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Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США

Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США - 06.04.2025 Украина.ру

Белый дом разъяснил, почему Россия не вошла в перечень пошлин США

Введённые президентом США Дональдом Трампом ввозные пошлины не затронули Россию потому, что Вашингтон и Москва ведут диалог. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт

2025-04-06T16:54

2025-04-06T16:54

2025-04-06T16:54

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По словам Хассета, в опубликованном Белым домом списке стран, к которым США с апреля применяют ввозные пошлины на товары, нет России по одной причине."Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не смешивать эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране", - пояснил Хассет, комментируя указ Трампа о ввозных пошлинах.По мнению Хассета, применение к России пошлин во время переговоров о мире на Украине негативно скажется на миротворческих усилиях дипломатов.Хассет сообщил также, что около полусотни государств уже обратились в Вашингтон с намерениями обсудить условия взаимной торговли в свете применённых США ввозных пошлин.Ранее, 2 апреля президент США объявил о введении ввозных пошлин на товары ЕС и ещё почти двух сотен государств, которые облагают налогами американские товары. Минимальная ставка ввозных пошлин установлена на уровне 10% и именно такой тариф применяется к Украине.Также на эту тему: "Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа Актуальное интервью на эту тем: США ждут российские девяностые? Ищенко о шоковой терапии для Америки

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, ес, пошлина, торговая война, международные отношения, международная политика, белый дом