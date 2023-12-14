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Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТО

Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТО - 14.12.2023 Украина.ру

Как на Западе пытаются превратить Балтику во внутреннее море НАТО

Англия и Норвегия возглавят коалицию по поддержке военно-морских сил Украины. Но кроме Черного моря, Североатлантическому альянсу не дает покоя Балтийский флот России

2023-12-14T09:24

2023-12-14T09:24

2023-12-14T09:24

эксклюзив

балтийское море

нато

германия

швеция

дания

великобритания

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«Окно в Европу» становится амбразурой?Балтийский регион всегда был весьма важным для России как в экономическом, так и в военном отношении. И исторически именно здесь начиналось противостояние Руси и Запада. Начиная от походов норманнов, Тевтонского ордена - до Карла XII и Наполеона включительно. Не случайно, что именно из Прибалтики объединенная европейская армия Наполеона начинала свой поход в Россию в 1812 году.Балтика является главными морскими воротами европейской части России. И в ходе нынешнего глобального противостояния с РФ в НАТО-ЕС откровенно заговорили и об изоляции российского флота нга Балтийском море. При чем в последнее время для западного империализма вытеснение России с Балтики приобрело особое значение в связи с предстоящей борьбой за Арктику, где таяние ледников открывает Северный морской путь, и где в перспективе может начаться добыча новых полезных ископаемых.Об этом прямым текстом говорилось на последнем саммите НАТО в Вильнюсе. «[Швеция и Финляндия] делают НАТО географически гораздо более целостным. Балтийское море становится озером НАТО, что в целом полезно, в том числе из-за возросшего значения Арктики», — заявил Ульрике Франке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.Во время существования СССР и Организации Варшавского договора Североатлантический альянс имел позиции только в западной части Балтики, в Дании и ФРГ. Но после развала Советского Союза НАТО начало неуклонную экспансию в Прибалтике. В 1999 году в альянс вступила Польша, в 2004 – Литва, Латвия и Эстония. НАТО словно шло по следам средневекового Тевтонского ордена. Вступление в агрессивный блок Финляндии в 2022 году и предстоящее вступление Швеции завершает формирование структур НАТО почти по всему периметру Балтийского моря.На фоне развернувшейся против России экономической войны Дания уже заявила о намерении ограничить проход для российских судов в своих проливах. Но Балтийское море стало уже и тем районом, где Запад впервые прибег к прямым силовым атакам – осуществив террористический акт - взрыв российского газопровода «Северный поток-2».А все чаще тиражируемая в западных СМИ характеристика Балтики как «внутреннего моря НАТО» – звучит провокационно и отсылает к концепции «закрытого моря», отвергаемого международным правом и самим Западом – если речь идет о других регионах. При этом вариант Балтийского моря как «озера НАТО» является вызовом не только для России, но и для многих других стран – КНР, Ирана и так далее.Немецкие фрегаты – как прикрытие американских авианосцевКакими же военным потенциалом располагает коллективный Запад в Балтийском море?Сильнейшим в регионе является военно-морской флот Германии. Его 1-я оперативная флотилия (военно-морская база Киль-Вик) предназначена для действий у побережья. В эту флотилию входит – 1-я эскадра корветов (5 корветов класса «Брауншевейг»), 1-я эскадра подводных лодок (6 дизель-электрических подводных лодок класса 212А), 1-я эскадра минных тральщиков, морской батальон (морская пехота и водолазы-минеры) и команда морского спецназа, включающая боевых пловцов.Современные корветы класса «Брауншвейг» поступили на вооружение в 2008-2013 годах, способны действовать на балтийском мелководье, и поражать цели на море и на суше с помощью управляемой ракеты RBS15 Mk 3 на дальности до 200 км. Кроме этого, сегодня подготовлены еще два корвета класса «Брауншвейг», а еще три – строятся.Немецкая морской батальон тесно взаимодействует с морской пехотой Нидерландов, образуя двухнациональную десантную группу, предназначенную для операций по всему миру.2-я оперативная флотилия (военно-морская база Вильгельмсхафен) – это флот открытого моря. В нее входят 2-я и 4-я эскадры фрегатов. Во 2-й эскадре имеется 4 фрегата типа «Бранденбург» и 3 фрегата класса «Саксония», в 4-й эскадре – 4 фрегата класса «Баден-Вюртемберг».Фрегаты типа «Бранденбург» 90-х годов постройки предназначены для борьбы с подводными лодками.Фрегаты класса «Саксония» построены в 2004-2006 годах и выполняют задачу ПВО. Они вооружены зенитными ракетами ESSM и SM2, дальность более 160 километров, зенитными ракетами ближнего действия РИМ-116 РАМ, торпедными аппаратами, системой запуска ложных целей Multi Ammunition Softkill), пушками и пулеметами.Таким образом, фрегаты класса «Бранденбург» и «Саксония» могут использоваться для защиты крупных соединений, в том числе и ударных авианосных групп флота США и Великобритании - от атак с воздуха и с подводных лодок.Новейшие фрегаты типа «Баден-Вюртемберг» приняты на вооружение в 2019-2022 годах, сами немцы называют их «технологически ведущими военными кораблями в мире». Фрегат имеет две пусковые установки противокорабельной ракеты РГМ-84 «Гарпун», с дальностью поражения более 220 км, другое зенитно-ракетное и пушечно-пулеметное вооружение. А также несет на борту два вертолета Sea Lynx Mk88A.Немецкий флот также располагает группировкой морской авиации.Немецкие военные корабли, в частности фрегат «Мекленбург-Передняя Померания», водят в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО (VJTF). В 2023 году группировкой быстрого реагирования альянса руководит Германия.Цели своих приготовлений в немецком флоте не скрывают. - заявил командующий ВМФ ФРГ вице-адмирал Франк Ленски. Германия в прошлом развязала две мировые войны. Но любопытно, что один их новых корветов «Эмден» класса «Брауншвейг» получил название крейсера кайзеровского флота, потопленного в 1914 году у берегов Австралии. В то время, как бундесвер в целом подчеркнуто называет себя «парламентской армией», немецкий флот одним из первых стал заниматься «возрождением традиций» Германской империи.Королевский флот Норвегии состоит из эскадры фрегатов, эскадры корветов, эскадры тральщиков, службы подводных лодок и так далее. Норвежский флот также проходит постоянную модернизацию. В частности, в 2007 году устаревшие фрегаты типа «Осло» были заменены 4-мя новыми фрегатами класса «Фридтьоф Нансен».Корветы «Скьольд», по заявлениям самих норвежцев, являются самыми быстрыми военными кораблями в мире и могут развивать скорость до 60 узлов (100 км/ч). «Скьолд» специально спроектированы для оперирования у протяженной и изрезанной береговой линии. В настоящее время в составе ВМФ имеется шесть корветов класса «Скьольд». Впрочем, на мощные немецкие корветы норвежские «Скьолды» мало похожи – скорее они напоминают тяжелые катера.Норвегия имеет также шесть подводных лодок класса ULA. К концу 2020-х годов планируется заменить подлодки этого типа - четырьмя подводными лодками класса 212.Еще норвежский флот располагает морским спецназом («командой прибрежных охотников»), подготовленных, в том числе и к «тайным действиям за пределами Норвегии».Маленькая Дания с небольшой сухопутной армией тоже обладает достаточно серьезным флотом. В составе 2-й эскадры Королевских военно-морских сил имеется 2 фрегата типа ABSALON и 3 фрегата класса IVER HUITFELD. Фрегат ABSALON часто бывал флагманом военно-морских сил НАТО, имеет на вооружение ПКР «Гарпун». Этот корабль был задействован в международной операции в Гвинейском заливе, но в 2022 году срочно отозван в Балтийское море в связи с обострением отношений с Россией.