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Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ

Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ - 06.06.2024 Украина.ру

Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ

Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме. На Западе не смогли этому помешать

2024-06-06T09:47

2024-06-06T09:47

2024-06-06T09:47

новости

запад

венгрия

россия

петер сийярто

петербургский международный экономический форум (фонд)

пмэф

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Глава МИД Венгрии подчеркнул, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми, заключил он.Сийярто также заявил, что хотел бы пригласить на форум в Россию своих европейских коллег, но для этого нужна смелость. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.Ранее Сийярто пообещал не допустить отправки венгерских военнослужащих на Украину.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, венгрия, россия, петер сийярто, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф