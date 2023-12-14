Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТО
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Англия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке военно-морских сил Украины. Но кроме Черного моря, Североатлантическому альянсу не дает покоя Балтийский флот России
«Окно в Европу» становится амбразурой?
Балтийский регион всегда был весьма важным для России как в экономическом, так и в военном отношении. И исторически именно здесь начиналось противостояние Руси и Запада. Начиная от походов норманнов, Тевтонского ордена - до Карла XII и Наполеона включительно. Не случайно, что именно из Прибалтики объединенная европейская армия Наполеона начинала свой поход в Россию в 1812 году.
Балтика является главными морскими воротами европейской части России. И в ходе нынешнего глобального противостояния с РФ в НАТО-ЕС откровенно заговорили и об изоляции российского флота нга Балтийском море. При чем в последнее время для западного империализма вытеснение России с Балтики приобрело особое значение в связи с предстоящей борьбой за Арктику, где таяние ледников открывает Северный морской путь, и где в перспективе может начаться добыча новых полезных ископаемых.
Об этом прямым текстом говорилось на последнем саммите НАТО в Вильнюсе. «[Швеция и Финляндия] делают НАТО географически гораздо более целостным. Балтийское море становится озером НАТО, что в целом полезно, в том числе из-за возросшего значения Арктики», — заявил Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.
Во время существования СССР и Организации Варшавского договора Североатлантический альянс имел позиции только в западной части Балтики, в Дании и ФРГ. Но после развала Советского Союза НАТО начало неуклонную экспансию в Прибалтике. В 1999 году в альянс вступила Польша, в 2004 – Литва, Латвия и Эстония. НАТО словно шло по следам средневекового Тевтонского ордена. Вступление в агрессивный блок Финляндии в 2022 году и предстоящее вступление Швеции завершает формирование структур НАТО почти по всему периметру Балтийского моря.
На фоне развернувшейся против России экономической войны Дания уже заявила о намерении ограничить проход для российских судов в своих проливах. Но Балтийское море стало уже и тем районом, где Запад впервые прибег к прямым силовым атакам – осуществив террористический акт - взрыв российского газопровода «Северный поток-2».
А все чаще тиражируемая в западных СМИ характеристика Балтики как «внутреннего моря НАТО» – звучит провокационно и отсылает к концепции «закрытого моря», отвергаемого международным правом и самим Западом – если речь идет о других регионах. При этом вариант Балтийского моря как «озера НАТО» является вызовом не только для России, но и для многих других стран – КНР, Ирана и так далее.
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Немецкие фрегаты – как прикрытие американских авианосцев
Какими же военным потенциалом располагает коллективный Запад в Балтийском море?
Сильнейшим в регионе является военно-морской флот Германии. Его 1-я оперативная флотилия (военно-морская база Киль-Вик) предназначена для действий у побережья. В эту флотилию входит – 1-я эскадра корветов (5 корветов класса «Брауншевейг»), 1-я эскадра подводных лодок (6 дизель-электрических подводных лодок класса 212А), 1-я эскадра минных тральщиков, морской батальон (морская пехота и водолазы-минеры) и команда морского спецназа, включающая боевых пловцов.
Современные корветы класса «Брауншвейг» поступили на вооружение в 2008-2013 годах, способны действовать на балтийском мелководье, и поражать цели на море и на суше с помощью управляемой ракеты RBS15 Mk 3 на дальности до 200 км.
Кроме этого, сегодня подготовлены еще два корвета класса «Брауншвейг», а еще три – строятся.
Немецкая морской батальон тесно взаимодействует с морской пехотой Нидерландов, образуя двухнациональную десантную группу, предназначенную для операций по всему миру.
2-я оперативная флотилия (военно-морская база Вильгельмсхафен) – это флот открытого моря. В нее входят 2-я и 4-я эскадры фрегатов. Во 2-й эскадре имеется 4 фрегата типа «Бранденбург» и 3 фрегата класса «Саксония», в 4-й эскадре – 4 фрегата класса «Баден-Вюртемберг».
