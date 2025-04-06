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Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко - 06.04.2025 Украина.ру
Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для... Украина.ру, 06.04.2025
2025-04-06T17:10
2025-04-06T17:10
2025-04-06T17:10
видео
россия
курская область
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михаил онуфриенко
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энергетика
мораторий
эксперты
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для успешного продвижения армии России на фронте. Также эксперт предположил, как будут развиваться события после завершения срока моратория на удары по энергетике. 00:33 – Ситуация на российском приграничье; 04:07 – Боевые действия в Курской области; 05:23 – На что повлияет взятие Юнаковки в Сумской области? 10:00 – Перспективы весенне-летней кампании; 22:48 – Наступательная операция российской армии; 26:05 – Как ВС РФ подготовиться к продвижению на линии фронта? 28:46 – Чем закончится мораторий на удары по энергетике? ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On
россия
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, курская область, юнаковка, михаил онуфриенко, кто, сво, энергетика, мораторий, эксперты, видео
Видео, Россия, Курская область, Юнаковка, Михаил Онуфриенко, КТО, СВО, энергетика, мораторий, эксперты
Не по энергетике: куда полетят русские ракеты и "Герани" после снятия всех запретов - Онуфриенко
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на российском приграничье и проанализировал, что нужно для успешного продвижения армии России на фронте. Также эксперт предположил, как будут развиваться события после завершения срока моратория на удары по энергетике.
00:33 – Ситуация на российском приграничье;
04:07 – Боевые действия в Курской области;
05:23 – На что повлияет взятие Юнаковки в Сумской области?
10:00 – Перспективы весенне-летней кампании;
22:48 – Наступательная операция российской армии;
26:05 – Как ВС РФ подготовиться к продвижению на линии фронта?
28:46 – Чем закончится мораторий на удары по энергетике?
ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On