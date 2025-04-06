https://ukraina.ru/20250406/1062320529.html

"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа

"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа - 06.04.2025 Украина.ру

"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа

Указ президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС и множества других стран стал сказочным подарком для председателя КНР Си Цзиньпина. К такому выводу пришла The Wall Street Journal

2025-04-06T16:39

2025-04-06T16:39

2025-04-06T16:39

новости

сша

китай

россия

дональд трамп

си цзиньпин

кирилл дмитриев

ес

the wall street journal

торговая война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/27/1027732738_0:427:4608:3019_1920x0_80_0_0_f26e24afca5a8a4f8d929af69232cc0c.jpg

Деловое издание пришло к выводу, что введённые Дональдом Трампом тарифы на товары из стран, которые применяют тарифные сборы с поставщиков американских товаров – это подарок лично председателю КНР. В публикации должность китайского лидера названа президентской.В публикации сказано, что тарифы США изменят мировой порядок во многих отношениях, и один победитель уже появляется – им стал Си Цзиньпин.Новые тарифы США укрепили позиции Китая в мировой торговле, сказано в публикации. Они также разрушают экономические объединения, способные противостоять китайской экспансии. В итоге зависимость третьих стран от КНР вырастет.КНР с гигантским рынком является той альтернативой, на которую обратят внимание сторонники антиамериканизма в Азии, полагает издание. Кроме того, сказано в статье, новые пошлины США создали напряжённость в отношениях с Евросоюзом, ищущим снижению экономической зависимости от Китая.Тем временем спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал об успешном апрельском визите в Вашингтон. Подробности в публикации "Уже на следующей неделе": Дмитриев рассказал о новых контрактах России и США

сша

китай

россия

азия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, китай, россия, дональд трамп, си цзиньпин, кирилл дмитриев, ес, the wall street journal, торговая война, торговля, тарифы, международные отношения, азия, европа