ВСУ несут огромные потери в Сумской области
Украинская армия несёт колоссальные потери в боях на территории Сумской области. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на силовые структуры.
Как сообщает lenta.ru в районе села Водолаги Сумской области 5 апреля российские военнослужащие артиллерийским огнем сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом были уничтожены две группы украинских бойцов и бронетехника.
"Ранее сообщалось, что российские войска продолжают выбивать ВСУ из села Гуево и хутора Олешня Курской области. В силовых структурах заявили, что украинские военные не считаются с потерями и пытаются удержаться за российскую территорию любой ценой", - сообщило издание.
Оно также отметило, что над администрацией села Гуево уже подняли российский флаг, однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока не поступало.
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