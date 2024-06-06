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Малоросс во главе ФСО XVIII века: военная карьера Алексея Разумовского

Малоросс во главе ФСО XVIII века: военная карьера Алексея Разумовского - 06.06.2024 Украина.ру

Малоросс во главе ФСО XVIII века: военная карьера Алексея Разумовского

6 июня 1771 года ушёл из жизни первый фаворит и тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны Алексей Григорьевич Разумовский. Вопреки высокому положению он, как известно, государственными делами заниматься не любил, предпочитая "покой и волю". Тем не менее императрица вверила в его руки собственную безопасность

2024-06-06T16:00

2024-06-06T16:00

2024-06-06T16:00

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С момента прихода Елизаветы к власти в 1741 году Разумовский входил в руководство гвардейской лейб-компанией, а с 1745 года и до её упразднения он возглавлял это элитное воинское подразделение.Формирование лейб-компании началось сразу после воцарения дочери Петра Великого. Основу её составила гренадерская рота Преображенского полка, которая и начала переворот в интересах Елизаветы. Гренадеры-преображены, попросились первыми присягнуть новой правительнице и cтать их капитаном.Кстати на выбор этого подразделения для осуществления дворцового переворота повлияло несколько факторов. Казармы Преображенского полка находились ближе расположений других гвардейских полков к резиденции принцессы Елизаветы. Поэтому ночью с 24 на 25 ноября, когда она решила идти в Зимний дворец и захватить власть, то послала за преображенцами, а не за семёновцами. Хотя последние также благоволили дочери своего создателя.Гренадерская рота была выбрана для судьбоносного марш-броска поскольку имела наилучшую в полку подготовку, самое мощное вооружение и пользовалась большим авторитетом среди всех гвардейцев. Военные исследователи обращают внимание на то, что гренадерские роты в гвардии являлись наиболее "простонародными", поскольку отбирали в них на основе физических данных. Парней с высоким ростом и мощным телосложением среди податных сословий было найти легче, чем среди дворян.По поводу личного участия Разумовского в перевороте мнения разнятся. Одни говорят, что он спокойно проспал всю ночь, пока его неофициальная супруга занимала престол. Есть версия, что Разумовский сопровождал Елизавету Петровну в Зимний дворец и был свидетелем произошедших там событий. Наиболее достоверной считается информация, что фаворит был посвящён в детали происходивших событий, но был оставлен Елизаветой в её резиденции "на хозяйстве".26 ноября новая императрица приняла на себя обязанности полковника всех гвардейских полков и капитана гренадерской роты Преображенского полка. А 17 декабря, накануне дня рождения Елизаветы Петровны рота получила статус обособленного гвардейского подразделения, подчинявшегося напрямую главе государства. Английский посланник в России Финч полагал, что за образец при создании лейб-компании был взят отряд драбантов Карла XII.Все лейб-компанейцы получали наследственное дворянство и офицерские ранги, а впоследствии наделялись поместьями. Капитан-поручик (фактический командир) лейб-компании приравнивался к полному генералу армии, поручик – к генерал-лейтенанту, прапорщик – к полковнику, сержант – к подполковнику, капрал – к капитану, а простой гренадер – к поручику. Всего же в этом подразделении служило 300 гренадер под командованием сорока семи обер- и унтер-офицеров.Главным предназначением лейб-компании являлось несение караульной службы в императорском дворце, сопровождение государыни, обеспечение безопасности монаршей семьи. Необходимость создания такого подразделения определялась резким снижением дисциплины в гвардейских полках после государственного переворота. Солдаты почувствовали себя хозяевами столицы, дерзили офицерам, выпивали, дрались, врывались в богатые дома и даже требовали денег у их владельцев. В безопасности не чувствовала себя даже Елизавета Петровна. К тому же нельзя было исключать, что семейство свергнутого Ивана VI не попытается организовать контрпереворот.Первым местом базирования лейб-компанцев стал большой дворцовый зал в царской резиденции. В дальнейшем же для их проживания были куплены несколько домов вокруг Зимнего дворца.Первым капитан-поручиком лейб-компании стал известный гвардейский командир и участник заговора Елизаветы ландграф Людвиг Гессенский. Разумовский фактически стал его заместителем в чине поручика. Так вельможа, не имевший опыта военной службы, был произведён в генералы.В составе лейб-компании изначально преобладали немолодые, опытные солдаты, неграмотные, но почти все женатые. От столь быстрого возвышения у многих новоиспечённых дворян "закружились головы" и поддержание воинской дисциплины среди царских стражников стало едва ли не главной заботой их командиров.Один из первых инцидентов произошёл вскоре после обнародования (31 декабря 1741 года) указа о создании лейб-компании. Уже упомянутый английский посланник докладывал в Лондон, что один из поручиков разжалован за "пьянство и трёхдневную отлучку", во время которой он "был схвачен при краже в опочивальне императрицы".Во время коронации Елизаветы Петровны 25 апреля 1742 года под арестом находились 12 лейб-компанцев за самовольные отлучки, пьянство и пререкания с унтер-офицерами. Об этом мы знаем благодаря объявленной им тогда "амнистии" императрицей – капитаном.