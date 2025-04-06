https://ukraina.ru/20250406/1062317657.html

ВСУ несут огромные потери в Сумской области

ВСУ несут огромные потери в Сумской области - 06.04.2025 Украина.ру

ВСУ несут огромные потери в Сумской области

Украинская армия несёт колоссальные потери в боях на территории Сумской области. Об этом сообщают российские издания со ссылкой на силовые структуры.

2025-04-06T14:20

2025-04-06T14:20

2025-04-06T14:20

новости

сумская область

курская область

россия

владимир зеленский

украинская армия

всу

потери всу

кто

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/12/1061879473_0:184:1200:859_1920x0_80_0_0_1801670792c4b8c5f6e5d233e72351ea.png

Как сообщает lenta.ru в районе села Водолаги Сумской области 5 апреля российские военнослужащие артиллерийским огнем сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. При этом были уничтожены две группы украинских бойцов и бронетехника."Ранее сообщалось, что российские войска продолжают выбивать ВСУ из села Гуево и хутора Олешня Курской области. В силовых структурах заявили, что украинские военные не считаются с потерями и пытаются удержаться за российскую территорию любой ценой", - сообщило издание.Оно также отметило, что над администрацией села Гуево уже подняли российский флаг, однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока не поступало.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Сумская область Украины граничит с российскими Белгородской и Курской областями. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население.Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях. Он также заявил, что Франция и Британия помогут усилить военную мощь постсоветской республики и разместят на её территории свои войска.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ

https://ukraina.ru/20250403/1062236421.html

сумская область

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, курская область, россия, владимир зеленский, украинская армия, всу, потери всу, кто, сво