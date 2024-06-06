https://ukraina.ru/20240606/1055507677.html

Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор

Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор - 06.06.2024 Украина.ру

Cоюзники и партнеры России. Турция меняет Евросоюз на БРИКС, а КНДР запускает в небо мусор

В мире постепенно накапливается раздражение и усталость от Вашингтона и его сателлитов. Так Турция, например, решила поменять недостижимый для нее ЕС на БРИКС, Северная Корея отправила соседям в Южную мусор на воздушных шарах, а в Мексике избрали президентом женщину, имевшую корни в СССР

2024-06-06T06:30

2024-06-06T06:30

2024-06-06T06:30

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Турция: окончательный провал евроинтеграцииТурция на самом высоком уровне заявила о намерениях присоединиться к экономическому блоку БРИКС, и проводит для этого соответствующую работу – потому что затягивать процесс в Анкаре явно не хотят."Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, чего нам удастся добиться в этом году", – сказал во время визита в Китай глава турецкого министерства иностранных дел Хакан Фидан.Он отметил, что БРИКС является для Турции "хорошей альтернативой" Евросоюзу, который держит Турцию в статусе вечного кандидата, начиная 1999 года – то есть, уже четверть века.Известно, что тема вступления Турции будет обсуждаться на следующей неделе, в ходе предстоящей встречи представителей экономического альянса в Нижнем Новгороде."Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседних государств, таких важных наших партнеров, как Турция. Безусловно, тема этого интереса будет на повестке дня саммита БРИКС, который будет под председательством России и к которому мы готовимся очень активно", – сказал об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Турецкие официальные лица неоднократно заявляли, что, раз их страну не желают видеть на западе, она найдет себя в альянсах востока и Глобального Юга.Как говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Если в ЕС думают, что Турция будет умолять о своём вступлении в эту структуру, то они ошибаются".Не так давно Фидан отмечал, что Анкара не собирается унизительно ждать, когда ее примут в Евросоюз, и намерена искать иные "исторические пути". Присоединение к БРИКС является в этом смысле самым логичным шагом, потому что такое решение помогло бы турецкой экономике.Если это случится, на процессе политической и экономической евроингтеграции Турции можно будет поставить окончательный крест. И мало кто сомневается в том, что именно так и произойдет.История попыток подружиться с Европой является для Анкары долгой дорогой унижений.Все началось неприлично давно – еще в 1987 году, когда турецкие власти подали заявку в постепенно расширяющийся Европейский союз, именовавшийся тогда Европейским экономическим сообществом. На ее утверждение в кандидатском статусе понадобилось двенадцать лет. Однако на этом процесс, по сути, остановился.Это могло показаться парадоксальным – потому что Турция давно состояла в НАТО и в целом поддерживала тесные отношения с Вашингтоном. Однако американцы рассматривали ее в качестве территории для размещения своих военных баз, а экономическое процветание Анкары их совершенно не интересовало.Скорее наоборот – США обычно предпочитают иметь дело со слабыми и небогатыми партнерами, которым легче навязать свою волю, опутывая долгами и втягивая в военные авантюры. И по-настоящему поддерживать турецкое предложение Брюсселю в Белом доме не стали.Что касается европейцев, они опасались иметь дело с большой и преимущественно азиатской страной, располагающей большим населением, крупной экономикой, мощной армией. Европейские политики полагали, что вступление Турции существенно изменило бы баланс сил внутри ЕС. Поэтому ее кандидатский статус всерьез не рассматривали – каждый раз заявляя, что Анкара нарушает права человека.Хотя в случае Прибалтики или, тем более, Украины евроинтеграторы никогда не интересовались даже минимальным соблюдением этих прав.Турция так и ходила в статусе кандидата с прошлого века, адресуя Брюсселю жалобы и упреки. А тем временем Евросоюз постепенно превратился из роскошной кареты в тыкву. Экономика ЕС существенно подорвана, а сам европейский блок превратился в политического сателлита США, отношения с которыми у Турции весьма непростые.Членство в Евросоюзе дает теперь существенно меньше преимуществ, а подчиняться политической воле коллективной Урсулы фон дер Ляйен Анкаре просто не выгодно, буквально со всех точек зрения. Тем более, что Америка и Европа уже два года совершают настойчивые попытки втянуть Турцию в военный конфликт на стороне Украины.Таким образом, евроинтеграция, в конечном счете, оказалась для турецкого руководства кнутом без пряника, и с годами эта тема исчерпала сама себя.Эрдоган хорошо знает, что коллективный Запад давно хочет заменить его на ручного покладистого либерала. Причем, недавние новости о попытке очередного переворота против турецкой власти говорят о том, что существуют силы, готовые использовать для достижения этой цели любые средства.Кроме того, Америка пытается дестабилизировать турецкую экономику, а также оказывает давление не турецкий бизнес, постоянно угрожая ему вторичными санкциями. Хотя взаимовыгодный бизнес с Россией, включающий в себя сферы энергетики, банковских финансов, продовольствия, металлургии, туризма, очень важен для самих турок.Вашингтон особенно обеспокоен российским проектом создания газового хаба в Турции, который обеспечит ее экономическую независимость.Глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар ранее заявил о том, что электронная площадка для торгов газом может заработать уже в этом году.Блокировать поставки российского газа на международные рынки станет тогда для американцев еще сложнее, что явно не вызывает у них восторга. Но отношения Эрдогана и Байдена взорваны кризисом в Газе, и сейчас Вашингтон определенно не может диктовать турецкому президенту свои условия.Вступление в БРИКС существенно поможет развитию турецко-российских связей, которые может будет реализовывать с помощью других участников этого проекта. Турция сможет снизить инфляционные угрозы, а турецкие власти укрепят свои позиции, чтобы окончательно купировать угрозы переворотов. Тем более, что Анкара обвиняет в этой кампании дестабилизации проживающего в Америке проповедника Гюлена.Отношения с Западом у Турции, конечно, останутся – Эрдоган известен в этом смысле своим прагматизмом. Но уже можно предсказать, что их значение будет неуклонно снижаться, вопреки нарастающему сотрудничеству с такими странами, как Россия, Китай, Иран.КНДР: мусорная атака на американские силыКорейская Народно-Демократическая республика сумела своеобразно ответить на постоянное давление со стороны Республики Корея.Впрочем, фактически, это был ответ американцам, которые постоянно держат вблизи линии соприкосновения с КНДР мощный военный контингент, и фактически стоят за действиями Сеула.За последние недели США совместно с южнокорейской армией пытались проводить интенсивную воздушную разведку, чтобы вскрыть деятельность вооруженных сил КНДР, следили за запуском северокорейского спутника и испытанием новых ракет, которые активно проводит сейчас Пхеньян.Кроме того, из Южной Кореи пытались отправлять на север воздушные шары, прикрепляя к ним флешки с пропагандистскими антиправительственными призывами.А это очень старая тактика американских силовиков – несколько десятилетий назад похожие шары с антисоветскими листовками отправляли еще в страны Варшавского договора.Пхеньян отреагировал на эту подрывную деятельность в полном смысле этого слова асимметрично.3-й батальон 331-го Краснознаменного артиллерийского полка вооруженных сил КНДР провел залповые стрельбы из 600-мм реактивных систем залпового огня KN-25, сняв на эту тему эффектный видеоролик.А поскольку дальность стрельбы таких систем составляет 365 километров, Сеулу очень явно дали понять, что враждебная деятельность против Народной Кореи потенциально чревата неприятными результатами.Кроме того, КНДР отправило на юг сотни собственных воздушных шаров, к которым прицепили обычный мусор. И теперь он, в буквальном смысле, опускается южнокорейцам на голову.Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Сеул каждый раз называет отправку политических агитматериалов в КНДР проявлением "свободы выражения мнений". В то же время, она отметила, что ответные полеты мусора на воздушных шарах, наоборот, считаются в Южной Корее нарушением международного права. И обвинила своих оппонентов в двойных стандартах.Тем временем, сотрудничество между Корейской Народно-Демократической республикой и Россией продолжается. Руководство Евросоюза утвердило на днях новые санкции – за то, что КНДР якобы поставляет РФ оружие, привычно не представив по этому поводу фактических доказательств.А эксперты активно обсуждают формат предстоящего визита российского лидера, которого пригласили посетить с визитом Пхеньян. Потому что эта поездка постепенно обретает конкретные очертания."