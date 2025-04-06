https://ukraina.ru/20250406/1062321547.html

Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко

Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко - 06.04.2025 Украина.ру

Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для... Украина.ру, 06.04.2025

2025-04-06T17:10

2025-04-06T17:10

2025-04-06T17:10

видео

россия

курская область

юнаковка

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энергетика

мораторий

эксперты

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для успешного продвижения армии России на фронте. Также эксперт предположил, как будут развиваться события после завершения срока моратория на удары по энергетике. 00:33 – Ситуация на российском приграничье; 04:07 – Боевые действия в Курской области; 05:23 – На что повлияет взятие Юнаковки в Сумской области? 10:00 – Перспективы весенне-летней кампании; 22:48 – Наступательная операция российской армии; 26:05 – Как ВС РФ подготовиться к продвижению на линии фронта? 28:46 – Чем закончится мораторий на удары по энергетике? ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On

россия

курская область

юнаковка

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2025

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