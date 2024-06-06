https://ukraina.ru/20240606/1055486556.html

"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне

"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне - 06.06.2024 Украина.ру

"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне

Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Украине сегодня нужно 10–15 тысяч человек в месяц, чтобы затыкать дыры в обороне. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-06-06T04:00

2024-06-06T04:00

2024-06-06T04:00

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Сейчас боевые действия идут по всей линии соприкосновения. ВС РФ везде понемногу давят ВСУ. Но я пока нельзя сказать, что есть серьезные успехи, рассказал эксперт.Украинская армия по-прежнему использует большое количество боеприпасов. Со стороны Запада по-прежнему поступают ракетно-артиллерийские системы, добавил он.Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Запад усердно работает в части выполнения планов поставок киевскому режиму FPV-дронов и дронов-камикадзе, отметил военный."Это не просто прокси-война. Это прямая война с Западом, который стравил между собой два братских народа. К сожалению, пока наши украинские братья этого не понимают", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией

https://ukraina.ru/20240605/1055470694.html

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новости, всу, оборона, дроны, украина, россия, запад, поставки, сво, беспилотники, бои, вс рф