Анонсированный Кремлем 24 мая предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в КНДР развивает тренд на сотрудничество… Уже можно отметить два важных момента. Во-первых, визит Путина в Пхеньян состоится не как часть турне, а как отдельное мероприятие.Перед недавней поездкой российского президента в Китай предполагалось, что из Пекина или Харбина борт № 1 направится в КНДР. Теперь утверждается, что по просьбе северокорейской стороны визит будет отдельным мероприятием. Это будет отличать его от визита 2000 года, когда Путин посетил КНДР по пути на Окинаву, где он встречался с лидерами G8.Во-вторых, вопросы сотрудничества в экономической, культурной и образовательной сфере уже вполне активно обсуждаются, и значит, первые лица будут говорить о делах более важных – тех, которые надо решать именно на уровне глав государств.Как Путин, так и Ким являются политиками, способными к неожиданным и нестандартным решениям. А потому существует вероятность, что итоги саммита могут стать важным элементом в формировании нового мирового порядка, выведя сотрудничество Москвы и Пхеньяна на новый уровень", – отмечает кореевед Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН.Мексика: новый президент с постсоветскими родственникамиВ Мексике прошли самые большие в истории этой страны выборы. В них приняли участие без малого сто миллионов человек.Борьба была крайне напряженной – в ходе избирательной кампании были убиты 38 кандидатов, причем двоих застрелили прямо на избирательных участках. Мексиканцы выбирали 500 депутатов, 128 сенаторов, правительства в девяти штатах, а главное – нового президента.Впервые эту страну возглавит женщина, 61-летняя Клаудиа Шейнбаум, бывший мэр Мехико и кандидат от правящей партии MORENA, которая много лет работала в команде левого президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.Благодаря его поддержке и высокому авторитету среди избирателей она одержала уверенную победу, получив 57,33 процента голосов избирателей, и победила конкурентов с большим отрывом.Шейнбаум, которая работала университетским профессором, изучая вопросы энергетики и экологии, уважают за скромность и обаяние. Считается, что она будет продолжать политику Обрадора, направленную на социальные реформы и борьбу с наркомафией. А также продолжит осторожно критиковать США, постепенно укрепляя сотрудничество с Китаем – который, по некоторым данным, торгует через Мексику с американцами в обход установленных при Байдене пошлин.В молодости Клаудиа участвовала в студенческих левых демонстрациях. Пиетета к США она определенно не питает – как и большинство мексиканцев."Пропалестинские митинги прокатились по Мехико. Ну а уходящий президент Лопес Обрадор присоединился к иску Южной Африки в Гаагу, которые призывает признать события в Газе геноцидом палестинцев.При Шейнбаум Мексика продолжит дрейфовать в сторону Китая от США. Отношения Мехико с Вашингтоном нынче сильно испорчены. Мексика уже блокирует экспорт ГМО-зерна из США. Заморожено и сотрудничество по военной линии. Мексика активно торгует с Кубой, и требует от США снятия всех санкций против Гаваны. Никак не разрешается и миграционный кризис", – отмечает эксперт Малек Дудаков.Судя по предварительным результатам выборов, Шейнбаум сможет опираться на серьезную поддержку большинства в обеих палатах парламента.МИД России поздравил ее с победой на выборах президента, а заодно выразил надежду, что это улучшит для россиян логистические возможности для посещения Мексики.В свою очередь, Клаудиа Шейнбаум поблагодарила в своем блоге российские власти за поздравление с победой, написав о поиске возможностей для дальнейшего сотрудничества с Москвой.Интересно отметить, что новый президент Мексики, которая является потомком литовских евреев (в основном уничтоженных нацистами во время Холокоста), имела родню в Советском Союзе. Причем, ее ныне покойная родственница Лина Шейнбаум многие годы занималась именно Латинской Америкой – хотя специализировалась не на Мексике, а на Аргентине, а также работала на Кубе в составе экспедиции ИЭ АН СССР.Родители Лины Соломоновны Шейнбаум работали в Коминтерне, а ее назвали в честь испанской комсомолки Лины Одены, героически погибшей во время борьбы с фашизмом в Испании.И эта история тоже может сыграть роль в укреплении контактов между Мексикой и Россией.

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Александр Сокуренко

турция, кндр, россия, владимир путин, эрдоган, дмитрий песков, ес, брикс, нато, эксклюзив