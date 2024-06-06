Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме. На Западе не смогли этому помешать
"Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя. Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать", - сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми, заключил он.
Сийярто также заявил, что хотел бы пригласить на форум в Россию своих европейских коллег, но для этого нужна смелость.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.