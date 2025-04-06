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Элитные подразделения ВСУ переброшены в Сумскую область для удержания позиций в Курской области
Элитные подразделения ВСУ переброшены в Сумскую область для удержания позиций в Курской области - 06.04.2025 Украина.ру
Элитные подразделения ВСУ переброшены в Сумскую область для удержания позиций в Курской области
В Сумскую область переброшены элитные подразделения БПЛА украинской армии с целью удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои. Об этом 6 апреля рассказал РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север".
2025-04-06T18:17
2025-04-06T18:17
2025-04-06T18:17
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"После того, как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (силы РФ - ред.), оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе", - рассказал источник информагенства.Он также отметил, что подразделения БПЛА ВСУ были переброшены с белгородского участка фронта, где они атакуют уже две недели. По его мнению, использование большого количества БПЛА говорит о том, что украинское командование не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево и пытается любой ценой сохранить контроль над частью территории Курской области.Также 6 апреля Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Север" освободила населенный пункт Басовка в Сумской области. Также российские подразделения нанесли поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области.Новости на эту тему: Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области
https://ukraina.ru/20250406/1062317657.html
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новости, сумская область, курская область, россия, кто, сво, бпла, белгородская область
Новости, Сумская область, Курская область, Россия, КТО, СВО, БПЛА, Белгородская область
Элитные подразделения ВСУ переброшены в Сумскую область для удержания позиций в Курской области
В Сумскую область переброшены элитные подразделения БПЛА украинской армии с целью удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои. Об этом 6 апреля рассказал РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север".