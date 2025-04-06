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Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"

Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн" - 06.04.2025 Украина.ру

Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"

Контактная группа по милитаризации Украины в формате "Рамштайн" должна рассмотреть два главных вопроса. Об этом 6 апреля заявил Владимир Зеленский.

2025-04-06T17:30

2025-04-06T17:30

2025-04-06T17:30

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Будущая встреча участников коалиции в формате "Рамштайн", по словам Зеленского, должна быть посвящена двум ключевым вопросам – обеспечению украинской армии системами ПВО Patriot производства США и формированию "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине в условиях СВО.Он также поручил на двусторонней основе работать по решению проблем ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки. От Вашингтона в Киеве хотят видеть "соответствующее желание и соответствующие решения" для защиты режима Зеленского от российских баллистических ракет.Зеленский обратил внимание на запуск российских ракет 6 апреля с акватории Чёрного моря. Таким образом, отметил он, Москва продвигает свою линию и демонстрирует возможность усиления военного ответа "в любой момент с большей силой".В очередном обращении 6 апреля к неназванным адресатам Зеленский призвал усилить давление на Россию.С вступлением Дональда Трампа в должность президента США руководство в группе "Рамштайн" перешло от Пентагона к Британии. Тем временем: Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области Ранее на эту тему: Зеленский признал неэффективность давления на Россию Актуальное интервью на эту тему: Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, рамштайн, пентагон, сво, военная помощь, пво, дипломатия, переговоры