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"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США

"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США - 06.04.2025 Украина.ру

"Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США

Новые контакты России и США могут стать известны общественности на следующей неделе. Об этом 6 апреля сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

2025-04-06T15:03

2025-04-06T15:03

2025-04-06T15:03

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По итогам визита в Вашингтон спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций в интервью Первому каналу сообщил об успешных переговорах.По словам Дмитриева, в столице США у него состоялся очень позитивный, откровенный разговор.Он также ответил на вопрос о том, когда ждать контактов России и США.Спецпредставитель президента России отметил понимание в США необходимости восстановления отношений с Россией.Он также констатировал фиаско прежней администрации Белого дома (Джо Байдена), пытавшейся нанести стратегическое поражение России.Ранее автор издания Украина.ру Виктория Титова рассмотрела проблемное поле в публикации Сложно, но можно: как прошёл визит Дмитриева в Вашингтон

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новости, россия, сша, вашингтон, джо байден, международные отношения, контракт, инвестконтракты, энергетика, переговоры, кирилл дмитриев