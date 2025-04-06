ВСУ несут огромные потери в Сумской области - 06.04.2025 Украина.ру
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ВСУ несут огромные потери в Сумской области
ВСУ несут огромные потери в Сумской области - 06.04.2025 Украина.ру
ВСУ несут огромные потери в Сумской области
Украинская армия несёт колоссальные потери в боях на территории Сумской области. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на силовые структуры.
2025-04-06T14:20
2025-04-06T14:20
новости
сумская область
курская область
россия
владимир зеленский
украинская армия
всу
потери всу
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Как сообщает lenta.ru в районе села Водолаги Сумской области 5 апреля российские военнослужащие артиллерийским огнем сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом были уничтожены две группы украинских бойцов и бронетехника."Ранее сообщалось, что российские войска продолжают выбивать ВСУ из села Гуево и хутора Олешня Курской области. В силовых структурах заявили, что украинские военные не считаются с потерями и пытаются удержаться за российскую территорию любой ценой", - сообщило издание.Оно также отметило, что над администрацией села Гуево уже подняли российский флаг, однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока не поступало.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сумская область, курская область, россия, владимир зеленский, украинская армия, всу, потери всу, кто, сво
Новости, Сумская область, Курская область, Россия, Владимир Зеленский, украинская армия, ВСУ, потери ВСУ, КТО, СВО

ВСУ несут огромные потери в Сумской области

14:20 06.04.2025
 
© Украина.руКурская и Сумская области
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Украина.ру
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Украинская армия несёт колоссальные потери в боях на территории Сумской области. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на силовые структуры.
Как сообщает lenta.ru в районе села Водолаги Сумской области 5 апреля российские военнослужащие артиллерийским огнем сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом были уничтожены две группы украинских бойцов и бронетехника.
"Ранее сообщалось, что российские войска продолжают выбивать ВСУ из села Гуево и хутора Олешня Курской области. В силовых структурах заявили, что украинские военные не считаются с потерями и пытаются удержаться за российскую территорию любой ценой", - сообщило издание.
Оно также отметило, что над администрацией села Гуево уже подняли российский флаг, однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока не поступало.
Дмитрий Стешин интервью - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
3 апреля, 07:00
Дмитрий Стешин: России нужно собрать ударный кулак дронов и доломать ВСУ под Часов Яром по сценарию СуджиПока не закончится СВО, мы не сможем объективно проанализировать, какие рода войск потеряли свою актуальность. Конечно, танкисты и артиллеристы как кулики будут хвалить свое болото. Но я все же думаю, что нас будут ждать неприятные открытия. Нам очень многое придется менять, считает военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.
Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля
Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ
 
НовостиСумская областьКурская областьРоссияВладимир Зеленскийукраинская армияВСУпотери ВСУКТОСВО
 
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