Тем не менее самим фактом своего существования царская стража упрочила начавшееся правление. Весной-летом 1742 года случилось "дело Турчанинова". Камер-лакей Александр Турчанинов вместе с двумя гвардейцами Преображенского и Измайловского полков готовили заговор для свержения Елизаветы, желая вернуть на престол Ивана VI. Созданная ими группировка якобы уже начала реализовывать план, но подойдя к дворцу заговорщики встретили вице-сержанта лейб-компании Матвея Ивинского, после чего отказались от своих намерений. Вероятно, одуматься их вынудило осознание, что новый переворот не будет "лёгкой прогулкой".А следом Тайная канцелярия расследовала "дело" гвардейского поручика Остафия Зимнинского и некого Ивана Сидельстрема, негодовавших из-за засилья при императрице "подлых" по происхождению малороссиян (намёк на Разумовских). Малороссы кстати исправно инкорпорировались в состав лейб-компании. Исследование об их численности в составе царской стражи ещё ждёт своего часа. Есть сведения, что капелланом лейб-компании являлся земляк Разумовского, священник Кирилл Тарловский.Для повышения дееспособности лейб-компании с первых дней её существования был взят курс на максимальную регламентацию службы и повышение в её составе доли полноценных дворян. В связи с этим вместо выбывавших по смерти, старости, болезни и за провинности солдат – урождённых простолюдинов вводились отпрыски дворянских родов.В первые годы существования лейб-компании роль Разумовского сводилось в основном к контролю над ней. Однако 1744 году произошли события, заставившие его взять на себя управление этим подразделением.Резко ухудшилось здоровье Людвига Гессенского. В августе он уехал на лечение и скончался в Берлине. Но ещё до этих печальных событий его заподозрили в тайных контактах с прусским королём Фридрихом II. А осенью 1744 года под Нежиным с лейб-компанцами произошёл инцидент, вызвавший большой резонанс.По Малороссии из Киева следовал адъютант капитана-поручика Юрий Грюнштейн. Первый помощник находившегося в отпуске главы лейб-компании также являлся участником событий 1741 года. В ночи его коляска столкнулась с коляской бунчукового товарища Власа Климовича, приходившегося зятем (мужем сестры) Разумовского.Грюнштейн обругал Климовича, стал избивать его слуг, а затем набросился на казачьего старшину и его жену (сестру Разумовского). При этом он яко бы ругал весь род Разумовских. После того как на место происшествия прибыла мать Разумовского, то её "едва не прибили".Впоследствии адъютант будет заявлять, что драку начал его визави. Однако Тайная канцелярия, проводившая следствие предсказуемо ему не поверила и Грюнштейн был сослан в Великий Устюг.Первым распоряжением Разумовского на посту капитана-поручика стал запрет побоев гренадер. В дела подразделения он предпочитал непосредственно не вмешиваться, передавая поручения через личных адъютантов. Среди таковых был особенно заметен будущий известный драматург Александр Сумароков.Элитные гренадеры продолжали "шалить" и от них порой доставалось даже близкому окружению капитана-поручика. В мае 1755 года пьяный гренадер Никита Максин вошёл в петербургский дом гетмана Кирилла Разумовского, порубил шпагой стёкла и побил тростью прислугу вельможи. Тогда же "отличился" гренадер Тарас Долгий (явно малороссийского происхождения) сильно напившийся в карауле и едва не изрубивших сослуживцев, пытавшихся унять его.Но, тем не менее, порядка в царской страже становилось всё больше. Сказывался ранее взятый курс "на облагораживание" лейб-компании. В её составе стали появляться даже выпускники Шляхетского корпуса – профессиональные офицеры.С 1750 года Разумовский фактически передоверил командование лейб-компанией подпоручику Гендрикову, приходившемуся племянником Екатерине I. В этот период требования к облику царских телохранителей ещё более ужесточились. По новому указу в лейб-компанию стали принимать армейских обер-офицеров ростом не менее 196 сантиметров (вместо 178-180 как было ранее).В сентябре 1756 года на свои именины Елизавета Петровна пожаловала Разумовского в чин генерал-фельдмаршала. Также он являлся подполковником лейб-гвардии Конного полка.Таким образом под его контролем находился весь периметр безопасности вокруг императрицы.Конец лейб-компании наступил со смертью Елизаветы Петровны. Новому императору это подразделение было не нужно. Роль личной охраны при нём выполнял отряд голштинских войск. К тому же лейб-компанцы по мнению Петра III слишком долго прибывали в трауре по усопшей, что воспринималось как неблагонадёжность.21 марта 1762 года лейб-компания была распущена и, тем самым, завершилась военная карьера Разумовского. Его бывших подчинённых отправили в отставку или на службу в другие подразделения. Часть из лейб-компанцев, участвовавшая в перевороте Екатерины II, была зачислена в кавалергардский корпус.Сам Разумовский в приходе к власти Екатерины Алексеевны не участвовал тем не менее у него сложились тёплые отношения с новой императрицей.Скончался он в возрасте 62-х лет в Аничковом дворце, полученном в подарок от супруги, безопасность которой он обеспечивал всё время её правления.

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Игорь Иваненко

история, российская империя, россия, петр i, xviii век, охрана