Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО - 01.11.2023 Украина.ру
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Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО
Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО - 01.11.2023 Украина.ру
Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО
Спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Я не знаю, на каких именно условиях. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-11-01T06:00
2023-11-01T06:00
новости
россия
сво
новороссия
украина
наступление
техника
вооружение
победа
вс рф
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Российская армия получает те виды вооружений, которых ей не хватало. Она уже получила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и дальнобойную самоходную гаубицу "Коалиция-СВ", рассказал эксперт.Если эта динамика сохранится, Россия может перейти летом в собственное полномасштабное наступление. А это станет большой проблемой для демократической партии США, добавил он.Поэтому спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Сложно говорить, на каких именно условиях это произойдёт. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Возможно, это случится после крупного поражения ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сво, новороссия, украина, наступление, техника, вооружение, победа, вс рф, всу
Новости, Россия, СВО, Новороссия, Украина, наступление, техника, вооружение, победа, ВС РФ, ВСУ

Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО

06:00 01.11.2023
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Александр Вильф
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Спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Я не знаю, на каких именно условиях. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Российская армия получает те виды вооружений, которых ей не хватало. Она уже получила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и дальнобойную самоходную гаубицу "Коалиция-СВ", рассказал эксперт.
Если эта динамика сохранится, Россия может перейти летом в собственное полномасштабное наступление. А это станет большой проблемой для демократической партии США, добавил он.
"Если в ходе этого наступления ВСУ потерпят серьезное поражение, это может обнулить перспективы [президента США Джо] Байдена на президентских выборах. Поэтому Вашингтону нужно будет каким-то образом ликвидировать украинскую проблему до мая. Про нее просто не будут говорить", - отметил Моро.
Поэтому спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Сложно говорить, на каких именно условиях это произойдёт. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Возможно, это случится после крупного поражения ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Полетаев интервью
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