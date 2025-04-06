Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко - 06.04.2025 Украина.ру
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Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко - 06.04.2025 Украина.ру
Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для... Украина.ру, 06.04.2025
2025-04-06T17:10
2025-04-06T17:10
видео
россия
курская область
юнаковка
михаил онуфриенко
кто
сво
энергетика
мораторий
эксперты
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для успешного продвижения армии России на фронте. Также эксперт предположил, как будут развиваться события после завершения срока моратория на удары по энергетике. 00:33 – Ситуация на российском приграничье; 04:07 – Боевые действия в Курской области; 05:23 – На что повлияет взятие Юнаковки в Сумской области? 10:00 – Перспективы весенне-летней кампании; 22:48 – Наступательная операция российской армии; 26:05 – Как ВС РФ подготовиться к продвижению на линии фронта? 28:46 – Чем закончится мораторий на удары по энергетике? ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, россия, курская область, юнаковка, михаил онуфриенко, кто, сво, энергетика, мораторий, эксперты, видео
Видео, Россия, Курская область, Юнаковка, Михаил Онуфриенко, КТО, СВО, энергетика, мораторий, эксперты

Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко

17:10 06.04.2025
 
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для успешного продвижения армии России на фронте. Также эксперт предположил, как будут развиваться события после завершения срока моратория на удары по энергетике.
00:33 – Ситуация на российском приграничье;
04:07 – Боевые действия в Курской области;
05:23 – На что повлияет взятие Юнаковки в Сумской области?
10:00 – Перспективы весенне-летней кампании;
22:48 – Наступательная операция российской армии;
26:05 – Как ВС РФ подготовиться к продвижению на линии фронта?
28:46 – Чем закончится мораторий на удары по энергетике?
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
 
ВидеоРоссияКурская областьЮнаковкаМихаил ОнуфриенкоКТОСВОэнергетикамораторийэксперты
 
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17:30Зеленский рассказал о двух главных вопросах на заседании "Рамштайн"
17:10Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
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