Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт
За два-три месяца Россия может создать широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы, противник уже не сможет контратаковать в Донбассе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Чтобы обезопасить приграничье от стрельбы ствольных орудий, достаточно приблизиться к ним на 15 километров, отметил эксперт.
По мере того, как будет создаваться буферная зона в Сумской области, ВС РФ будут продолжать ее создание в Харьковской области. Учитывая, что войска уже стоят под Липцами, Волчанском и на правом берегу Оскола, указал Евсеев.
"Нужно ли нам создавать буферную зону в Черниговской области? У меня однозначного ответа нет. Все-таки войска, которые пытались беспокоить Брянскую область, накапливались под Сумами", – напомнил собеседник издания.
И если российские части зайдут в Сумскую область на глубину в 15 километров, вряд ли ВСУ будет до того, чтобы атаковать где-то еще, добавил он.
По мнению Евсеева, за два-три месяца Россия может создать достаточно широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы.
"Противник просто не сможет контратаковать в Донбассе. И это позволит нам окружить Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.
4 апреля, 20:25Ай, Моська, опять в поход... Как "трибалты" собрались на войну ради Киева под присмотром БрюсселяНу, все, я знал, я чувствовал всеми фибрами взволнованной души, что если это случится, то России придет конец. Тотальный, безоговорочный и немедленный. Да что там России – всему русскому миру и всему, что так или иначе с ним связано.