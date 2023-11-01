https://ukraina.ru/20231101/1050658558.html
Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО
Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО - 01.11.2023 Украина.ру
Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО
Спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Я не знаю, на каких именно условиях. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2023-11-01T06:00
2023-11-01T06:00
2023-11-01T06:00
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новороссия
украина
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Российская армия получает те виды вооружений, которых ей не хватало. Она уже получила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и дальнобойную самоходную гаубицу "Коалиция-СВ", рассказал эксперт.Если эта динамика сохранится, Россия может перейти летом в собственное полномасштабное наступление. А это станет большой проблемой для демократической партии США, добавил он.Поэтому спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Сложно говорить, на каких именно условиях это произойдёт. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Возможно, это случится после крупного поражения ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, новороссия, украина, наступление, техника, вооружение, победа, вс рф, всу
Новости, Россия, СВО, Новороссия, Украина, наступление, техника, вооружение, победа, ВС РФ, ВСУ
Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО
Спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Я не знаю, на каких именно условиях. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Российская армия получает те виды вооружений, которых ей не хватало. Она уже получила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и дальнобойную самоходную гаубицу "Коалиция-СВ", рассказал эксперт.
Если эта динамика сохранится, Россия может перейти летом в собственное полномасштабное наступление. А это станет большой проблемой для демократической партии США, добавил он.
"Если в ходе этого наступления ВСУ потерпят серьезное поражение, это может обнулить перспективы [президента США Джо] Байдена на президентских выборах. Поэтому Вашингтону нужно будет каким-то образом ликвидировать украинскую проблему до мая. Про нее просто не будут говорить", - отметил Моро.
Поэтому спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Сложно говорить, на каких именно условиях это произойдёт. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Возможно, это случится после крупного поражения ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь