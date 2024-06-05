Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал" - 05.06.2024 Украина.ру
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Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал" - 05.06.2024 Украина.ру
Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"
НАТО проводит активную политику милитаризации Балтийского моря. Очередное свидетельство этого — крупнейшие в этой акватории маневры BALTOPS 24, детали которых раскрыло Минобороны Литвы
2024-06-05T12:11
2024-06-05T13:26
эксклюзив
балтийское море
россия
сша
нато
калининградская область
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Крупнейшие ученияМаневры BALTOPS 24 ("Балтийские операции 24") начнутся 7 июня. Их будет предварять трехдневная координационная конференция. Место сбора — литовский город Клайпеда.Сообщается, что в активной фазе маневров примут участие более 30 военных кораблей НАТО, более 4 тыс. военнослужащих: моряков, морских пехотинцев, морской авиации и проч.Организатор маневров — Командование ВМС США в Европе и Африке, а также 6-й флот Соединенных Штатов, управление будет обеспечивать штаб Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO).Учения продлятся до 20 июня. Отмечается, что в их ходе будут отрабатываться высадка десанта с моря, огневая поддержка, противолодочная борьба, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных БПЛА и др.Морем и сушейОфициально маневры BALTOPS 24 нацелены на отработку мер реагирования союзников по Североатлантическому альянсу на "кризисные ситуации" и "обеспечение свободы судоходства и безопасности в Балтийском регионе".Какие кризисные ситуации имеются в виду, и кто посягает на свободу судоходства в Балтийском море? Может быть, натовские страны будут учиться защищаться от самих себя? А как иначе, если именно Запад все последнее время активно превращает этот самый Балтийский регион в свой военно-стратегический плацдарм.США и НАТО и есть главные творцы большинства кризисных ситуаций в современном мире. Военный альянс Соединенных Штатов и их союзников не собирается понижать градус. Вот лишь один факт, касающийся Балтики и Восточной Европы.Как напоминает телеграм-канал "Рыбарь", отработка американцами переброски своей армии к границам РФ ведется с 2017 года. Именно в тот год Штаты расширили свою операцию Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), которая предполагала размещение в ФРГ и странах Восточной Европы танковой и вертолетной бригад."Изначально, в 2017 году, американцы использовали для этого всего 5 европейских морских портов: Бремерхафен (Германия), Флиссинген (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Зебрюгге (Бельгия) и Александруполис (Греция). Сейчас в результате многолетних усилий Пентагон может перебрасывать свои войска уже через 17 морских портов Европы", — говорится в материале.К ним добавились порты в Албании, Греции, Дании, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Франции и др.The Telegraph пишет, что вместе с морскими путями активно разрабатываются новые сухопутные маршруты для переброски войск. Источники издания заявили, что рассматривается вариант высадки военных в Нидерландах, после чего их железной дорогой повезут в Германию и Польшу.Чтобы военные НАТО свободно колесили по Европе, предпринимаются действия и по устранению бюрократических препонов, например, предварительные уведомления, контроль длины и состава военного конвоя, проверка состояния здоровья военнослужащих и т. д.Для этого изобрели целый термин – "военный шенген", по аналогии с "гражданской" Шенгенской зоной, которая отменила погранконтроль в европейских странах, присоединившихся к этой инициативе."Из свежих достижений Альянса в этой сфере — в феврале этого года Германия, Нидерланды и Польша заключили договор, ускоряющий переброску вооружения и военной техники по главному логистическому коридору из района Северного моря в Восточную Европу", — пишет "Рыбарь".Нейтрализовать КалининградОфициальные спикеры на Западе уверяют, что военные приготовления в Европе – не более, чем оборона от России, которая будто бы хочет проглотить Украину и идти дальше. Абсурдность и голословность этих обвинений очевидна. Как и всегда, никаких доказательств, кроме привычной уже антироссийской истерики, на Западе предъявить неспособны.Зато они способны нагнать свои корабли в Балтийское море. Что у натовских стратегов на уме, то у отставного адмирала на языке. Месяц назад бывший командующий силами Альянса в Европе Джеймс Ставридис заявил, что цель BALTOPS 24 — отработка "нейтрализации" Калининграда.На ту же тему накануне высказался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, НАТО может пойти на "закрытие" Балтийского моря для России.Повод — некие провокации последнего времени в странах, имеющих выход к Балтике, например, проблемы со связью и обрыв подводного кабеля. Пока это все не тянет на полноценный повод к войне, но заявления уже идут, одно воинственнее другого.Теперь еще и BALTOPS 24, которые бывший адмирал Ставридис называет зловещим сигналом о возможностях Альянса.С "Тифоном" и "Томогавком"Сигнал действительно зловещий. "Нейтрализация" Калининграда будет де-факто означать его полную блокаду. Блокирование морских поставок и окончательное закрытие транзита грузов туда через Литву поставит миллион россиян, живущих в этом регионе, в сложное положение.Снятие блокады военным путем будет возможно только через "принуждение к миру" натовского флота в Балтике, либо же через пробивание коридора по территории Литвы.В октябре прошлого года США разместили на острове Бронхольм (Дания) в Балтийском море мобильный ракетный комплекс средней и меньшей дальности "Тифон". Как заявил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Владимир Касатонов, комплекс, используя зенитную управляемую ракету "Стандарт-6" системы ПВО "Иджис", выполняющую полет по изменяемой траектории, может поражать корабли на расстоянии до 400 км.По его словам, которые приводит журнал "Военная мысль", в составе "Тифона" есть также крылатые ракеты "Томагавк", которые имеют дальность полета до 2,4 тыс. км, что создаст угрозу поражения сил и объектов российского флота в районах его базирования.Автор издания Украина.ру Георгий Василевский ранее описал, по какому сценарию Запад может начать боевые действия против российского Балтийского флота."Командование НАТО попытается блокировать Балтийский флот РФ, вероятно, на нескольких заградительных рубежах. Первый — на выходе из Финского залива, военно-морскими силами НАТО и Швеции, береговыми средствами поражения и путем выставления минных заграждений. Вторая-третья условные линии могут быть организованы в районе острова Готланд и Датских проливов, в том числе и с активным применением средств противолодочной борьбы", — писал он.Вошедшие в Балтийское море ударные авианосные соединения США и Великобритании, под прикрытием кораблей со средствами ПВО и противолодочной защиты союзников, будут стремиться нанести удар своей палубной авиацией по военно-морским базам и другим объектам на территории РФ, отметил Василевский.Подробнее о тех силах, которыми располагает НАТО в Балтийском море, в материале издания Украина.ру Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТО
балтийское море
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, балтийское море, россия, сша, нато, калининградская область
Эксклюзив, Балтийское море, Россия, США, НАТО, Калининградская область

