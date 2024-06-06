"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Украине сегодня нужно 10–15 тысяч человек в месяц, чтобы затыкать дыры в обороне. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас боевые действия идут по всей линии соприкосновения. ВС РФ везде понемногу давят ВСУ. Но я пока нельзя сказать, что есть серьезные успехи, рассказал эксперт.
Украинская армия по-прежнему использует большое количество боеприпасов. Со стороны Запада по-прежнему поступают ракетно-артиллерийские системы, добавил он.
"Личный состав они собирают очень быстро. Мы же видели эти жуткие картинки, когда людей словно поросят за ноги вытаскивают из домов и отправляют на фронт. Украине сегодня нужно 10–15 тысяч человек в месяц, чтобы затыкать дыры в обороне. Тем не менее население у нее не безлимитное", — подчеркнул Киселев.
Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Запад усердно работает в части выполнения планов поставок киевскому режиму FPV-дронов и дронов-камикадзе, отметил военный.
"Это не просто прокси-война. Это прямая война с Западом, который стравил между собой два братских народа. К сожалению, пока наши украинские братья этого не понимают", —резюмировал собеседник издания.
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