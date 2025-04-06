"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа - 06.04.2025 Украина.ру
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"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа
"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа - 06.04.2025 Украина.ру
"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа
Указ президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС и множества других стран стал сказочным подарком для председателя КНР Си Цзиньпина. К такому выводу пришла The Wall Street Journal
2025-04-06T16:39
2025-04-06T16:39
новости
сша
китай
россия
дональд трамп
си цзиньпин
кирилл дмитриев
ес
the wall street journal
торговая война
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Деловое издание пришло к выводу, что введённые Дональдом Трампом тарифы на товары из стран, которые применяют тарифные сборы с поставщиков американских товаров – это подарок лично председателю КНР. В публикации должность китайского лидера названа президентской.В публикации сказано, что тарифы США изменят мировой порядок во многих отношениях, и один победитель уже появляется – им стал Си Цзиньпин.Новые тарифы США укрепили позиции Китая в мировой торговле, сказано в публикации. Они также разрушают экономические объединения, способные противостоять китайской экспансии. В итоге зависимость третьих стран от КНР вырастет.КНР с гигантским рынком является той альтернативой, на которую обратят внимание сторонники антиамериканизма в Азии, полагает издание. Кроме того, сказано в статье, новые пошлины США создали напряжённость в отношениях с Евросоюзом, ищущим снижению экономической зависимости от Китая.Тем временем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об успешном апрельском визите в Вашингтон. Подробности в публикации "Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
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новости, сша, китай, россия, дональд трамп, си цзиньпин, кирилл дмитриев, ес, the wall street journal, торговая война, торговля, тарифы, международные отношения, азия, европа
Новости, США, Китай, Россия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Кирилл Дмитриев, ЕС, The Wall Street Journal, торговая война, торговля, тарифы, международные отношения, Азия, Европа

"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа

16:39 06.04.2025
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP / Markus Schreiber
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Указ президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС и множества других стран стал сказочным подарком для председателя КНР Си Цзиньпина. К такому выводу пришла The Wall Street Journal
Деловое издание пришло к выводу, что введённые Дональдом Трампом тарифы на товары из стран, которые применяют тарифные сборы с поставщиков американских товаров – это подарок лично председателю КНР. В публикации должность китайского лидера названа президентской.
"Глобальная торговая война Трампа — стратегический подарок китайскому президенту", - констатировало издание.
В публикации сказано, что тарифы США изменят мировой порядок во многих отношениях, и один победитель уже появляется – им стал Си Цзиньпин.
Новые тарифы США укрепили позиции Китая в мировой торговле, сказано в публикации. Они также разрушают экономические объединения, способные противостоять китайской экспансии. В итоге зависимость третьих стран от КНР вырастет.
"Какая сказочная удача для китайского лидера. Господин Трамп разрубил экономические связи, которые объединяли остальной мир в экономический и стратегический блок, способный соперничать с Пекином, и именно в тот момент, когда многие страны наконец-то начали переоценивать свои экономические отношения с Китаем", — сказано в публикации делового издания.
КНР с гигантским рынком является той альтернативой, на которую обратят внимание сторонники антиамериканизма в Азии, полагает издание. Кроме того, сказано в статье, новые пошлины США создали напряжённость в отношениях с Евросоюзом, ищущим снижению экономической зависимости от Китая.
Тем временем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об успешном апрельском визите в Вашингтон. Подробности в публикации "Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США
 
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