Европа, весь мир – что Россия собирается дальше воевать и убивать. Потому никакого ослабления давления не может быть", - поведал Зеленский.Ранее, 4 апреля в общении с прессой Зеленский заявил, что украинские войска находятся в Курской области и в других регионах России. Он также сообщил, что англо-британская группа генштабистов провела заседание в Киеве и рассмотрела перспективы направления в постсоветскую республику военнослужащих НАТО.Кроме того, Зеленский намекнул, что ему якобы известны подробности визита, который нанёс накануне в Вашингтон спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Сам Дмитриев позже рассказал об успешном визите.Подробности в публикации "Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США

https://ukraina.ru/20250406/1062315683.html

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