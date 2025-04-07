https://ukraina.ru/20250407/1062324012.html

Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт

Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт - 07.04.2025 Украина.ру

Создание буферной зоны даст возможность взять Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область – эксперт

За два-три месяца Россия может создать широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы, противник уже не сможет контратаковать в Донбассе. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-04-07T03:00

2025-04-07T03:00

2025-04-07T03:00

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санитарная зона

харьковская область

сумы

сво

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Слишком близко подходить к Сумам нельзя, чтобы не попасть под огонь украинской артиллерии. Чтобы обезопасить приграничье от стрельбы ствольных орудий, достаточно приблизиться к ним на 15 километров, отметил эксперт.По мере того, как будет создаваться буферная зона в Сумской области, ВС РФ будут продолжать ее создание в Харьковской области. Учитывая, что войска уже стоят под Липцами, Волчанском и на правом берегу Оскола, указал Евсеев."Нужно ли нам создавать буферную зону в Черниговской области? У меня однозначного ответа нет. Все-таки войска, которые пытались беспокоить Брянскую область, накапливались под Сумами", – напомнил собеседник издания.И если российские части зайдут в Сумскую область на глубину в 15 километров, вряд ли ВСУ будет до того, чтобы атаковать где-то еще, добавил он.По мнению Евсеева, за два-три месяца Россия может создать достаточно широкую буферную зону по всей границе с Харьковской и Сумской областями. Это будет отвлекать серьезные украинские ресурсы. "Противник просто не сможет контратаковать в Донбассе. И это позволит нам окружить Красноармейск и зайти в Днепропетровскую область", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Если Россия подойдет к Сумам хотя бы на 15 километров, ВСУ в Покровске будут окружены" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в интервью Владимира Ераносяна: ВСУ под Белгородом гибнут от дронов и мин, а Трамп и Путин пытаются решить судьбу мира на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250404/1062306246.html

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