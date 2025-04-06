Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей - 06.04.2025 Украина.ру
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Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей
Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей - 06.04.2025 Украина.ру
Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей
Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк во время командировки провёл день с уполномоченным по правам человека в Херсонской области Сергеем Георгиевым... Украина.ру, 06.04.2025
2025-04-06T18:21
2025-04-06T18:21
видео
херсонская область
роман гнатюк
сво
омбудсмен
новые регионы
восстановление
инфраструктура
социальная инфраструктура
мирные жители
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Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк во время командировки провёл день с уполномоченным по правам человека в Херсонской области Сергеем Георгиевым. Вместе с омбудсменом они отправились в ПВР, посетили амбулатории и пообщались с главой Скадовского муниципального округа Александром Дудкой.
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видео, херсонская область, роман гнатюк, сво, омбудсмен, новые регионы, восстановление, инфраструктура, социальная инфраструктура, мирные жители, видео
Видео, Херсонская область, Роман Гнатюк, СВО, омбудсмен, Новые регионы, восстановление, инфраструктура, социальная инфраструктура, мирные жители

Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей

18:21 06.04.2025
 
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Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк во время командировки провёл день с уполномоченным по правам человека в Херсонской области Сергеем Георгиевым. Вместе с омбудсменом они отправились в ПВР, посетили амбулатории и пообщались с главой Скадовского муниципального округа Александром Дудкой.
 
ВидеоХерсонская областьРоман ГнатюкСВОомбудсменНовые регионывосстановлениеинфраструктурасоциальная инфраструктурамирные жители
 
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