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ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы

ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы - 06.04.2025 Украина.ру

ВСУ раздавили танком "гуманитарные" автомобили из Европы

Видеозапись осмотра раздавленных танком автомобилей опубликовали солдаты ВСУ. Об этом 6 апреля сообщил телеграм-канал "Русское оружие"

2025-04-06T16:19

2025-04-06T16:19

2025-04-06T16:19

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В опубликованной видеозаписи украинские солдаты осматривают раздавленные танком внедорожники. В одном из них находят иконку.На кадрах видны следы от тяжёлой гусеничной техники.В комментариях пользователи соцсетей отметили, что ранее уничтоженные автомобили были поставлены из Европы на Украину в качестве гуманитарной помощи.Также пользователи соцсетей обратили внимание на периодически сборы, объявляемые организациями и частными лицами на закупку иностранных автомобилей.Производство украинских легковых автомобилей за постсоветский период так и не вышло из кризиса. Танки для ВСУ в основном поставляют страны Европы. Экспертные мнения на тему украинских реалий представлены в обзоре Надо соглашаться на грабеж. Украинские эксперты о необходимости трезвого взгляда на происходящее в стране

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, украина, вооруженные силы украины, всу, сво, гуманитарная помощь, постсоветское пространство