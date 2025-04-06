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Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США
Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США - 06.04.2025 Украина.ру
Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США
Введённые президентом США Дональдом Трампом ввозные пошлины не затронули Россию потому, что Вашингтон и Москва ведут диалог. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт
2025-04-06T16:54
2025-04-06T16:54
2025-04-06T16:54
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По словам Хассета, в опубликованном Белым домом списке стран, к которым США с апреля применяют ввозные пошлины на товары, нет России по одной причине."Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", - пояснил Хассет, комментируя указ Трампа о ввозных пошлинах.По мнению Хассета, применение к России пошлин во время переговоров о мире на Украине негативно скажется на миротворческих усилиях дипломатов.Хассет сообщил также, что около полусотни государств уже обратились в Вашингтон с намерениями обсудить условия взаимной торговли в свете применённых США ввозных пошлин.Ранее, 2 апреля президент США объявил о введении ввозных пошлин на товары ЕС и ещё почти двух сотен государств, которые облагают налогами американские товары. Минимальная ставка ввозных пошлин установлена на уровне 10% и именно такой тариф применяется к Украине.Также на эту тему: "Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа Актуальное интервью на эту тем: США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, ес, пошлина, торговая война, международные отношения, международная политика, белый дом
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, ЕС, пошлина, торговая война, международные отношения, Международная политика, Белый дом
Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США
Введённые президентом США Дональдом Трампом ввозные пошлины не затронули Россию потому, что Вашингтон и Москва ведут диалог. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт