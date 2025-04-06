ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Видеозапись осмотра раздавленных танком автомобилей опубликовали солдаты ВСУ. Об этом 6 апреля сообщил телеграм-канал "Русское оружие"
В опубликованной видеозаписи украинские солдаты осматривают раздавленные танком внедорожники. В одном из них находят иконку.
На кадрах видны следы от тяжёлой гусеничной техники.
Также пользователи соцсетей обратили внимание на периодически сборы, объявляемые организациями и частными лицами на закупку иностранных автомобилей.
Производство украинских легковых автомобилей за постсоветский период так и не вышло из кризиса.
Танки для ВСУ в основном поставляют страны Европы.
Экспертные мнения на тему украинских реалий представлены в обзоре Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране