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Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений

Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений - 06.04.2025 Украина.ру

Правительство России финансирует модернизацию приемных отделений медучреждений

Более 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медучреждений направит правительство России. Часть средств предназначена для новых регионов, сообщает правительство ДНР.

2025-04-06T15:35

2025-04-06T15:35

2025-04-06T15:35

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"Более 20 регионов в 2025 году получат средства на обновление приемных отделений медицинских учреждений. Распоряжение о распределении на эти цели свыше 11,4 млрд рублей подписал Михаил Мишустин, - сказано в официальном сообщении.Бюджетные деньги получит 21 регион, заявивший о такой потребности. Сред них - Республика Алтай, Дагестан, ДНР, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, а также Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.Там также отметили, что работа проводится в рамках федерального проекта "Совершенствование экстренной медицинской помощи", входящего в состав национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".Ранее стало известно, что Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области

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новости, россия, донецкая народная республика, михаил мишустин, правительство, социальные расходы, социальная политика, социальное государство, социальная инфраструктура, медицина, больницы и поликлиники, новые регионы, крым