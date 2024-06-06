https://ukraina.ru/20240606/1055512597.html

Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов

Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов - 06.06.2024 Украина.ру

Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов

Даже на фоне всех ужасных картинок о жизни в современной Украине это видео нельзя смотреть без внутреннего содрогания. Одиннадцать женщин, потерявших мужей, братьев и сыновей на фронтах спецвоенной операции (СВО) требуют разобраться, почему трупы родных им вернули не целыми.

2024-06-06T12:58

2024-06-06T12:58

2024-06-06T13:45

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Обездоленные женщины смогли добиться экспертизы останков погибших, и эксперты выяснили: у всех подвергнутых посмертному исследованию были изъяты органы. Прижизненно! И, ясное дело, без разрешения живых родственников.Женщины вышли на митинги с требованием разобраться, и вы не поверите, но у них есть шанс добиться видимости справедливости. В это же время украинские правоохранители, по данным Telegram-канала издания "Страна.ua", раскрыли масштабную схему вывоза и продажи человеческих органов за рубеж. Сам процесс курировал экс-замминистра здравоохранения Украины, имя которого пока не разглашается, а в группу потрошителей входили, кроме министерского чиновника, врачи Центральной киевской больницы и ряда других клиник. Эти служители Гиппократа по-украински подозреваются в том, что незаконно извлекали анатомические материалы у людей, в частности, органы, их части и клетки, напоминаю, солдат ВСУ, которые находились в беспомощном состоянии с последующей продажей. Для дальнейшего вывоза за границу.Информация жуткая, но отнюдь не неожиданная и – тем более! – не странная. Странность в другом – в том, что такие данные вообще всплыли и стали достоянием гласности.Сегодня известно, что всем хорор-врачам уже сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса -- им светит до 12 лет лишения свободы. Если не повезет, конечно. Всех им предшественникам везло – ни одна информация о работе черных трансплантологов в Украине не была расследована до конца. И никто из потрошителей до суда и до цугундера не дошел.И вряд ли дойдет. Потому что речь, скорее всего, идет или о несогласованности в работе разных групп трансплантологов, или о вышедшей за рамки тайны конкуренции между ними с использованием украинских правоохранителей, или даже о политической подоплеке дела – скандалом хотят подтолкнуть к пропасти и так шатающийся режим президента Владимира Зеленского.Экс-нардеп Украины Олег Царев в своей "телеге" объясняет все просто: "Можно сколько угодно говорить про "российские фейки", но есть факты, и то, что всплыло наружу сейчас, очевидно, является лишь верхушкой айсберга. Фактом является и то, что никто на Украине с этим бизнесом системно не борется, да и не может бороться. Нынешний скандал, скорее всего, связан только с переделом украинского рынка человеческих органов".Царев же сделал и жуткий вывод-прогноз: "Украинцы, прежде всего воюющие, не могут даже рассчитывать на сохранность своих внутренних органов ни посмертно, ни, как сейчас выяснилось, прижизненно".А колумнист Pravda.ru Любовь Степушова, указав, что многие жертвы трансплантологов можно было спасти, но об этом не думали, указал: "Задействованы врачи из Киева и важный украинский чиновник, то есть это работа на самом высоком уровне с прикрытием в высших эшелонах в полиции и на таможне. Возможно, члены банды не поделились с кем-то финансами. Вряд ли такой прибыльный "бизнес" будет закрыт".И это – страшная правда украинской действительности. Как заметили журналисты, слухи о промышленной переработке украинцев на органы оказались не слухами. По словам экс-нардепа, раненный или убитый солдат ВСУ отлично поддается монетизации в опытных руках вурдалаков в белых халатах.В соцсетях и в Даркнете давно "гуляет" прайс на разделку украинца:- сердце – 200 тыс. долларов;- легкие – 50 тыс. долларов;- печень – 30 тыс. долларов;- почки – от 15 до 25 тыс. долларов;- костный мозг – 20 тыс. долларов;- ноги – 10 тыс. долларов;- глаза – 6 тыс. долларов;- уши – 3 тыс. долларов;- руки – 2 тыс. долларов.