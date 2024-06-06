"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне - 06.06.2024 Украина.ру
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"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне
"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне - 06.06.2024 Украина.ру
"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне
Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Украине сегодня нужно 10–15 тысяч человек в месяц, чтобы затыкать дыры в обороне. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
2024-06-06T04:00
2024-06-06T04:00
новости
всу
оборона
дроны
украина
россия
запад
поставки
сво
беспилотники
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Сейчас боевые действия идут по всей линии соприкосновения. ВС РФ везде понемногу давят ВСУ. Но я пока нельзя сказать, что есть серьезные успехи, рассказал эксперт.Украинская армия по-прежнему использует большое количество боеприпасов. Со стороны Запада по-прежнему поступают ракетно-артиллерийские системы, добавил он.Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Запад усердно работает в части выполнения планов поставок киевскому режиму FPV-дронов и дронов-камикадзе, отметил военный."Это не просто прокси-война. Это прямая война с Западом, который стравил между собой два братских народа. К сожалению, пока наши украинские братья этого не понимают", —резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.руО том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, оборона, дроны, украина, россия, запад, поставки, сво, беспилотники, бои, вс рф
Новости, ВСУ, оборона, дроны, Украина, Россия, Запад, поставки, СВО, беспилотники, бои, ВС РФ

"Мы везде давим ВСУ": эксперт раскрыл, сколько солдат нужно Киеву, чтобы затыкать дыры в обороне

04:00 06.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоставка партии вооружения батальону имени Судоплатова
Поставка партии вооружения батальону имени Судоплатова - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Украине сегодня нужно 10–15 тысяч человек в месяц, чтобы затыкать дыры в обороне. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
Сейчас боевые действия идут по всей линии соприкосновения. ВС РФ везде понемногу давят ВСУ. Но я пока нельзя сказать, что есть серьезные успехи, рассказал эксперт.
Украинская армия по-прежнему использует большое количество боеприпасов. Со стороны Запада по-прежнему поступают ракетно-артиллерийские системы, добавил он.

"Личный состав они собирают очень быстро. Мы же видели эти жуткие картинки, когда людей словно поросят за ноги вытаскивают из домов и отправляют на фронт. Украине сегодня нужно 10–15 тысяч человек в месяц, чтобы затыкать дыры в обороне. Тем не менее население у нее не безлимитное", — подчеркнул Киселев.

Киевский режим по-прежнему использует большое количество беспилотников для поражения военных объектов и для разведки. Запад усердно работает в части выполнения планов поставок киевскому режиму FPV-дронов и дронов-камикадзе, отметил военный.
"Это не просто прокси-война. Это прямая война с Западом, который стравил между собой два братских народа. К сожалению, пока наши украинские братья этого не понимают", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виталия Киселева: Россия перейдет от классики к новизне, перекроет ВСУ в Сумах и сокрушит США читайте на сайте Украина.ру
О том, почему контролируемая Россией Украина уже не сможет быть Анти-Россией можно прочесть в интервью Ростислава Ищенко Если Россия не разберется с Западом, ей придется ждать, пока Украина станет Галицией
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