Фрегаты класса IVER HUITFELD ориентированы прежде всего на выполнения задач ПВО, неоднократно задействовались как эскорт американских и французских авианосцев. В военно-морских силах Финляндии имеются две эскадры надводной обороны. В состав одной эскадры (базируется на Пансио) входят ракетные катера типа «Раума», минные тральщики типа «Хямеэнмаа». В другой эскадре (Упинниеми) - ракетные катера класса «Хамина», тральщики класса «Хямеэнмаа».Три современных минных тральщики класса «Катанпаа» 2009-2011 годов постройки - находятся в 4-й эскадре противоминной обороны в Пансио. Военно-морские базы Финляндии также расположены в Турку, Киркконумми, Раасепоре и Хельсинки.При этом финский флот ускоренно модернизируется. В этом году должны быть заложены четыре многоцелевых корвета типа «Остроботния», огневая мощь которых в 10 раз превзойдет ракетные катера. Корветы типа «Остроботния» должны заменить ракетные катера класса «Раума». А ракетные катера типа «Хамина» проходят модернизацию, в ходе которой получат новый ЗРК и торпеды. Так, 12 декабря четыре ракетных катера «Хамина», «Торнио», «Ханко» и «Пори», завершили свою модернизацию. В ВМС Суоми имеется также Береговая бригада, с батареями противокорабельных ракет и артиллерийскими батареями, подразделениями морской пехоты, водолазов и подводных операций. Управление бригады находится в Киркконумми, в 30 км западнее Хельсинки. В другую бригаду «Уусимаа» (Драгсвик) входит егерский и береговой батальоны, на вооружении бригады имеются переносные противокорабельные ракетные комплексы Euro Spike ER (дальность стрельбы в некоторых вариантах – до 25 км).В ВМС Польши имеется – 2 фрегата типа «Оливер Хазард Пери» (проект 1970-х годов), переданные США, многоцелевой корвет типа «Гаврон», 3 подводные лодки (одна проекта «Варшавянка», две – типа «Коббен», переданы Норвегией), и так далее. ВМС Литвы – три морских тральщика, патрульные катера, Латвии – 4 тральщика, минный заградитель, сторожевые катера, Эстонии – 3 минных тральщика, патрульные корабли и катера.Военно-морской флот Швеции, хоть формально еще и не вступившей в НАТО, давно интегрирован в структуры альянса. 4-я боевая флотилия Швеции базируется к югу от Стокгольма. В числе прочего, в нее входит дивизион корветов и дивизион минных тральщиков. В 3-й боевой флотилии имеется дивизион корветов (класса «Висбю») и дивизион тральщиков. 1-я флотилия подводных лодок базируется в Карлскруне. Кроме этого, в ВМФ Швеции располагает двумя полками морской пехоты.Очевидно, в случае проведения масштабных боевых операций на Балтику также войдут военные корабли США, Великобритании, Нидерландов и других стран НАТО, включая ударные американские и английские авианосцы.Ледяной ветер эскалацииО серьезности военных приготовлений на Балтике свидетельствую и беспрецедентная активность военно-морских сил НАТО. Морские учения флотов западной коалиции проходят там почти беспрерывно, практически каждый месяц.В ноябре-декабре прошли учения Freezing Winds 23 («Ледяные ветры»), завершившиеся несколько дней назад. В них участвовали ВМС Финляндии, Швеции, Эстонии, Франции, Великобритании и США. Финляндия впервые принимала участие в этих учениях как страна НАТО. Главным районом морских маневров стал архипелаг – группа островов недалеко от входа в Финский залив. В ходе учений отрабатывалась переброска кораблей Королевского флота Швеции на базы в Финском архипелаге в условиях местного мелководья. При этом качестве «лоцманов» использовались роботизированные финские катера FNS Hanko. Со стороны Швеции в Freezing Winds участвовали два корвета типа Gävle и минный тральщик класса Koster. Также шведские корабли вместе с флотом Финляндии проводили учебные морские бои. По итогам «Ледяных ветров» было заявлено, что ВМС Швеции и Финляндии являются важнейшими оперативными партнерами в регионе. В учениях принимала участие и минная группа флота США. Еще ранее сюда прибыла американская морская пехота, которая намерена оставаться на мысе Ханко, контролирующем выход из Финского залива - и далее на постоянной основе.