Балтийские операции НАТО: США посылают России "зловещий сигнал"

12:11 05.06.2024 (обновлено: 13:26 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Калининград" вернулся в военную гавань Балтийска
Большой десантный корабль Калининград вернулся в военную гавань Балтийска - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАТО проводит активную политику милитаризации Балтийского моря. Очередное свидетельство этого — крупнейшие в этой акватории маневры BALTOPS 24, детали которых раскрыло Минобороны Литвы
Крупнейшие учения
Маневры BALTOPS 24 ("Балтийские операции 24") начнутся 7 июня. Их будет предварять трехдневная координационная конференция. Место сбора — литовский город Клайпеда.
Сообщается, что в активной фазе маневров примут участие более 30 военных кораблей НАТО, более 4 тыс. военнослужащих: моряков, морских пехотинцев, морской авиации и проч.

"По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море, в которых примут участие около 9 тысяч солдат и другого личного состава, более 50 кораблей и более 80 самолетов из 20 стран НАТО. Впервые, хотя страна участвует в этих учениях с 1990 года, Швеция принимает участие в учениях как член НАТО, чье вступление в семью НАТО особенно укрепило военно-морскую мощь альянса в Балтийском море", — говорится в анонсе Министерства обороны Литвы.

Организатор маневров — Командование ВМС США в Европе и Африке, а также 6-й флот Соединенных Штатов, управление будет обеспечивать штаб Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО (STRIKFORNATO).
Учения продлятся до 20 июня. Отмечается, что в их ходе будут отрабатываться высадка десанта с моря, огневая поддержка, противолодочная борьба, поиск и обезвреживание мин, действия надводных и подводных БПЛА и др.
Морем и сушей
Официально маневры BALTOPS 24 нацелены на отработку мер реагирования союзников по Североатлантическому альянсу на "кризисные ситуации" и "обеспечение свободы судоходства и безопасности в Балтийском регионе".
Какие кризисные ситуации имеются в виду, и кто посягает на свободу судоходства в Балтийском море? Может быть, натовские страны будут учиться защищаться от самих себя? А как иначе, если именно Запад все последнее время активно превращает этот самый Балтийский регион в свой военно-стратегический плацдарм.
США и НАТО и есть главные творцы большинства кризисных ситуаций в современном мире. Военный альянс Соединенных Штатов и их союзников не собирается понижать градус. Вот лишь один факт, касающийся Балтики и Восточной Европы.
Как напоминает телеграм-канал "Рыбарь", отработка американцами переброски своей армии к границам РФ ведется с 2017 года. Именно в тот год Штаты расширили свою операцию Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость"), которая предполагала размещение в ФРГ и странах Восточной Европы танковой и вертолетной бригад.
"Изначально, в 2017 году, американцы использовали для этого всего 5 европейских морских портов: Бремерхафен (Германия), Флиссинген (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Зебрюгге (Бельгия) и Александруполис (Греция). Сейчас в результате многолетних усилий Пентагон может перебрасывать свои войска уже через 17 морских портов Европы", — говорится в материале.
К ним добавились порты в Албании, Греции, Дании, Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Франции и др.
The Telegraph пишет, что вместе с морскими путями активно разрабатываются новые сухопутные маршруты для переброски войск. Источники издания заявили, что рассматривается вариант высадки военных в Нидерландах, после чего их железной дорогой повезут в Германию и Польшу.
Чтобы военные НАТО свободно колесили по Европе, предпринимаются действия и по устранению бюрократических препонов, например, предварительные уведомления, контроль длины и состава военного конвоя, проверка состояния здоровья военнослужащих и т. д.
