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"Гонки по вертикали" или запрет на Высоцкого

"Гонки по вертикали" или запрет на Высоцкого - 06.04.2025 Украина.ру

"Гонки по вертикали" или запрет на Высоцкого

5 апреля 1983 года на советском телевидении состоялась премьера снятого в Киеве 3-серийного детектива "Гонки по вертикали". Он настолько не похож на то, что снимали на киностудии им. Довженко, что подавляющее большинство зрителей даже не подозревает о его украинском происхождении

2025-04-06T16:00

2025-04-06T16:00

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В советское время очень большой популярностью пользовались фильмы детективного жанра: "Хозяин тайги" (1968), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Петровка 38" (1980) и многие другие. Они стали классикой жанра, их посмотрели и пересмотрели сотни миллионов человек. Умели снимать детективы и на студии Довженко: в 1971 и 1974 годах в прокате появились фильмы "Инспектор уголовного розыска" и "Будни уголовного розыска", собравшие, соответственно 40,9 и 27,3 млн. зрителей.В ноябре 1979 года настоящий фурор в СССР вызвала трансляция по телевидению снятого на Одесской киностудии минисериала "Место встречи изменить нельзя" режиссера Станислава Говорухина. Его создали по мотивам романа братьев-писателей Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия". Говорухин на произведение наткнулся сам, с авторами познакомил Высоцкий, братьев Ва́йнеров он назвал Вайнера́ с ударением на последний слог. А потом порекомендовал режиссёру киностудии Довженко Александру Муратову экранизировать "Гонки по вертикали". На то время в "копилке" Муратова было уже 13 фильмов (в том числе "Старая крепость" (1973), "Любаша" (1978) два из которых он снял совместно со своей бывшей женой Кирой Муратовой.После ВГИКа и общей дипломной работы "У крутого яра" (1961), которая получила 1-ю прокатную категорию, чета Муратовых по инициативе Александра Игоревича (он был родом с Украины, из Харькова) вместе поехали в Киев. Но на студию Довженко их не приняли, посчитав неподходящим стиль. Тогда Муратовы поехали в Одессу. Там они сняли ещё один совместный фильм "Наш честный хлеб" (1964), после чего разошлись.Муратов потом вспоминал:"Молодые были, резкие – разругались и всё. Но я скажу одно: Кире крупно повезло, что мы развелись. Ведь у неё своеобразный режиссёрский почерк, который она не сразу осознала. Мы оба – ученики Герасимова. Но если я составляю модель фильма из кирпичиков дословной реальности, то ей присуще составлять эту модель из кирпичиков нафантазированной реальности, она, пожалуй, единственный истинный сюрреалист в российском кино. Думаю, со мной она бы не стала той Кирой Муратовой, которую все знают".Официально сценарий к "Гонкам…" написали сами братья Вайнеры, благо, опыт у них в этом направлении имелся обширный – они сами писали сценарии к своим произведениям – на 1980 год это были 6 картин. Но Муратов утверждает, что реально сценаристом своего фильма был он сам:"Сценарий "Гонок..." Вайнеры не только не писали, а даже не читали. Был договор, что я пишу его, а весь гонорар делится на три части. По концовке же я получил несчастную тысячу и всё. Дело в том, что Аркадий Вайнер был скупердяем редкостным, дичайшим жадиной – мог прийти на день рождения к людям без единой розочки. Я прихожу в кассу, а мне говорят, мол, ничего не знаем – Вайнеры просили прислать им деньги почтовым переводом".Высоцкий хотел сыграть в будущей экранизации главного антагониста – вора-рецидивиста Алексея Дедушкина по кличке "Батон". Но поскольку Высоцкий перед этим сыграл в "Место встречи изменить нельзя" капитана Жеглова, чиновники министерства культуры и партийное руководство выступили категорически против.Муратову предложили взять Михаила Казакова, но режиссёр категорически отказался – он видел в роли вора исключительно Высоцкого. Проблема сдвинулась с мертвой точки лишь со смертью поэта, в конце 1981 года студия Довженко получила от Гостелерадио заказ на новый фильм.Оператором картины стал Соломон Яновский, который работал до этого с Муратовым над четырьмя его фильмами, в том числе двумя последними. Музыку же написал выдающийся молдавский композитор Евгений Дмитриевич Дога, который за свою жизнь успел создать её к более чем 160 фильмам. Самым известным его произведением является проникновенный вальс к фильму "Мой ласковый и нежный зверь" (1978). Музыка из "Гонок…" не стала такой же популярной, но она органично вписалась в "ткань" повествования, хорошо передает настроения героев, вызывает сопереживание им, а в наиболее драматичные моменты держит в напряжении.Название "Гонки по вертикали" – это аллегория на мотоаттракцион, в котором каскадёры гоняют на своих мотоциклах внутри сваренной из труб большой сферы или по выстроенной кругом вертикальной стене. Центробежная сила не дает им упасть, но для этого они должны все время гнать свою 2-колесную машину на предельной скорости. В советское время аттракцион этот был очень популярен. По стране кочевало несколько десятков отечественных и зарубежных групп каскадёров, которые демонстрировали свои умения на платных представлениях. Были группы, входившие в труппы цирков или работавшие в передвижных "лунопарках". Одним словом, во времена СССР объяснять, что значит "гонки по вертикали" не требовалось.В этом ритме гонок на пределе, чтобы "не упасть" и не "разбиться", и живут главные герои фильма – оперуполномоченный Московского уголовного розыска капитан милиции Станислав Павлович Тихонов и вор-рецидивист "Батон". Они давно друг друга знают, и, встретившись вновь, свое противостояние доводят до крайней степени ожесточения.