Фрегаты типа «Бранденбург» 90-х годов постройки предназначены для борьбы с подводными лодками.
Фрегаты класса «Саксония» построены в 2004-2006 годах и выполняют задачу ПВО. Они вооружены зенитными ракетами ESSM и SM2, дальность более 160 километров, зенитными ракетами ближнего действия РИМ-116 РАМ, торпедными аппаратами, системой запуска ложных целей Multi Ammunition Softkill), пушками и пулеметами.
Таким образом, фрегаты класса «Бранденбург» и «Саксония» могут использоваться для защиты крупных соединений, в том числе и ударных авианосных групп флота США и Великобритании - от атак с воздуха и с подводных лодок.
Новейшие фрегаты типа «Баден-Вюртемберг» приняты на вооружение в 2019-2022 годах, сами немцы называют их «технологически ведущими военными кораблями в мире». Фрегат имеет две пусковые установки противокорабельной ракеты РГМ-84 «Гарпун», с дальностью поражения более 220 км, другое зенитно-ракетное и пушечно-пулеметное вооружение. А также несет на борту два вертолета Sea Lynx Mk88A.
Немецкий флот также располагает группировкой морской авиации.
Немецкие военные корабли, в частности фрегат «Мекленбург-Передняя Померания», водят в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF). В 2023 году группировкой быстрого реагирования альянса руководит Германия.
Цели своих приготовлений в немецком флоте не скрывают.
«Российский ВМФ, как потенциальный противник НАТО в этом морском районе, не дает времени находится без дела. Учитывая нынешнее положение дел, они, скорее всего, выйдут сильнее из войны против Украины»,
- заявил командующий ВМФ ФРГ вице-адмирал Франк Ленски.
Германия в прошлом развязала две мировые войны. Но любопытно, что один их новых корветов «Эмден» класса «Брауншвейг» получил название крейсера кайзеровского флота, потопленного в 1914 году у берегов Австралии. В то время, как бундесвер в целом подчеркнуто называет себя «парламентской армией», немецкий флот одним из первых стал заниматься «возрождением традиций» Германской империи.
Королевский флот Норвегии состоит из эскадры фрегатов, эскадры корветов, эскадры тральщиков, службы подводных лодок и так далее. Норвежский флот также проходит постоянную модернизацию. В частности, в 2007 году устаревшие фрегаты типа «Осло» были заменены 4-мя новыми фрегатами класса «Фридтьоф Нансен».
Корветы «Скьольд», по заявлениям самих норвежцев, являются самыми быстрыми военными кораблями в мире и могут развивать скорость до 60 узлов (100 км/ч). «Скьолд» специально спроектированы для оперирования у протяженной и изрезанной береговой линии. В настоящее время в составе ВМФ имеется шесть корветов класса «Скьольд». Впрочем, на мощные немецкие корветы норвежские «Скьолды» мало похожи – скорее они напоминают тяжелые катера.
Норвегия имеет также шесть подводных лодок класса ULA. К концу 2020-х годов планируется заменить подлодки этого типа - четырьмя подводными лодками класса 212.
Еще норвежский флот располагает морским спецназом («командой прибрежных охотников»), подготовленных, в том числе и к «тайным действиям за пределами Норвегии».
Маленькая Дания с небольшой сухопутной армией тоже обладает достаточно серьезным флотом. В составе 2-й эскадры Королевских военно-морских сил имеется 2 фрегата типа ABSALON и 3 фрегата класса IVER HUITFELD. Фрегат ABSALON часто бывал флагманом военно-морских сил НАТО, имеет на вооружение ПКР «Гарпун». Этот корабль был задействован в международной операции в Гвинейском заливе, но в 2022 году срочно отозван в Балтийское море в связи с обострением отношений с Россией.
Фрегаты класса IVER HUITFELD ориентированы прежде всего на выполнения задач ПВО, неоднократно задействовались как эскорт американских и французских авианосцев.
В военно-морских силах Финляндии имеются две эскадры надводной обороны. В состав одной эскадры (базируется на Пансио) входят ракетные катера типа «Раума», минные тральщики типа «Хямеэнмаа». В другой эскадре (Упинниеми) - ракетные катера класса «Хамина», тральщики класса «Хямеэнмаа».
Три современных минных тральщики класса «Катанпаа» 2009-2011 годов постройки - находятся в 4-й эскадре противоминной обороны в Пансио. Военно-морские базы Финляндии также расположены в Турку, Киркконумми, Раасепоре и Хельсинки.
При этом финский флот ускоренно модернизируется. В этом году должны быть заложены четыре многоцелевых корвета типа «Остроботния», огневая мощь которых в 10 раз превзойдет ракетные катера. Корветы типа «Остроботния» должны заменить ракетные катера класса «Раума». А ракетные катера типа «Хамина» проходят модернизацию, в ходе которой получат новый ЗРК и торпеды. Так, 12 декабря четыре ракетных катера «Хамина», «Торнио», «Ханко» и «Пори», завершили свою модернизацию.
В ВМС Суоми имеется также Береговая бригада, с батареями противокорабельных ракет и артиллерийскими батареями, подразделениями морской пехоты, водолазов и подводных операций. Управление бригады находится в Киркконумми, в 30 км западнее Хельсинки. В другую бригаду «Уусимаа» (Драгсвик) входит егерский и береговой батальоны, на вооружении бригады имеются переносные противокорабельные ракетные комплексы Euro Spike ER (дальность стрельбы в некоторых вариантах – до 25 км).
В ВМС Польши имеется – 2 фрегата типа «Оливер Хазард Пери» (проект 1970-х годов), переданные США, многоцелевой корвет типа «Гаврон», 3 подводные лодки (одна проекта «Варшавянка», две – типа «Коббен», переданы Норвегией), и так далее. ВМС Литвы – три морских тральщика, патрульные катера, Латвии – 4 тральщика, минный заградитель, сторожевые катера, Эстонии – 3 минных тральщика, патрульные корабли и катера.
Военно-морской флот Швеции, хоть формально еще и не вступившей в НАТО, давно интегрирован в структуры альянса. 4-я боевая флотилия Швеции базируется к югу от Стокгольма. В числе прочего, в нее входит дивизион корветов и дивизион минных тральщиков. В 3-й боевой флотилии имеется дивизион корветов (класса «Висбю») и дивизион тральщиков. 1-я флотилия подводных лодок базируется в Карлскруне. Кроме этого, в ВМФ Швеции располагает двумя полками морской пехоты.
Очевидно, в случае проведения масштабных боевых операций на Балтику также войдут военные корабли США, Великобритании, Нидерландов и других стран НАТО, включая ударные американские и английские авианосцы.
Ледяной ветер эскалации
О серьезности военных приготовлений на Балтике свидетельствую и беспрецедентная активность военно-морских сил НАТО. Морские учения флотов западной коалиции проходят там почти беспрерывно, практически каждый месяц.
В ноябре-декабре прошли учения Freezing Winds 23 («Ледяные ветры»), завершившиеся несколько дней назад. В них участвовали ВМС Финляндии, Швеции, Эстонии, Франции, Великобритании и США. Финляндия впервые принимала участие в этих учениях как страна НАТО.
Главным районом морских маневров стал архипелаг – группа островов недалеко от входа в Финский залив. В ходе учений отрабатывалась переброска кораблей Королевского флота Швеции на базы в Финском архипелаге в условиях местного мелководья.