В октябре в районе островов Готланд – Готска-Санден прошли морские учения «Осень-23» ВМС Швеции, Финляндии и Великобритании. В них участвовало 18 кораблей, включая шведские корветы типа «Висбю» и подводные лодки, а также - английский эсминец Diamond. В числе прочего, отрабатывалась борьба с подводными лодками. Целью учений было названа практика «препятствования свободному передвижению противника на море». Принимала участие в учениях и шведская морская пехота. Учения «Осень-23» проходили в рамках возглавляемого Британией «Объединенного экспедиционного корпуса» (JEF), куда Швеция вошла еще задолго до СВО и своей заявки в НАТО. Накануне учений «Осень-23 в Висбю на Готланде прошла встреча лидеров десяти стран JEF.Одновременно в Швецию прибыл флагман британского флота, авианосец Queen Elizabeth, способный нести до 40 боевых самолетов и вертолетов и взять на борт до 1600 солдат и матросов. Похоже, что Британия, бывшая «владычица морей», спешит на фоне разжигаемого с ее активнейшим участием конфликта на Украины добиться своего имперского реванша.Впрочем, у британцев есть и конкуренты. В сентябре у берегов Эстонии и Латвии под руководством Германии прошли учения «Северное побережье-2023», где боевое слаживание проходили экипажи 30 военных кораблей из 14 стран. В частности, на этих «оборонительных» маневрах отрабатывался морской десант (около 3 тысяч немецких, американских и итальянских морских пехотинцев). После чего на сайте ВМС Германии заявили: «ВМС Германии готовы взять на себя ответственность в регионе Балтийского моря». В апреле-мае 2023 года также в районе острова Готланд и области Скане на юге Швеции проводились учения «Аврора-23». Они стали крупнейшими учениями Королевства Швеция в ее водах за последние 25 лет. Кроме шведов, в них участвовали вооруженные силы Дании, Финляндии, Франции, Великобритании, Норвегии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Австрии, Германия и США, всего – 26 тысяч человек.Представители германских ВМС («Немецкие морские силы») играли ведущую роль в руководстве морской частью этих учений. Так, штаб военно-морских сил «Авроры-23» находился на немецкой военно-морской базе в Ростоке, ему подчинялись не только немецкие, но и американские, французские, британские, эстонские, латвийские и литовские корабли. В будущем руководство многонациональными формированиями флота на Балтике предполагается также возложить на Немецкие морские силы (DEU MARFOR). Таким образом, оперативный замысел западной коалиции на Балтике, в случае возможного перехода к «горячей фазе» конфликта, может быть следующим. Командование НАТО попытается блокировать Балтийский флот РФ, вероятно, на нескольких заградительных рубежах. Первый – на выходе из Финского залива, военно-морскими силами НАТО и Швеции, береговыми средствами поражения и путем выставления минных заграждений. Вторая-третья условные линии могут быть организованы в районе острова Готланд и Датских проливов, в том числе и с активным применением средств противолодочной борьбы. Вошедшие же в Балтийское море ударные авианосные соединения США и Великобритании, под прикрытием кораблей со средствами ПВО и противолодочной защиты союзников, будут стремится нанести удар своей палубной авиацией по военно-морским базам и другим объектам на территории РФ.Но в новом, быстро меняющемся мире уже пора оставить притязания как на гегемонию и исключительность в мировом масштабе, так и на превращение морей и океанов – во внутренние «озера» и колониальные владения.

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2023

Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Георгий Василевский

эксклюзив, балтийское море, нато, германия, швеция, дания, великобритания