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Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"
Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн" - 06.04.2025 Украина.ру
Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"
Контактная группа по милитаризации Украины в формате "Рамштайн" должна рассмотреть два главных вопроса. Об этом 6 апреля заявил Владимир Зеленский.
2025-04-06T17:30
2025-04-06T17:30
2025-04-06T17:30
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Будущая встреча участников коалиции в формате "Рамштайн", по словам Зеленского, должна быть посвящена двум ключевым вопросам – обеспечению украинской армии системами ПВО Patriot производства США и формированию "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине в условиях СВО.Он также поручил на двусторонней основе работать по решению проблем ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки. От Вашингтона в Киеве хотят видеть "соответствующее желание и соответствующие решения" для защиты режима Зеленского от российских баллистических ракет.Зеленский обратил внимание на запуск российских ракет 6 апреля с акватории Чёрного моря. Таким образом, отметил он, Москва продвигает свою линию и демонстрирует возможность усиления военного ответа "в любой момент с большей силой".В очередном обращении 6 апреля к неназванным адресатам Зеленский призвал усилить давление на Россию.С вступлением Дональда Трампа в должность президента США руководство в группе "Рамштайн" перешло от Пентагона к Британии. Тем временем: Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области Ранее на эту тему: Зеленский признал неэффективность давления на Россию Актуальное интервью на эту тему: Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, рамштайн, пентагон, сво, военная помощь, пво, дипломатия, переговоры
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Рамштайн, Пентагон, СВО, военная помощь, ПВО, дипломатия, переговоры
Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"
Контактная группа по милитаризации Украины в формате "Рамштайн" должна рассмотреть два главных вопроса. Об этом 6 апреля заявил Владимир Зеленский.
Будущая встреча участников коалиции в формате "Рамштайн", по словам Зеленского, должна быть посвящена двум ключевым вопросам – обеспечению украинской армии системами ПВО Patriot производства США и формированию "коалиции желающих" разместить воинские контингенты на Украине в условиях СВО.
"Поручил министру обороны и министру иностранных дел активизировать контакты с партнерами по ПВО. В контексте "Рамштайна" встреча готовится. Главных задач две, и это именно ПВО, именно "петриоты", и вторая задача – это контингенты, максимальное приближение всех решений, обработка всех деталей", - рассказал Зеленский.
Он также поручил на двусторонней основе работать по решению проблем ПВО, особенно с Соединенными Штатами Америки. От Вашингтона
в Киеве
хотят видеть "соответствующее желание и соответствующие решения" для защиты режима Зеленского
от российских баллистических ракет.
"Усиление нашего воздушного щита будет одновременно усилением всей дипломатии", - подчеркнул руководитель постсоветской республики.
Зеленский обратил внимание на запуск российских ракет 6 апреля с акватории Чёрного моря
. Таким образом, отметил он, Москва
продвигает свою линию и демонстрирует возможность усиления военного ответа "в любой момент с большей силой".
В очередном обращении 6 апреля к неназванным адресатам Зеленский призвал усилить давление на Россию
.
С вступлением Дональда Трампа
в должность президента США
руководство в группе "Рамштайн
" перешло от Пентагона
к Британии
.