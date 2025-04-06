https://ukraina.ru/20250406/1062319437.html
Зеленский признал неэффективность давления на Россию
Зеленский признал неэффективность давления на Россию - 06.04.2025 Украина.ру
Зеленский признал неэффективность давления на Россию
Западное давление на Россию не привело к ослаблению её боеспособности. Об этом 6 апреля заявил Владимир Зеленский.
2025-04-06T15:21
2025-04-06T15:21
2025-04-06T15:21
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"Давления на Россию до сих пор недостаточно, и ежедневные российские удары по Украине это доказывают. Этой ночью – баллистика против Киева, ударные дроны по области. Били также по Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областям. Число воздушных атак растет", - констатировал Зеленский в своём телеграм-канале.По его данным, за минувшую неделю с российской стороны прилетело более 1460 управляемых авиационных бомб, почти 670 ударных дронов и более 30 ракет разных типов."Такие атаки – ответ Путина на все международные дипломатические усилия. Каждый из партнеров увидел – Америка, вся Европа, весь мир – что Россия собирается дальше воевать и убивать. Потому никакого ослабления давления не может быть", - поведал Зеленский.Ранее, 4 апреля в общении с прессой Зеленский заявил, что украинские войска находятся в Курской области и в других регионах России. Он также сообщил, что англо-британская группа генштабистов провела заседание в Киеве и рассмотрела перспективы направления в постсоветскую республику военнослужащих НАТО.Кроме того, Зеленский намекнул, что ему якобы известны подробности визита, который нанёс накануне в Вашингтон спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Сам Дмитриев позже рассказал об успешном визите.Подробности в публикации "Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
https://ukraina.ru/20250406/1062315683.html
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новости, россия, киев, украина, владимир зеленский, кирилл дмитриев, сша, антироссийские санкции, сво, международные отношения, международная политика, запад, удары
Новости, Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, США, антироссийские санкции, СВО, международные отношения, Международная политика, Запад, удары
Зеленский признал неэффективность давления на Россию
Западное давление на Россию не привело к ослаблению её боеспособности. Об этом 6 апреля заявил Владимир Зеленский.