При этом качестве «лоцманов» использовались роботизированные финские катера FNS Hanko. Со стороны Швеции в Freezing Winds участвовали два корвета типа Gävle и минный тральщик класса Koster. Также шведские корабли вместе с флотом Финляндии проводили учебные морские бои. По итогам «Ледяных ветров» было заявлено, что ВМС Швеции и Финляндии являются важнейшими оперативными партнерами в регионе.
В учениях принимала участие и минная группа флота США. Еще ранее сюда прибыла американская морская пехота, которая намерена оставаться на мысе Ханко, контролирующем выход из Финского залива - и далее на постоянной основе.
В октябре в районе островов Готланд – Готска-Санден прошли морские учения «Осень-23» ВМС Швеции, Финляндии и Великобритании. В них участвовало 18 кораблей, включая шведские корветы типа «Висбю» и подводные лодки, а также - английский эсминец Diamond. В числе прочего, отрабатывалась борьба с подводными лодками. Целью учений было названа практика «препятствования свободному передвижению противника на море».
Принимала участие в учениях и шведская морская пехота. Учения «Осень-23» проходили в рамках возглавляемого Британией «Объединенного экспедиционного корпуса» (JEF), куда Швеция вошла еще задолго до СВО и своей заявки в НАТО. Накануне учений «Осень-23 в Висбю на Готланде прошла встреча лидеров десяти стран JEF.
Одновременно в Швецию прибыл флагман британского флота, авианосец Queen Elizabeth, способный нести до 40 боевых самолетов и вертолетов и взять на борт до 1600 солдат и матросов.
Похоже, что Британия, бывшая «владычица морей», спешит на фоне разжигаемого с ее активнейшим участием конфликта на Украины добиться своего имперского реванша.
Впрочем, у британцев есть и конкуренты. В сентябре у берегов Эстонии и Латвии под руководством Германии прошли учения «Северное побережье-2023», где боевое слаживание проходили экипажи 30 военных кораблей из 14 стран. В частности, на этих «оборонительных» маневрах отрабатывался морской десант (около 3 тысяч немецких, американских и итальянских морских пехотинцев). После чего на сайте ВМС Германии заявили: «ВМС Германии готовы взять на себя ответственность в регионе Балтийского моря».
В апреле-мае 2023 года также в районе острова Готланд и области Скане на юге Швеции проводились учения «Аврора-23». Они стали крупнейшими учениями Королевства Швеция в ее водах за последние 25 лет. Кроме шведов, в них участвовали вооруженные силы Дании, Финляндии, Франции, Великобритании, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Австрии, Германия и США, всего – 26 тысяч человек.
Представители германских ВМС («Немецкие морские силы») играли ведущую роль в руководстве морской частью этих учений. Так, штаб военно-морских сил «Авроры-23» находился на немецкой военно-морской базе в Ростоке, ему подчинялись не только немецкие, но и американские, французские, британские, эстонские, латвийские и литовские корабли. В будущем руководство многонациональными формированиями флота на Балтике предполагается также возложить на Немецкие морские силы (DEU MARFOR).
Таким образом, оперативный замысел западной коалиции на Балтике, в случае возможного перехода к «горячей фазе» конфликта, может быть следующим. Командование НАТО попытается блокировать Балтийский флот РФ, вероятно, на нескольких заградительных рубежах. Первый – на выходе из Финского залива, военно-морскими силами НАТО и Швеции, береговыми средствами поражения и путем выставления минных заграждений.
Вторая-третья условные линии могут быть организованы в районе острова Готланд и Датских проливов, в том числе и с активным применением средств противолодочной борьбы. Вошедшие же в Балтийское море ударные авианосные соединения США и Великобритании, под прикрытием кораблей со средствами ПВО и противолодочной защиты союзников, будут стремится нанести удар своей палубной авиацией по военно-морским базам и другим объектам на территории РФ.
Но в новом, быстро меняющемся мире уже пора оставить притязания как на гегемонию и исключительность в мировом масштабе, так и на превращение морей и океанов – во внутренние «озера» и колониальные владения.