Специалисты утверждают, что иногда получается весь необходимый материал взять с одного человека. И тогда только на одном "пациенте" можно "поднять" 350 тыс. долларов. И общий доход очень трудно поддается исчислению. Особенно если учесть озвученные даже в США потери ВСУ в СВО: 500 тыс. человек. А есть же еще без вести пропавшие, раненные, дезертиры и записанные в них. Только по официальным данным на Украине около 40 тысяч пропавших без вести, причем, их родственникам не выплачиваются государственные гробовые. И ясное дело, нет никаких "поступлений" из потрошительских операционных.Плюс, конечно же, мирное гражданское население, живущее в населенных пунктов близких к линии боевого столкновения (ЛБС). Если быстро и грамотно разделывать жертвы, то их вообще можно не считать и не учитывать -- расчет на то, что война все спишет. А ее заказчик – коллективный Запада – на все закроет глаза. И вот в этом уверены практически все – после всплесков черной трансплантологии в 90-ых годах прошлого века на Балканах, конкретно в Косово, где продажей органов "баловались" тамошние "демократы", ничего не было расследовано и никто из "джеков потрошителей" за погубленные жизни не ответил.Скорее всего, если СВО в Украине не закончится победой России, то и здесь все будет шито-крыто. Потому что, во-первых, черная трансплантология в Украине фактически не просто легализована, а ей дан зеленый свет государственной властью и неонацистским режимом.Все без исключения специалисты напоминают: еще в конце декабря 2021 года был принят закон Украины №5831 "О регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека". Этим актом значительно облегчена работа именно черных трансплантологов – они фактически освобождены от ответственности за свои дела. Закон предусматривает, что:- больше не требуется нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. При наличии документов, удостоверять подлинность подписей не понадобится;- извлекать органы таким образом разрешили и у детей;- вычеркнуто право гражданина Украины назначить своего полномочного представителя, который сможет выступить в суде и сообщить, давал ли родственник согласие на посмертное донорство;- дано разрешение на извлечение био- или анатомических материалов из тела умершего можно получить у ответственного лица, которое обязуется его похоронить. Например, у главврача больницы или начальника воинской части;- право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.Закон возмутил многих, но только не неонацистов Зеленского, которые учуяли очередной куш. Ведь про то, что война вот-вот начнется, как потом сообщили американцы, Зеленский згнал еще с августа 2021-го года. А закон, разрешающий разделывать людей на органы, был принят в декабре того же года, почти накануне войны!Закон тогда вызвал множество дискуссий, однако Зеленский пошел дальше: В 2022 году после начала СВО 14 апреля Верховная Рада приняла закон №5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс". И с тех пор операции по трансплантации органов теперь освобождены от уплаты НДС.А в августе 2022 года Кабинет министров Украины пошел еще дальше: командирам и начальникам военных подразделений дал право в условиях военного положения заверять завещания военнослужащих. Теперь грабить сограждан могут легко и безнаказанно (долго ли умеючи?) и "черных риэлторы", и "черные трансплантологи". Украину на законодательном уровне превратили в рай для изуверов – в разделочный контейнер в интересах платежеспособных клиентов на коллективном Западе.Во-вторых, -- и это очень важно! – известная шутка о том, что в Украине для правоохранителей при расследовании преступлений главное – не выйти на самих себя, приобрела новое звучание: главное – не выйти еще и на заказчика. А заказчик – это, повторяю коллективный Запад, который и нанял украинские власти для обслуживания своих нужд.