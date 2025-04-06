"Стратегический подарок китайскому президенту": в США оценили новые пошлины Трампа
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Указ президента США о введении ввозных пошлин на товары из ЕС и множества других стран стал сказочным подарком для председателя КНР Си Цзиньпина. К такому выводу пришла The Wall Street Journal
Деловое издание пришло к выводу, что введённые Дональдом Трампом тарифы на товары из стран, которые применяют тарифные сборы с поставщиков американских товаров – это подарок лично председателю КНР. В публикации должность китайского лидера названа президентской.
"Глобальная торговая война Трампа — стратегический подарок китайскому президенту", - констатировало издание.
В публикации сказано, что тарифы США изменят мировой порядок во многих отношениях, и один победитель уже появляется – им стал Си Цзиньпин.
Новые тарифы США укрепили позиции Китая в мировой торговле, сказано в публикации. Они также разрушают экономические объединения, способные противостоять китайской экспансии. В итоге зависимость третьих стран от КНР вырастет.
"Какая сказочная удача для китайского лидера. Господин Трамп разрубил экономические связи, которые объединяли остальной мир в экономический и стратегический блок, способный соперничать с Пекином, и именно в тот момент, когда многие страны наконец-то начали переоценивать свои экономические отношения с Китаем", — сказано в публикации делового издания.
КНР с гигантским рынком является той альтернативой, на которую обратят внимание сторонники антиамериканизма в Азии, полагает издание. Кроме того, сказано в статье, новые пошлины США создали напряжённость в отношениях с Евросоюзом, ищущим снижению экономической зависимости от Китая.
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