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"Мы побили рекорды": Мантуров о росте экономики России во время санкций

"Мы побили рекорды": Мантуров о росте экономики России во время санкций - 06.06.2024 Украина.ру

"Мы побили рекорды": Мантуров о росте экономики России во время санкций

Россия успешно справилась с рекордным санкционным давлением со стороны Запада. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ)

2024-06-06T14:58

2024-06-06T14:58

2024-06-06T14:58

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Он сделал вывод, что была предпринята попытка надавить на российские экономику и индустрию. Первый вице-премьер отметил, что сделано это всё "крайне грубо".Далее Мантуров обратил внимание на цифры, которые указывают на рост российской экономики. В частности, рост ВВП России в прошлом году составил 3,4%. По его словам, в этом году эти цифры будут "точно не меньше".Он резюмировал, что это очередное доказательство, что "грубой силой остановить рост развития независимых экономик мира невозможно“.На сессии ПМЭФ выступил министр финансов РФ Антон Силуанов. Он заявил, что в ускорении роста экономики России виноваты западные санкции."Мне кажется, во всем виноваты санкции. Они вводят санкции с удовольствием, им нравится эта процедура. И сами стреляют себе в ногу. Экономика у них стагнирует, а у нас растет", - сказал Силуанов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.в материале Александра Сокуренко Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор на нашем сайте

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новости, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, санкции, антироссийские санкции, силуанов, ввп