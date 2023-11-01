https://ukraina.ru/20231101/1050658558.html

Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО

Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО - 01.11.2023 Украина.ру

Эксперт Ксавье Моро о том, когда в Россию вернется Новороссия и почему в 2024 году может закончится СВО

Спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Я не знаю, на каких именно условиях. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро

2023-11-01T06:00

2023-11-01T06:00

2023-11-01T06:00

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Российская армия получает те виды вооружений, которых ей не хватало. Она уже получила самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и дальнобойную самоходную гаубицу "Коалиция-СВ", рассказал эксперт.Если эта динамика сохранится, Россия может перейти летом в собственное полномасштабное наступление. А это станет большой проблемой для демократической партии США, добавил он.Поэтому спецоперация на Украине может завершиться в 2024 году. Сложно говорить, на каких именно условиях это произойдёт. Но я думаю, что Россия захочет вернуть себе всю территорию Новороссии. Возможно, это случится после крупного поражения ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231031/1050623724.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, сво, новороссия, украина, наступление, техника, вооружение, победа, вс рф, всу