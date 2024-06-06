Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ - 06.06.2024 Украина.ру
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Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ
Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ - 06.06.2024 Украина.ру
Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ
Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме. На Западе не смогли этому помешать
2024-06-06T09:47
2024-06-06T09:47
новости
запад
венгрия
россия
петер сийярто
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
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Глава МИД Венгрии подчеркнул, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми, заключил он.Сийярто также заявил, что хотел бы пригласить на форум в Россию своих европейских коллег, но для этого нужна смелость. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.Ранее Сийярто пообещал не допустить отправки венгерских военнослужащих на Украину.
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новости, запад, венгрия, россия, петер сийярто, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
Новости, Запад, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ

Принял решение без оглядки на Запад: Сийярто приехал на ПМЭФ

09:47 06.06.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Министр иностранных дел и внешнеполитических связей Венгрии Петер Сийярто выступил на Петербургском международном экономическом форуме. На Западе не смогли этому помешать
"Вы знаете, я не такой человек, которому имеет смысл говорить, что можно делать, а что нельзя. Мы приняли суверенное решение нашего правительства, где принять участие, где не принимать", - сказал Сийярто.
Глава МИД Венгрии подчеркнул, что дипломатия - это разговоры не только с теми, с кем ты согласен во всем. Дипломатия - это про разговоры со всеми, заключил он.
Сийярто также заявил, что хотел бы пригласить на форум в Россию своих европейских коллег, но для этого нужна смелость.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.
Ранее Сийярто пообещал не допустить отправки венгерских военнослужащих на Украину.
 
НовостиЗападВенгрияРоссияПетер СийяртоПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
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