Для этого изобрели целый термин – "военный шенген", по аналогии с "гражданской" Шенгенской зоной, которая отменила погранконтроль в европейских странах, присоединившихся к этой инициативе.
"Из свежих достижений Альянса в этой сфере — в феврале этого года Германия, Нидерланды и Польша заключили договор, ускоряющий переброску вооружения и военной техники по главному логистическому коридору из района Северного моря в Восточную Европу", — пишет "Рыбарь".
Нейтрализовать Калининград
Официальные спикеры на Западе уверяют, что военные приготовления в Европе – не более, чем оборона от России, которая будто бы хочет проглотить Украину и идти дальше. Абсурдность и голословность этих обвинений очевидна. Как и всегда, никаких доказательств, кроме привычной уже антироссийской истерики, на Западе предъявить неспособны.
Зато они способны нагнать свои корабли в Балтийское море. Что у натовских стратегов на уме, то у отставного адмирала на языке. Месяц назад бывший командующий силами Альянса в Европе Джеймс Ставридис заявил, что цель BALTOPS 24 — отработка "нейтрализации" Калининграда.
На ту же тему накануне высказался президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, НАТО может пойти на "закрытие" Балтийского моря для России.
Повод — некие провокации последнего времени в странах, имеющих выход к Балтике, например, проблемы со связью и обрыв подводного кабеля. Пока это все не тянет на полноценный повод к войне, но заявления уже идут, одно воинственнее другого.
Теперь еще и BALTOPS 24, которые бывший адмирал Ставридис называет зловещим сигналом о возможностях Альянса.
С "Тифоном" и "Томогавком"
Сигнал действительно зловещий. "Нейтрализация" Калининграда будет де-факто означать его полную блокаду. Блокирование морских поставок и окончательное закрытие транзита грузов туда через Литву поставит миллион россиян, живущих в этом регионе, в сложное положение.
Снятие блокады военным путем будет возможно только через "принуждение к миру" натовского флота в Балтике, либо же через пробивание коридора по территории Литвы.
В октябре прошлого года США разместили на острове Бронхольм (Дания) в Балтийском море мобильный ракетный комплекс средней и меньшей дальности "Тифон". Как заявил заместитель главнокомандующего ВМФ РФ адмирал Владимир Касатонов, комплекс, используя зенитную управляемую ракету "Стандарт-6" системы ПВО "Иджис", выполняющую полет по изменяемой траектории, может поражать корабли на расстоянии до 400 км.
По его словам, которые приводит журнал "Военная мысль", в составе "Тифона" есть также крылатые ракеты "Томагавк", которые имеют дальность полета до 2,4 тыс. км, что создаст угрозу поражения сил и объектов российского флота в районах его базирования.
Автор издания Украина.ру Георгий Василевский ранее описал, по какому сценарию Запад может начать боевые действия против российского Балтийского флота.
"Командование НАТО попытается блокировать Балтийский флот РФ, вероятно, на нескольких заградительных рубежах. Первый — на выходе из Финского залива, военно-морскими силами НАТО и Швеции, береговыми средствами поражения и путем выставления минных заграждений. Вторая-третья условные линии могут быть организованы в районе острова Готланд и Датских проливов, в том числе и с активным применением средств противолодочной борьбы", — писал он.
Вошедшие в Балтийское море ударные авианосные соединения США и Великобритании, под прикрытием кораблей со средствами ПВО и противолодочной защиты союзников, будут стремиться нанести удар своей палубной авиацией по военно-морским базам и другим объектам на территории РФ, отметил Василевский.
Подробнее о тех силах, которыми располагает НАТО в Балтийском море, в материале издания Украина.ру Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТО
 
ЭксклюзивБалтийское мореРоссияСШАНАТОКалининградская область
 
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