Летом 2023 года в Закарпатье арестовали мужика, который продал как минимум троих детей на органы в Европу. И появились сообщения, что в одном их крупнейших магазинов Даркнета, негласно связанном с Армией освобождения Косово (АОК), главным крышевателем черных трансплантологов в этом регионе, продавали органы украинских солдат. Причем покупатели даже могли сделать заказ на определенные анатомические части.Вот на себя и на Запад в Украине и вышли фактически сразу после госпереворота 2014 года, когда его главные выгодоприобретатели ломанулись компенсировать издержки и просто набивать карманы.Уже в мае 2014 года, если кто еще помнит, в районе горы Карачун в Донецкой области было обнаружено около 180 тел погибших нацгвардейцев со швами в районе живота. Недалеко от этого места через время было обнаружено еще 300 тел без внутренних органов. Тогда же подобные массовые захоронения были найдены в Луганской области и в районе шахты № 22 "Коммунар" под Донецком.В сентябре 2014 года представители ополчения Донецкой Народной Республики нашли в поселках Нижняя Крынка и Коммунар три захоронения, где обнаружены расстрелянные мужчины и женщины, а также десятки тел без внутренних органов. Через неделю даже представитель ОБСЕ заявила об этом в эфире украинского телеканала "112" в программе "Торговля людьми: новая украинская реальность".И ничего, никакой действенной реакции. Потому что стало известно, кто к этому может быть причастен. Стала достоянием гласности опубликованная группой хакеров "Киберберкут" переписка адвоката экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко, немецкого трансплантолога Ольги Вибер и командира карательного нацбатальона "Донбасс" (запрещен в РФ) Семена Семенченко, уже тогда похожего на разжиревшего от крови упыря.Ребята живенько так обсуждали, как можно догадаться, поставку живого "материала" из Донбасса. Тогда же в ход пошил и обозначения и кодовые сокращения: сor - сердце, nep - почка, hep - печень, pul – легкие. Причем трансплантолог Вибер заверяла визави, что партии "товара" расходятся очень хорошо, и клиенты довольны. Она же интересовалась, собирается ли Киев останавливать наступление на города Донбасса. А когда ее заверили, что Украина "вернет свое", то заказала еще "15 cor, 63 nep, 35 hep, 5 pul".Ополченцы ЛДНР быстро остановили этот бизнес в "котлах" под Иловайском и Дебальцево. Но не изжили его до конца. Своих людей дончане спасли, но остальные украинцы-то из ВСУ остались со своими. И фюрерами, и смертоносными врачами.И кто потом только ни пасся в Украине на ниве черной трансплантологии. В 2014 году в истории с изъятием и перевозкой человеческих органов из Украины появилось имя некой Элизабет Дебрю, создавшей группу скорой помощи и реанимации для украинских военных. Дебрю вместе со своей командой в 2014-2015 годах под вооруженным прикрытием украинских военных находились вблизи зоны соприкосновения и требовали передавать в их госпиталь бóльшую часть убитых или тяжелораненых солдат. Они потом и исчезали бесследно. Скорее всего, шли на органы, но, как вы понимаете, эта версия так и оставалась неподтвержденной и без прямых доказательств.Хотя в анонимном видео-интервью экс-сотрудник СБУ, прикрывавший группу тех самых трансплантологов из группы Дебрю, в международной сети WikiLeaks рассказал, как они работали с украинскими "двухсотыми" и "трехсотыми". По его словам, они получали команды во всем помогать трансплантологам, раненых и мертвых отправляли в стационарные спеццентры в Краматорске и Северодонецке, где их и потрошили. Изымали даже глаза, кожу и кости. За каждого раненого или за "свежий" труп бывшему сотруднику СБУ платили надбавку в 170 долларов.Вместе с Дебрю в Украине появились основатель частной военной компании "Моцарт" Эндрю Мильбурн и его помощники Джон Уэсли и Генри Розенфельд. Они еще в 1999 году в Косово охотились за органами для трансплантации, изымая их и у сербов.Часто Дебрю проводила операции самостоятельно — за 7-10 минут могла вырезать почки у раненного, упаковать органы в специальный контейнер, который затем отправляли в Краматорск вместе с другими тяжело раненными солдатами. В Дебальцево во время боев иногда в день извлекалось такое количество органов, что даже не хватало контейнеров под них. "Использованные" трупы уже без органов упаковывали в черные пакеты, вызывали прикрепленную к месту группу бойцов и вывозили на грузовиках в сторону Артемовска. Там заранее была подготовлена и выкопана в земле яма для захоронения. По словам экс-эсбэушника, схема была хорошо налажена, органы быстро отправляли в западные страны.