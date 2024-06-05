https://ukraina.ru/20240605/1055477582.html

Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края

Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края - 05.06.2024 Украина.ру

Михаил Павлив: Украина замрет во внутренней эмиграции, а Россия ждет, когда Запад доведет ее до края

Эскалация с Западом дойдет ровно до того предела, когда наше военно-политическое руководство не посчитает эти угрозы экзистенциальными, фундаментально угрожающими целостности, независимости и безопасности России.

2024-06-05T05:52

2024-06-05T05:52

2024-06-05T05:52

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Михаил Павлив.Так называемый Мирный саммит по урегулированию украинского кризиса пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке в Швейцарии. От участия в швейцарской конференции уже отказался Китай и Бразилия, которые указали на то, что обязательной стороной переговоров должна быть Россия. Россия в нем так же участвовать не будет.- Михаил, что это говорит о позициях Украины на международной арене?- Не стоило ожидать от сколько-нибудь значимых персоналий готовности присоединятся к заведомо проигрышной инициативе для поругания собственных имиджа и репутации. Есть только подневольные персонажи, которых силком согнали. Все это сателлиты и протекция Соединенных Штатов. При этом сам тихоходный Джо [Байден] дабы не навредить собственной интернет-кампании в этом шабаше участия принимать не захотел, а отправил туда давно списанную в утили Камалу Харррис и Джейка Салливана, который и был провайдером всей этой истории.Не только Китай, Бразилия и ЮАР не участвуют, саудиты отказались тоже. На самом деле, последний саммит в Джидде по Украине, в котором участвовали государства-фронтмены Глобального юга, показал, что это толчение воды в ступе, и ключевые игроки в этом участвовать не будут.Индия отделается третьесортными персонажами на уровне замминистров, то есть статистов, которые зафиксируют то, что там происходило. У Индии своя история, и она в пику Китаю может принять участие в этом саммите. Китай по непубличным каналам настойчиво не рекомендует странам Индо-Пацифики из своей сферы влияния принимать в этом участие.Эту историю надо было устроить американцам, не украинцем, они абсолютно бессубъектны. Понятно, что хотелки, которые готовы обсуждать на этом мероприятии, постепенно сокращались, потому что набор из формулы мира Зеленского неприемлем для большинства государств, которые подтвердили свое участие на уровне посудомоек и клининговых служб собственных парламентов. А дабы не входить в клинч с американским Госдепом кого-то пришлют поприсутствовать. Если бы там был один бред про границы 1991 года, репарации никто не приехал бы вообще.Задумывалась вся эта история как часть избирательной кампании Байдена, но когда стало ясно, что она вообще никак не выгорает, не получается уломать крупнейших игроков Глобального юга, и Байден дистанцировался от этой истории.Саммит в Швейцарии — это театральная постановка, которую все-таки решили доиграть, но понятно, что никакого аншлага она не вызовет и аплодисментов не сорвет. Последствий никаких не будет, не будет никаких решений. Не будет серьезного коммюнике, а может и вообще никакого. Пустышка.Если помните, саммит в Джидде закончился тем, что было заявлено, что будут созданы комиссии, где те или иные государства будут заниматься теми или иными вопросами. И где все это? Это такая же пустая история, как Крымская платформа. То есть отработка некой повестки, поддержка некоего дискурса.- Как бы вы оценили сейчас внутриукраинскую ситуацию на фоне многочисленных стычек украинцев с тцкашниками. Некоторые эксперты уже в шутку говорят о Майдане кришнаитов после того, как в ТЦК в Закарпатье доставили представителей того течения.- Те, кто полагают, что на Украине возможны протесты, организованное сопротивление или дураки, или далеки от экспертного мнения, понимания того, что происходит на Украине. Внутри тоталитарного режима, диктатуры никакие протесты невозможны. Никакие бунты невозможны, а если и бывают, то тяжело и болезненно подавляются. В общественно-политической плоскости это не приведет ни к чему.Будет копиться внутреннее недовольство, внутреннее неприятие. Вся страна выпадет во внутреннюю коллективную миграцию, но прямой угрозы режиму Зеленского это не несет. Пока не будет некоего пусть не консенсуса, а понимания, что необходимо что-то поменять у коллективного Запада, то есть у США, Британии, Евросоюза, хотя он бессубъектен в этой истории. И пока не будет команды, пожелания или рекомендации внтуриукраинским игрокам, тем, кого раньше называли олигархами, политическим институтам, ничего не угрожает Зеленскому.Пока не будет команды Запада главе СБУ, контрразведке, всем другим институциям, не лезьте и не трогайте, все будет задушено жесточайшими методами с легкой душой.Пример, когда были выборы, которые привели к победе этого негодяя (Зеленского), Арсен Аваков (экс-глава МВД), опираясь на позицию влиятельных игроков на Западе, взял и разрушил стройную подготовку команды Порошенко к фальсификации выборов. Вот тогда был консенсус между внутренними игроками и была поддержка внешних игроков на то, чтобы сыграть против первого лица. Сейчас этого нет. Люди будут выпадать во внутреннюю эмиграцию, затихать и замирать.- Недавно стало известно, что более десяти стран НАТО дали официально разрешение на удары своим оружием по старой российской территории. До каких пределов дойдет эта эскалация, вызванная этим решением?- Эта эскалация дойдет ровно до того предела, когда наше военно-политическое руководство не посчитает эти угрозы экзистенциальными, фундаментально угрожающими целостности, независимости и безопасности России.Когда станет вопрос о выживании России, тогда все быстро закончится. Конвенционально или неконвенционально это дело десятое. В том смысле, что это будет подчиняться логике момента. Это может быть как удар непосредственно по НАТО, объектам, причастным к атакам на Россию, может быть, локально применение тактического ядерного оружия, нежелательно, но может наступить такой момент, если будет экзистенциальная угроза.Главное, что когда совокупность угроз превысит меру, когда станет вопрос не о локальных издержках, локальных потерях, локальных проблемах, а станет вопрос о безопасности России глобально, как государства, как институтов и всего остального. Вот тогда, мне кажется, очень быстро все закончится. Но когда это произойдет знает только наше руководство, ему виднее, оно обладает всей совокупностью информации.О самоорганизации сопротивления на Украине читайте в материале Украина.ру Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения

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https://ukraina.ru/20240604/1055464585.html

https://ukraina.ru/20240604/1055466217.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, михаил павлив, джо байден, нато, ес, эмиграция