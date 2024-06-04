https://ukraina.ru/20240604/1055458188.html

Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США

Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США - 04.06.2024 Украина.ру

Полковник Виталий Киселев: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США

У нас нет существенных успехов на фронте. Но у нас есть оптимальные успехи, которые позволяют выдавливать противника с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области мы понемногу освобождаем населенные пункты

2024-06-04T04:43

2024-06-04T04:43

2024-06-04T04:43

интервью

россия

сша

вооруженные силы украины

сумы

сво

запад

беспилотники

энергетика

газ

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Это серьезная проблема для ВСУ. Это облегчает нам жизнь под Купянском и Часов Яром, где наши бойцы продвигаются, несмотря ни на что, отмечает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий КиселёвОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Виталий Викторович, заход группировки "Север" в Харьковскую область привел к определенным успехам на Луганском оперативном направлении: ожил Купянский участок, освобождена Белогоровка, увеличилось число дистанционных ударов по технике противника в районе Северска. Чего нам ждать дальше?- Боевые действия идут по всей линии соприкосновения. Везде мы ВСУ понемногу давим. Но я пока не могу сказать, что у нас есть серьезные успехи. Противник по-прежнему использует большое количество боеприпасов. К нему по-прежнему поступают ракетно-артиллерийские системы. Личный состав они собирают очень быстро. Мы же видели эти жуткие картинки, когда людей словно поросят за ноги вытаскивают из домов и отправляют на фронт.Украине сегодня нужно 10-15 тысяч человек в месяц, чтобы затыкать дыры в обороне. Тем не менее, население у нее небезлимитное.Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения наших объектов и для разведки. Запад очень усердно работает в части выполнения планов поставок fpv-дронов и дронов-камикадзе. Это не просто прокси-война. Это прямая война с Западом, который стравил между собой два братских народа.К сожалению, пока наши украинские братья этого не понимают. Наверное, их одурманили каким-то веществом, чтобы безумно идти на убой.Да, там еще есть здравомыслящие люди, которые ждут, когда мы возьмем их в плен (самостоятельно редко кто сдается). Они сдаются только в двух случаях: либо когда их бросили без продовольствия и боеприпасов, либо когда у них нет близких родственников. Если у человека осталась пожилая родня, режим Зеленского ей ничего не сделает, а вот на братьев или жен там могут возбудить уголовные дела. Украинские солдаты это понимают, поэтому опасаются сдаваться.Но в любом случае сдача в плен русским войскам позволит им остаться в живых. Они могут либо вернуться на Украину по обмену, либо остаться в России и начать строить новую жизнь.Пока же на массовую сдачу в плен ВСУ я предлагаю не рассчитывать. Если к противнику регулярно поступает пополнение, то вместе с ним в армии появляются больше заградотрядов, которые пытаются удержать ситуацию под контролем.Как я уже сказал, у нас нет существенных успехов на фронте. Но у нас есть оптимальные успехи, которые позволяют выдавливать противника с линии соприкосновения. Даже в Харьковской области мы понемногу освобождаем населенные пункты. Это серьезная проблема для ВСУ. Это облегчает нам жизнь под Купянском и Часов Яром, где наши бойцы продвигаются, несмотря ни на что.Надеюсь, что мы расширим линию соприкосновения в районе Сум. И Сумская, и Полтавская область – это районы, откуда ВСУ бьют "Хаймарсами" и "Вампирами" по мирному российскому приграничью, когда гибнут дети, женщины и старики. Эту территорию нам тоже надо перекрывать и закрывать.Отмечу также, что Запад под предлогом борьбы с "российской угрозой для Европы" собирают 300-тысячную группировку для отправки на территорию Украины. Но в 1941 году фашистская коалиция собрала 7-миллионную армию, которая пошла войной на нашу страну. Чем это закончилось? Они были уничтожены. Хотя за это нам пришлось заплатить большую цену в виде погибших бойцов и оказавшихся в оккупации территорий. Поэтому отвечать на агрессивные планы Запада нам надо очень жестко. В частности, надо сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами Черного моря.