"Мы не допустим": Венгрия исключила отправку солдат на Украину - Сийярто - 29.05.2024 Украина.ру
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"Мы не допустим": Венгрия исключила отправку солдат на Украину - Сийярто
"Мы не допустим": Венгрия исключила отправку солдат на Украину - Сийярто - 29.05.2024 Украина.ру
"Мы не допустим": Венгрия исключила отправку солдат на Украину - Сийярто
Венгрия не допустит отправку своих солдат на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником в Минске
2024-05-29T13:52
2024-05-29T13:52
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"Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", - сказал Сийярто.Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что "решения на поле боя нет". Урегулировать конфликт военным путем нельзя. Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт "с ужасом" слушает заявления, направленные на эскалации конфликта. Эти заявления звучат от представителей стран ЕС или НАТО. Также они высказывают желание направить солдат на Украину.Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.Накануне, 28 мая, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша также не исключает возможность отправки военнослужащих для участия в конфликте на Украине. В Кремле отмечали, что внимательно следят за подобными заявлениями.
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новости, украина, венгрия, петер сийярто, ес, мид, мид венгрии, солдаты
Новости, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, ЕС, МИД, МИД Венгрии, солдаты

"Мы не допустим": Венгрия исключила отправку солдат на Украину - Сийярто

13:52 29.05.2024
 
© CC0, Pixabayфлаг Венгрия
флаг Венгрия
© CC0, Pixabay
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Венгрия не допустит отправку своих солдат на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам своих переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником в Минске
"Мы, венгры, платим очень большую цену за войну на Украине, хотя это не наша война. Цель Венгрии однозначна – мы не хотим принимать участие в войне, которая идет у нас по соседству", - сказал Сийярто.
Глава венгерской дипломатии подчеркнул, что "решения на поле боя нет". Урегулировать конфликт военным путем нельзя.
Венгерский министр подчеркнул, что Будапешт "с ужасом" слушает заявления, направленные на эскалации конфликта. Эти заявления звучат от представителей стран ЕС или НАТО. Также они высказывают желание направить солдат на Украину.

"Мы с ужасом слушаем заявления, что обязательно из Европы нужно будет направить солдат. Пока мы будем у власти в Венгрии. Мы не допустим, чтобы даже одного венгерского человека забрали на фронт (на Украине. – Ред.)", - подчеркнул Сийярто.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Ряд западных лидеров не согласился с высказыванием Макрона и заявил об отсутствии планов оправлять войска на Украину.
Накануне, 28 мая, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша также не исключает возможность отправки военнослужащих для участия в конфликте на Украине.
В Кремле отмечали, что внимательно следят за подобными заявлениями.
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