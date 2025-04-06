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Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей

Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей - 06.04.2025 Украина.ру

Чего не хватает Херсонской области и какие успехи достигнуты? Честный репортаж о жизни людей

Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк во время командировки провёл день с уполномоченным по правам человека в Херсонской области Сергеем Георгиевым... Украина.ру, 06.04.2025

2025-04-06T18:21

2025-04-06T18:21

2025-04-06T18:21

видео

херсонская область

роман гнатюк

сво

омбудсмен

новые регионы

восстановление

инфраструктура

социальная инфраструктура

мирные жители

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Военный корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк во время командировки провёл день с уполномоченным по правам человека в Херсонской области Сергеем Георгиевым. Вместе с омбудсменом они отправились в ПВР, посетили амбулатории и пообщались с главой Скадовского муниципального округа Александром Дудкой.

херсонская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, херсонская область, роман гнатюк, сво, омбудсмен, новые регионы, восстановление, инфраструктура, социальная инфраструктура, мирные жители, видео