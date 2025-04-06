ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы - 06.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250406/1062320382.html
ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы
ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы - 06.04.2025 Украина.ру
ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы
Видеозапись осмотра раздавленных танком автомобилей опубликовали солдаты ВСУ. Об этом 6 апреля сообщил телеграм-канал "Русское оружие"
2025-04-06T16:19
2025-04-06T16:19
новости
европа
украина
вооруженные силы украины
всу
сво
гуманитарная помощь
постсоветское пространство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058539372_0:35:2037:1180_1920x0_80_0_0_df08def907a73ad1ca3fcb3521438a30.jpg
В опубликованной видеозаписи украинские солдаты осматривают раздавленные танком внедорожники. В одном из них находят иконку.На кадрах видны следы от тяжёлой гусеничной техники.В комментариях пользователи соцсетей отметили, что ранее уничтоженные автомобили были поставлены из Европы на Украину в качестве гуманитарной помощи.Также пользователи соцсетей обратили внимание на периодически сборы, объявляемые организациями и частными лицами на закупку иностранных автомобилей.Производство украинских легковых автомобилей за постсоветский период так и не вышло из кризиса. Танки для ВСУ в основном поставляют страны Европы. Экспертные мнения на тему украинских реалий представлены в обзоре Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране
европа
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058539372_208:0:1828:1215_1920x0_80_0_0_5c319478c667753abe2141ffe3ed8283.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, гуманитарная помощь, постсоветское пространство
Новости, Европа, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, гуманитарная помощь, постсоветское пространство

ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы

16:19 06.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Видеозапись осмотра раздавленных танком автомобилей опубликовали солдаты ВСУ. Об этом 6 апреля сообщил телеграм-канал "Русское оружие"
В опубликованной видеозаписи украинские солдаты осматривают раздавленные танком внедорожники. В одном из них находят иконку.
"Это видео про то, когда есть танк, а мозгов нет", - сказал комментатор в видеозаписи.
На кадрах видны следы от тяжёлой гусеничной техники.
В комментариях пользователи соцсетей отметили, что ранее уничтоженные автомобили были поставлены из Европы на Украину в качестве гуманитарной помощи.
Также пользователи соцсетей обратили внимание на периодически сборы, объявляемые организациями и частными лицами на закупку иностранных автомобилей.
Производство украинских легковых автомобилей за постсоветский период так и не вышло из кризиса.
Танки для ВСУ в основном поставляют страны Европы.
Экспертные мнения на тему украинских реалий представлены в обзоре Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране
 
НовостиЕвропаУкраинаВооруженные силы УкраиныВСУСВОгуманитарная помощьпостсоветское пространство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"
17:10Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
16:54Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США
16:39"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа
16:19ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы
16:01"Белгород-Арена" в Белгородской области восстановлена
16:00"Гонки по вертикали" или запрет на Высоцкого
15:36Патроны вместо сметаны. Лица Каи Каллас все лживы, но русофобски воинственны
15:35Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений
15:21Зеленский признал неэффективность давления на Россию
15:03"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
14:35Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области
14:20ВСУ несут огромные потери в Сумской области
13:52БПЛА ВСУ атаковал машину детьми в Харьковской области
13:28Британские русофобы призвали заготовить "набор для выживания"
13:13США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
13:10Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля
12:21Американский конгрессмен пообещал начать импичмент Трампа
12:00"Вокруг Булгакова": Маргарита – штрихи к портрету
11:42Правительство Британии озабочено помощью Украине и санкциями США
Лента новостейМолния