https://ukraina.ru/20250406/1062318160.html

Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области

Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области - 06.04.2025 Украина.ру

Армия России нанесла поражение ВСУ в Курской области и освободила Басовку в Сумской области

Российская группировка войск "Север" в ходе отражения попытки вторжения ВСУ на российскую территорию в Курской области нанесли поражение противнику и освободила населённый пункт Басовка в соседней украинской Сумской области. Об этом 6 апреля сообщило Минобороны РФ.

2025-04-06T14:35

2025-04-06T14:35

2025-04-06T14:35

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"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Басовка Сумской области", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что российской группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня.Ударами российской авиации и артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Гуево, Олешня, а также Басовка, Беловоды, Будивельное, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Миропольское, Садки, Шалыгино, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Там также сообщили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72320 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2254 боевые бронированные машины, 2630 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня - в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Также среди потерь украинской стороны значатся 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО, 10 транспортно-заряжающих машин, зенитная самоходная установка, а также 56 единиц инженерной и другой техники."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - заверили в Минобороны России.По факту начавшегося утром 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Сумская область Украины граничит с зоной КТО. Из Сумской области в российские регионы отправляются войсковые подразделения и отряды наёмников, терроризирующих мирное население. Владимир Зеленский на брифинге 4 апреля подтвердил присутствие ВСУ в российских областях.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский пытается прогнуть США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 апреля Актуальное интервью на эту тему: Тимофей Ермаков: Россия готовит удары на Искру и Новопавловку, чтобы обвалить Юго-западный фронт ВСУ

https://ukraina.ru/20250406/1062317657.html

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новости, россия, сумская область, курская область, владимир зеленский, кто, украина, минобороны рф, всу, потери всу, сводка