Если Запад ничего не сделал хуситам, которые атакуют их авианосцы, то России он тоже ничего не сделает. После драки кулаками не машут. Они могут сказать, что это не соответствует международным конвенциям. Какие еще конвенции? Все юридические документы о безопасности в Европе были подписаны по итогам Второй мировой войны, но Запад своей политикой сам нивелировал эти соглашения. Он уже открыто дает команды Украине, по каким городам России ей наносить удар с помощью их высокоточных систем.Британские безэкипажные катера уже атакуют Черноморский флот. Почему британцам не сидится на своем острове? Почему они испытывают судьбу? Не знаю. Но я точно знаю, что они продолжат тестировать свое вооружение на нашей территории.Сегодня 10-12 стран дали разрешение Украине бить по нашей территории. Завтра их будет 15-20. Послезавтра – 30, 40 или 50. А потом Америка даст команду, чтобы страны восточной и западной Европы сами нанесли удар по стратегическим объектам в России.Но нужно понимать, что Европа будет себя хорошо чувствовать до тех пор, пока хорошо себя будет чувствовать Америка. Если бы в Америке был большой коллапс в виде новой войны Севера и Юга, это бы пошло нам на пользу. В этом случае жирная Европа тоже поняла, что ее крах наступает. Она бы реально испугалась. Но когда у ее хозяев есть возможность прикрыть ее преступления против русских людей, она безнаказанно будет это делать. Но это только пока.СВО рано или поздно закончится нашей победой. Вопрос лишь в том, в какой форме она будет оформлена. Или в результате переговоров, или в результате того, что нам придется создать еще одну буферную зону между Россией и Западом по границам Прибалтики, Польши и Румынии.- Вы сказали, что нам следовало бы открыть Сумское направление. Какими силами и средствами нам надо располагать, чтобы сделать хотя бы то же самое, что мы делаем в районе Волчанска?- Мы не знаем, сколько сейчас сил и средств есть в составе группировки "Север". Но у нас достаточно ресурсов, чтобы отразить любую агрессию западных стран. У нас на фронт регулярно поступают новые формирования. И резервы у нас тоже есть. Они способны перебить западную технику, которая должна отправиться на Украину.Вражеская пропаганда не раз заявляла, что у нас закончился личный состав, танки и "Калибры", но все это мы продолжаем наращивать. И Сумское направление откроется в ближайшее время (ближайшее время сейчас – это каждая секунда).Минобороны РФ пристально следит за тем, как ВСУ возводят оборонительные сооружения на этом участке. Их блиндажи и окопы прекрасно видно со спутниковых снимков. Противник также тщательно укрепляет Киевскую и Волынскую области вдоль границы с Белоруссией. Враг прекрасно понимает, что наше продвижение неминуемо.Запад это тоже прекрасно понимает. Поэтому следит за тем, чтобы Украина не разворовывала последние деньги из бюджета, а что-то вкладывало в сооружение обороны. Хотя деньги все-же разворовываются, а строительство осуществляется за счет местных бюджетов и солдат, которым задерживают выплату денежного довольствия.Кстати, киевский режим сейчас создает подразделения с замысловатым названием, которые фактически занимаются рытьем окопов и блиндажей. Там система такая – те, кто заплатит хорошие деньги, сидит в тылу. А те, у кого нет денег, идут на штурм российских позиций.Повторюсь, людские запасы у Киева небесконечные. Поэтому пытается привлечь к участию в боевых действиях представителей МЧС и МВД. Теоретически 140 тысяч человек противник набрать может. Но я сомневаюсь, что эти люди рьяно будут воевать на передовой.Надеюсь, что в ближайшее время открытие Сумского направления и продвижение на других участках дадут серьезный результат, который приведет к тому, что киевский режим станет просить о пощаде.- Вы сказали, что нам следовало бы сбивать американские и европейские беспилотники над нейтральными водами. Это будет политический жест? Или мы таким образом снимем реальную военную угрозу с нашей территории?- Мы воюем со всеми странами, которые в коалиции с Америкой пытались использовать Россию в качестве ресурсного придатка. Теперь эта лавочка закрылась навсегда. Поэтому Запад хочет не просто уничтожить нас, а захватить и поработить. И у нас выбора другого нет. Либо мы их, либо они нас. Все, что летает возле нас, мы тоже должны уничтожать. Потому что эти полеты позволяют корректировать врагу ракетные удары и атаки морских беспилотников в районе Крыма.