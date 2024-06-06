https://ukraina.ru/20240606/1055491256.html

"Отвечать надо очень жестко": эксперт объяснил, зачем нужно сбивать дроны США над Черным морем

"Отвечать надо очень жестко": эксперт объяснил, зачем нужно сбивать дроны США над Черным морем - 06.06.2024 Украина.ру

"Отвечать надо очень жестко": эксперт объяснил, зачем нужно сбивать дроны США над Черным морем

Если Запад ничего не сделал йеменским хуситам, которые атакуют их авианосцы, то России он тоже ничего не сделает. Своей политикой Запад уже нивелировал соглашения о безопасности в Европе. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T03:50

2024-06-06T03:50

2024-06-06T03:50

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киселев

черноморский флот

дроны

беспилотники

хуситы

безопасность

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Отвечать на агрессивные планы Запада России необходимо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские разведывательные беспилотники над нейтральными водами Черного моря, рассказал эксперт.Конечно, там могут сказать, что это не соответствует международным конвенциям. Но все юридические документы о безопасности в Европе были подписаны по итогам Второй мировой войны, но своей политикой Запад уже нивелировал эти соглашения, указал он.Западные кураторы уже открыто дают команды Украине, по каким городам России ей нужно наносить удары с помощью их высокоточных систем. Британские безэкипажные катера уже атакуют Черноморский флот, добавил полковник."Почему британцам не сидится на своем острове? Почему они испытывают судьбу? Не знаю. Но я точно знаю, что они продолжат тестировать свое вооружение на нашей территории", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, до каких пределов дойдет эскалация после разрешения западных стран наносить удары своим оружием по "старым территориям" России можно прочитать в интервью Михаила Павлива: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края

https://ukraina.ru/20240605/1055480473.html

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новости, россия, запад, сша, киселев, черноморский флот, дроны, беспилотники, хуситы, безопасность, европа