В финале, обложенный со всех сторон "Батон" пытается прорваться к аэропорту, но на его пути встает Тихонов. Из краденного "нагана" бандит тяжело ранит следователя, но его вяжут подоспевшие сотрудники милиции. Раненого Тихонова увозит скорая и дальнейшая судьба его неизвестна – финал остаётся открытым.Следует отметить, что для целого ряда романов братьев Вайнеров следователь Тихонов – герой сквозной. Он фигурирует в романах, и снятых по их мотивам фильмах "Я, следователь" (1971), "Ночной визит" (1974), "Свидетельстве о бедности" (1977), "Лекарство против страха" (1978), "Визит к Минотавру" (1987), "Вход в лабиринт" (1989). В 2016 году в России был снят сериал "Следователь Тихонов", который объединил все созданные Вайнерами сюжеты с этим героем.Перед Александром Муратовым в 1982 году стояла задача попроще – экранизировать только один роман, и он подошёл к ней со всей ответственностью. На главную роль следователя Тихонова он пригласил выдающегося московского актера Андрея Васильевича Мягкова. Его антагонистом – рецидивистом "Батоном" стал не менее "звездный" Валентин Иосифович Гафт.Оба актера восемь лет вместе играли в театре "Современник", относительно недавно снимались в искрометной комедии Эльдара Рязанова "Гараж" (1979), так что очень хорошо друг друга знали и были профессионалами высочайшего класса. Автор не сильно погрешит против истины, если скажет, что на ¾ успех фильма обязан их невероятной актёрской игре. Игра остальных актеров является драгоценной оправой к этому "бриллианту".Возлюбленную Станислава Тихонова сотрудницу архива Людмилу Рознину сыграла актриса ансамбля Дмитрия Покровского Ирина Бразговка. Эта её роль является если не самой, то одной из самых значимых в кино. До этого Муратов снимал её в фильме "Любаша" (1978).Любовницу "Батона", сотрудницу ресторана Зосю, замечательно изобразила Галина Польских, более всего запомнившаяся зрителю по ролям в "Дикая собака динго" (1962), "Я шагаю по Москве" (1963), "Обратной дороги нет" (1970), "Фронт без флангов" (1974), "По семейным обстоятельствам" (1977).Помощника следователя Тихонова, Савельева, сыграл Александр Сальников, отметившийся в роли Игоря в фильме "Каникулы Кроша" (1980). Начальника Тихонова, полковника Владимира Шарапова (того самого, из "Место встречи изменить нельзя", только постаревшего) сыграл Николай Засухин. У него за спиной были десятки ролей, в том числе в таких знаковых лентах, как "Щит и меч" (1968), "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974 – он там сыграл предателя рабочего Никодимова), "Хождение по мукам" (1977), "Солдаты свободы" (1977). В последнем он играл наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова, которого, из-за внешнего сходства, изображал в общей сложности в десяти фильмах.Интересного персонажа, контрабандиста Фаусто Костелли сыграл актёр Владимир Коваль. Костелли вывозил из Союза ценные и раритетные вещи и, если бы не кража его чемодана "Батоном", не попал бы в поле зрения правоохранительных органов. Коваль был третьем мужем Екатерины Райкиной – дочери Аркадия Райкина, а сам являлся сыном Первого секретаря Молдавской СССР Николая Коваля.Несмотря на то, что фильм с удовольствием посмотрели десятки миллионов телезрителей, часть кинокритиков посчитали его безыдейным и не соответствующим тем воспитательным задачам, которые партия ставила перед отечественным кинематографом.Для современных критиканов фильм слишком скучный и местами содержит откровенные ляпы. Например, неправдоподобна скорость нахождения следователем хозяина похищенного "Батоном" царского ордена. Опять же Тихонов и его помощник Савельев фактически бездельничают, в то время как у реальных следователей в производстве даже в то время были десятки уголовных дел и масса роботы. "Заезженной" посчитали сцену, где главный антагонист прорывается к аэропорту. Любителям остросюжетных картин не хватает драк, погонь, перестрелок – актёрскую игру и глубину сюжета такие не замечают.Тем не менее, "Гонки по вертикали" пользовались в СССР немалой популярностью и занял свое почетное место в творчестве и братьев Вайнеров и режиссера Муратова.К сожалению, что после распада СССР Муратов стал сначала выступать с резкими антисоветскими заявлениями, а затем и откровенно русофобскими. Именно он снимал фальшивые "экранизации" преступлений на Украине российских солдат, в чем сам впоследствии и признался:"Я снимал (главным образом для заграницы) видеоролики о зверствах российских солдат. Клянусь, там не было ни одного слова неправды, хотя это, конечно, были инсценировки. Нельзя же заранее угадать, где случится очередное несчастье. Мы восстанавливали страшные события по горячим следам".Остается только спросить данного персонажа, если он не присутствовал при совершении преступлений, откуда в нём такая уверенность, что совершили их именно российские солдаты? Он что, проводил независимое расследование? Очень прискорбно, что подобные деятели культуры то ли по наивности своей, то ли по глупости, а то ли с умыслом занимаются созданием подобных фальшивок, ну да Бог им судья… А может быть, наступит все же время, и судьей им станет не только Бог. Но, как бы там ни было, фильм "Гонки по вертикали" в деградации некоторых своих создателей никоим образом не виноват и стоит того, чтобы его посмотреть.

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