Повторюсь, я не думаю, что если мы пойдем на такой шаг, то на Западе кто-то скажет: "Ах так? Ну теперь мы по вам еще больше ракет запустим". Пусть попробуют. У нас достаточно сил и средств, чтобы отразить любую агрессию. А им пора дать понять, что даже в нейтральных водах летать не надо.Разговоры о том, что у нас есть ядерное оружие – это хорошо. Хорошо, что мы проводим их учения и испытания. Но это само по себе не может повлиять Европу. Наверное, Америка тоже ее чем-то напоила, что она просто катится как самокат с горки. Этот самокат тоже надо остановить, чтобы он никуда не катился и не создавал лишний шум для наших ушей.Так или иначе мы на это уже отвечаем. Например, мы недавно нанесли удар по газовым хранилищам Украины, где противник в том числе складировал вооружения и снаряды. Не говоря уже о том, что Киев использует газ на сталелитейных заводах для выпуска боеприпасов. Мы обязаны их уничтожать.Украина хранит боеприпасы даже на Ровенской АЭС, пользуясь тем, что по ней бить мы не будем. Зато они бьют по Запорожской АЭС. Им все равно, будет ли там угроза радиационного заражения. Потому что им дали такое разрешение.Мы также обязаны положить всю энергетическую систему Украины, как это уже было на ДнепроГЭС. Да, сейчас лето. Да, тепло им сейчас не так важно. Но это все равно будет для них весьма печально.Лично мне тяжело осознавать, что до Запада еще не дошло, что он ввязался в долгую войну с Россией, в которой мы точно выживем, а он – вряд ли. Мы – единственная страна на планете, которая не боится ничего. Мы просто хотим мира и взаимопонимания. Мы хотим, чтобы с нами разговаривали на равных. С нами – бог. А значит – правда. А значит – победа.- Вы сказали, что Украина и Европа все еще надеется победить нас только потому, что за ними – США. А чем мы можем погрозить США, кроме стратегического ядерного оружия?- Америка – это страна со сложным механизмом, который ее неоднократно спасал за счет войн и девальвации валют других государств. Но ее дипломатия прозевала Китай. В том смысле, что Москва и Пекин объединились против агрессии Запада, который мечтает уничтожить их по одиночке.Китай понимает, что если не будет России, то скоро не будет и его. Иран тоже понимает, что без России его уничтожат. Так что с антизападной коалицией сейчас все в порядке.А Америку можно сокрушить в том случае, если нанести ей чувствительный удар в финансовой сфере. В части вооружений мы с ними тягаться не сможем (на них работают оружейные фабрики в Европе).- Как могут развиваться события на линии соприкосновения, если Сумское направление открыто не будет? В том смысле, что к его открытию нам надо определенным образом подготовиться.- Мы не останавливаемся в уничтожении противника в его тылах. Наши успехи очевидны.Мы по-прежнему хорошо используем "Ланцеты". Сегодня – это унифицированный беспилотник, который развивается. Развивается его искусственный интеллект и нейросети. Увеличивается его количество. Так же унифицируются "Герани" и ракеты.Наша обороноспособность усиливается в разы. Исследовательские институты предлагают боеприпасы, которые нужны армии. Возьмем тот же "Краснополь-М2". У него улучшенная баллистика и корректировка. Это уникальный снаряд. Их у нас будет все больше и больше. Причем разного калибра.Развивается наша космическая группировка войск. Она будет вырабатывать интеграционную связь, прикрывать войска и давать подразделениям информацию в онлайн-режиме. Мы, как и Америка, работаем, чтобы улучшить наше положение на передовой.Мы уже неоднократно видели, как работает противотанковый комплекс "Корнет". Мы видели первые бои танка "Т-90". Мы о нем раньше ничего не знали, а теперь это – оружие будущего. Танковое производство в России выйдет на новый уровень, потому что наши предприятия следят за действиями наших танковых подразделений и легкой брони. Что-то унифицируется, что-то модифицируется. Все больше электроники приходит на помощь нашим войскам.Мы не забываем и о классике. Когда у нашей артиллерии будет больше электроники, мы возьмемся за буссоль и начнем работать точнее.Таким образом, мы от классики постепенно будем переходить к высокоточному оружию, тем самым облегчая продвижение наших войск.А на фронте я ожидаю открытия Сумского направления и захода в район Богодухова, где в советское время была крупная учебная часть ПВО. Это позволит нам добиться еще больших результатов.

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, сша, вооруженные силы украины, сумы, сво, запад, беспилотники, энергетика, газ, европа, черное море