Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт - 07.04.2025 Украина.ру
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Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт
Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт - 07.04.2025 Украина.ру
Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт
За два-три месяца Россия может создать широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы, противник уже не сможет контратаковать в Донбассе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-04-07T03:00
2025-04-07T03:00
новости
россия
сумская область
донбасс
владимир евсеев
вс рф
санитарная зона
харьковская область
сумы
сво
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Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Чтобы обезопасить приграничье от стрельбы ствольных орудий, достаточно приблизиться к ним на 15 километров, отметил эксперт.По мере того, как будет создаваться буферная зона в Сумской области, ВС РФ будут продолжать ее создание в Харьковской области. Учитывая, что войска уже стоят под Липцами, Волчанском и на правом берегу Оскола, указал Евсеев."Нужно ли нам создавать буферную зону в Черниговской области? У меня однозначного ответа нет. Все-таки войска, которые пытались беспокоить Брянскую область, накапливались под Сумами", – напомнил собеседник издания.И если российские части зайдут в Сумскую область на глубину в 15 километров, вряд ли ВСУ будет до того, чтобы атаковать где-то еще, добавил он.По мнению Евсеева, за два-три месяца Россия может создать достаточно широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы. "Противник просто не сможет контратаковать в Донбассе. И это позволит нам окружить Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250404/1062306246.html
россия
сумская область
донбасс
харьковская область
сумы
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новости, россия, сумская область, донбасс, владимир евсеев, вс рф, санитарная зона, харьковская область, сумы, сво, спецоперация, граница, черниговская область
Новости, Россия, Сумская область, Донбасс, Владимир Евсеев, ВС РФ, санитарная зона, Харьковская область, Сумы, СВО, Спецоперация, граница, Черниговская область

Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт

03:00 07.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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За два-три месяца Россия может создать широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы, противник уже не сможет контратаковать в Донбассе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Чтобы обезопасить приграничье от стрельбы ствольных орудий, достаточно приблизиться к ним на 15 километров, отметил эксперт.
По мере того, как будет создаваться буферная зона в Сумской области, ВС РФ будут продолжать ее создание в Харьковской области. Учитывая, что войска уже стоят под Липцами, Волчанском и на правом берегу Оскола, указал Евсеев.
"Нужно ли нам создавать буферную зону в Черниговской области? У меня однозначного ответа нет. Все-таки войска, которые пытались беспокоить Брянскую область, накапливались под Сумами", – напомнил собеседник издания.
И если российские части зайдут в Сумскую область на глубину в 15 километров, вряд ли ВСУ будет до того, чтобы атаковать где-то еще, добавил он.
По мнению Евсеева, за два-три месяца Россия может создать достаточно широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы.
"Противник просто не сможет контратаковать в Донбассе. И это позволит нам окружить Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.
солдаты НАТО
4 апреля, 20:25
Ай, Моська, опять в поход... Как "трибалты" собрались на войну ради Киева под присмотром БрюсселяНу, все, я знал, я чувствовал всеми фибрами взволнованной души, что если это случится, то России придет конец. Тотальный, безоговорочный и немедленный. Да что там России – всему русскому миру и всему, что так или иначе с ним связано.
 
НовостиРоссияСумская областьДонбассВладимир ЕвсеевВС РФсанитарная зонаХарьковская областьСумыСВОСпецоперацияграницаЧерниговская область
 
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03:00Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт
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