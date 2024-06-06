Новые регионы РФ станут частью одного федерального округа в ближайшее время – Балицкий - 06.06.2024 Украина.ру
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Новые регионы РФ станут частью одного федерального округа в ближайшее время – Балицкий
Новые регионы РФ станут частью одного федерального округа в ближайшее время – Балицкий - 06.06.2024 Украина.ру
Новые регионы РФ станут частью одного федерального округа в ближайшее время – Балицкий
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, а также остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
2024-06-06T16:32
2024-06-06T16:36
новости
запорожская область
луганская народная республика
евгений балицкий
россия
владимир путин
сво
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Глава региона добавил, что решение о его создании будет принимать лично президент России Владимир Путин и это должно произойти в ближайшее время. Балицкий считает, что на сегодня необходимость создания нового федерального округа назрела, а принятие такого решения позволит улучшить взаимодействие с федеральным центром.Когда в Россию вернется вся территория Новороссии и при каких условиях спецоперация может завершится в этом году читайте в эксклюзивном интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро.
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новости, запорожская область, луганская народная республика, евгений балицкий, россия, владимир путин, сво
Новости, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Евгений Балицкий, Россия, Владимир Путин, СВО

Новые регионы РФ станут частью одного федерального округа в ближайшее время – Балицкий

16:32 06.06.2024 (обновлено: 16:36 06.06.2024)
 
© Александр ЧаленкоЕвгений Балицкий интервью
Евгений Балицкий интервью
© Александр Чаленко
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Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская, Запорожская области, а также остальная часть Новороссии будут объединены в новый федеральный округ, главой которого станет один человек. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий
"У нас, конечно, будет создан федеральный округ, так же, как, в принципе, по всей России, который будет включать в себя новые территории и вновь присоединённые территории, освобождённые от украинского нацизма", – уточнил он.
Глава региона добавил, что решение о его создании будет принимать лично президент России Владимир Путин и это должно произойти в ближайшее время.
Балицкий считает, что на сегодня необходимость создания нового федерального округа назрела, а принятие такого решения позволит улучшить взаимодействие с федеральным центром.
Когда в Россию вернется вся территория Новороссии и при каких условиях спецоперация может завершится в этом году читайте в эксклюзивном интервью военно-политического эксперта из Франции Ксавье Моро.
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