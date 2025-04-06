Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений
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Более 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медучреждений направит правительство России. Часть средств предназначена для новых регионов, сообщает правительство ДНР.
"Более 20 регионов в 2025 году получат средства на обновление приемных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 млрд рублей подписал Михаил Мишустин, - сказано в официальном сообщении.
Бюджетные деньги получит 21 регион, заявивший о такой потребности. Сред них - Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.
"За счет средств в составе приемных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, финансирование направят на оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой", - рассказали в правительстве ДНР.
Там также отметили, что работа проводится в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
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