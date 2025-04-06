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"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США - 06.04.2025 Украина.ру
"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
Новые контакты России и США могут стать известны общественности на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
2025-04-06T15:03
2025-04-06T15:03
2025-04-06T15:03
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джо байден
международные отношения
контракт
инвестконтракты
энергетика
переговоры
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По итогам визита в Вашингтон спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций в интервью Первому каналу сообщил об успешных переговорах.По словам Дмитриева, в столице США у него состоялся очень позитивный, откровенный разговор.Он также ответил на вопрос о том, когда ждать контактов России и США.Спецпредставитель президента России отметил понимание в США необходимости восстановления отношений с Россией.Он также констатировал фиаско прежней администрации Белого дома (Джо Байдена), пытавшейся нанести стратегическое поражение России.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблемное поле в публикации Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, сша, вашингтон, джо байден, международные отношения, контракт, инвестконтракты, энергетика, переговоры, кирилл дмитриев
Новости, Россия, США, Вашингтон, Джо Байден, международные отношения, контракт, инвестконтракты, энергетика, переговоры, Кирилл Дмитриев
"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
Новые контакты России и США могут стать известны общественности на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
По итогам визита в Вашингтон спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций в интервью Первому каналу сообщил об успешных переговорах.
По словам Дмитриева
, в столице США
у него состоялся очень позитивный, откровенный разговор.
Он также ответил на вопрос о том, когда ждать контактов России
и США.
"Уже на следующей неделе", - сказал Дмитриев.
Спецпредставитель президента России отметил понимание в США необходимости восстановления отношений с Россией.
"Мы видим большое количество запросов на сотрудничество от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и в других сферах", — заявил Дмитриев.
Он также констатировал фиаско прежней администрации Белого дома (Джо Байдена
), пытавшейся нанести стратегическое поражение России.