И 29 сентября 2015 года спецпредставитель ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Мадина Джарбусынова в ходе своей поездки на Украину обратила внимание на нарастании опасности торговли людьми и человеческими органами во время кризиса, потому что ознакомилась с находками в Донбассе.Но всплыла в деле черной трансплантологии еще одна организация, которую полюбили укро-неонацисты как демократическую, неправительственную, гуманитарную и "общечеловеческую" – "Врачи без границ". Один из основателей – Бернар Кушнер позже возглавлял миссию ООН в Косово. В 1980 году он вышел из организации "Врачи без границ" из-за конфликта с коллегами и создал собственную – "Врачи мира". Именно с нею он и набил руку в незаконном изъятии органов и конкурировал с "Врачами без границ". Но помогал им по старой памяти.Потому что еще в Косово в 1998-1999 годах, по свидетельству депутата ПАСЕ Дика Марти, стало известно, что "Врачи без границ" занимались совершенно противоположной деятельностью от заявленной – черной трансплантологией. И по сообщению сербской газеты "Курьер", албанское руководство было вовлечено в торговлю человеческими органами с "благословения Бернарда Кушнера". Торговля незаконно изъятыми органами велась с базы НАТО в Косово "Бондстил" через Италию. Ежедневно совершалось от 6 до 14 вылетов самолетов – осуществлялись поставки органов в западноевропейские страны, прежде всего в Великобританию, где клиенты не хотели ждать. Было продано свыше 300 почек и 100 других органов благодаря тому, что Кушнер наладил траффик коммерческих грузов под видом гуманитарных.А сам Бернар Кушнер в марте 2015 года принял участие в создании Агентства модернизации Украины и был назначен куратором одного из направлений реформ, разрабатывая план модернизации украинского здравоохранения.В 2019 году еще один экс-сотрудник СБУ через тот же Telegram-канал "Оперативные сводки" рассказал и подтвердил, что для Киева поле боя превратилось в фабрику органов для продажи, а заказы поступали из разных европейских стран, но больше всего -- из Голландии. И он, мол, однажды подслушал разговор голландского доктора, координирующего работу медицинской бригады в Украине, и услышал имя заказчицы. Ею оказалась Сандра Рулофс -- жена экс-президента Грузии и бывшего украинского политика Михаила Саакашвили. Кто же в Украине серьезно тронет таких людей, если запретил Запад?В-третьих, дело черной трансплантологии, разумеется, воспрянуло с новой силой после начала СВО.И главный заказчик – Запад – тут как тут: помогает обработать трупы и раненых. В начале 2022 года тогдашний министр обороны Германии Кристин Ламбрехт пообещала, что Украина получит полевой госпиталь и… крематории для его поддержки. Это вызвало панику среди солдат ВСУ, которые интуитивно поняли, чем может закончиться их служба. Но, по некоторым данным, волна закупок органов в Украине и проект крематориев для быстрого сокрытия следов продвигается компанией Global Rescue, которая специализируется на поставках органов. Она даже заключила соответствующие контракты с ОБСЕ, и кто же ей помешает.А в феврале 2024 года стало известно, что США наладили поставки налбуфина для ВСУ. Это опиоидный анальгетик, использующийся для анестезии. Но, помимо обезболивающего эффекта, это средство позволяет консервировать органы раненого или умирающего бойца для последующей трансплантации.Вот так вот. По злой иронии ответом на одну из неонацистских кричалок есть слова "На ножi! На ножi! На ножi!". На ножи то есть, мол, всех врагов Украины зарежем обязательно. Слова оказались пророческими – на ножи поставили Украину и украинцев. Точнее – пустили под черный скальпель. Но Запад иезуитски и цинично хочет, чтобы хоть это было не больно…Об особенностях отношения украинских властей к черным трансплантологам - в статье Киев покрывает кровавый бизнес черной трансплантологии — Захарова

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