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Хроника энергетической войны: Корпоративная алчность нефтяных магнатов США и рост цен на уголь

Хроника энергетической войны: Корпоративная алчность нефтяных магнатов США и рост цен на уголь - 04.06.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Корпоративная алчность нефтяных магнатов США и рост цен на уголь

Стоимость каменного угля, импортированного странами ЕС в январе-марте 2024 года, выросла до 184 евро за тонну, тогда как до введения эмбарго на поставки российского угля она составляла 120 евро

2024-06-04T06:04

2024-06-04T06:04

2024-06-04T08:01

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Страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефтиСтраны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти на 2025 год практически на прежних условиях. При этом страны, осуществляющие дополнительные добровольные сокращения добычи, приняли решение о постепенном снятии ограничений с октября 2024-го.Оба решения были приняты в ходе трёх важных мероприятий ОПЕК и ОПЕК+, которые прошли 2 июня в комбинированном онлайн/офлайн-формате. Речь о 37-й Министерской встрече ОПЕК+ (OPEC and Non-OPEC Ministerial Meeting, ONOMM), 54-м заседании Объединенного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC) и 188-й конференции ОПЕК.Изначально все три мероприятия были намечены на 1 июня, и должны были пройти в очном формате в штаб-квартире ОПЕК в Вене. Однако 23 мая встречи были перенесены на 2 июня и переведены в режим видеоконференцсвязи.В итоге мероприятия прошли в комбинированном формате: представители большинства стран участвовали в них онлайн, а представители восьми стран ОПЕК+, принявших на себя добровольные ограничения по добыче нефти в рамках соглашения (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир, Оман), участвовали в онлайн-заседаниях JMMC и ONOMM, собравшись в столице Саудовской Аравии.Страны ОПЕК+ приняли решение продлить действующие в 2024 году целевые уровни по добыче нефти на следующий год почти без изменений. Максимальный разрешенный уровень добычи для стран ОПЕК+ на 2025 год установлен на уровне 39,725 млн баррелей в сутки, что лишь на 300 тысяч баррелей в сутки выше по сравнению с уровнем, действующим в 2024-м. Речь идёт о повышении квоты для ОАЭ, которое будет осуществляться поэтапно с января и до конца сентября 2025 года.Распределение квот на 2025 год для стран ОПЕК+ (без учета добровольных дополнительных сокращений добычи) будет выглядеть следующим образом: девять стран ОПЕК (без Ирана, Венесуэлы и Ливии, освобожденных от обязательств в рамках соглашения ОПЕК+) – 24,135 млн баррелей в сутки, в т. ч. Саудовская Аравия – 10,478 млн барр./сутки, и десять стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, – 15,59 млн баррелей в сутки, в т. ч. Россия – 9,949 млн барр./сутки.Стоит отметить, что во вторую категорию стран входит также Мексика, которая участвовала в соглашении ОПЕК+ на первом этапе в мае-июне 2020 года, и с поддержкой США сокращала свою нефтедобычу, но с тех пор не имеет формальных обязательств в рамках соглашения. Квота Мексики установлена на уровне 1,753 миллиона баррелей в сутки.Кроме того, представители восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти сверх установленных квот, провели личную встречу в Эр-Рияде на полях ONOMM. На этой встрече было принято решение о частичном поэтапном восстановлении добычи начиная с октября 2024 года.Напомним, что добровольные обязательства сверх квот отдельные страны — члены ОПЕК+ принимали на себя в две волны. В апреле 2023 года речь шла о сокращении добычи на 1,65 млн баррелей в сутки (в т. ч. Россия и Саудовская Аравия – по 500 тысяч барр./сутки), а в ноябре 2023-го – на 2,2 млн баррелей в сутки (в т.ч. Россия на текущий момент – на 471 тысяч барр./сутки, Саудовская Аравия – на 1 млн барр./сутки).На встрече 2 июня принято решение продлить действие первого сокращения до конца декабря 2025 года, а вот второе сокращение продлевается пока лишь на третий квартал 2024 года. При этом с октября 2024-го добыча будет постепенно восстанавливаться равномерно на ежемесячной основе до конца сентября 2025 года, хотя это ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.На данный момент рынок сдержанно отреагировал на решения ОПЕК+. Так, 3 июня стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на август на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,17%, до 81,25 долларов за баррель. В тот же день на электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на июль подорожали на 0,12%, до 77,08 доллара за баррель. Для сравнения: за май 2024 года Brent потеряла в цене 7,1%, WTI – 7,43%.Нефтяную отрасль США подозревают в сговоре с ОПЕКЛидер большинства в Сенате Чак Шумер и ещё 22 сенатора-демократа в четверг, 30 мая, обратились к генеральному прокурору США с просьбой расследовать обвинения в сговоре между американской нефтяной отраслью и ОПЕК.Поводом стало решение Федеральной торговой комиссии США. Она дала компании Exxon Mobil согласие на сделку с покупкой Pioneer Natural Resources на сумму 60 миллиардов долларов, но запретила бывшему генеральному директору Pioneer Скотту Шеффилду входить в совет директоров Exxon из-за обвинений в попытке сговора с ОПЕК для повышения цен на нефть. Комиссия считает, что Шеффилд "скоординировал усилия с компаниями, добывающими сланцевую нефть в США, чтобы ограничить их добычу и повысить цены на энергоносители".Компания Pioneer, базирующаяся в Далласе, заявила, что не согласна с выдвинутыми в её адрес обвинениями, но не будет препятствовать закрытию сделки по слиянию с Exxon Mobil, о котором было объявлено в 2023 году.В письме сенаторов со ссылкой на отчет Федеральной торговой комиссии говорится, что сговор Pioneer и других компаний мог стоить средней американской семье до 500 долларов за автомобиль из-за увеличения ежегодных расходов на топливо. "Эта сумма типа нежелательного налога, который особенно обременителен для семей с низкими доходами", – пишут сенаторы-демократы с явным прицелом на грядущие президентские выборы.Они отмечают, что Exxon Mobil и другие крупные нефтяные компании в совокупности заработали более 300 миллиардов долларов прибыли за последние два года, и такой резкий рост, по мнению многих экспертов рынка, нельзя объяснить увеличением производственных затрат из-за пандемии коронавируса или инфляции."Эти отчёты настораживают и подтверждают опасения, что корпоративная алчность искусственно поддерживает высокие цены. Нужно использовать все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты для предотвращения и преследования предполагаемого сговора и установления цен в нефтегазовой отрасли. Необходимо начать общеотраслевое расследование возможных нарушений Антимонопольного закона Шермана, поскольку предполагаемый сговор крупных нефтяных компаний с ОПЕК является проблемой национальной безопасности, которая помогает странам, стремящимся подорвать позиции США, включая Россию и Иран", – сказано в письме.Судя по всему, оно согласовано с Белым домом, поскольку пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер оперативно прокомментировала обращение сенаторов. По её словам, Джо Байден ранее чётко дал понять, что любой незаконный сговор между крупными корпорациями неприемлем, поскольку он вызывает рост цен на топливо на АЗС, а это влияет на "трудолюбивые семьи".Уголь для стран ЕС подорожал в 1,5 раза после введения эмбарго на его поставки из РоссииСтоимость каменного угля, импортированного странами Евросоюза в январе-марте 2024 года, выросла до 184 евро за тонну, тогда как три года назад она составляла 120 евро. Это следует из расчетов РИА Новости по данным европейской таможни.За первые три месяца 2024 года среднемесячные траты стран ЕС на каменный уголь составили 1,1 миллиарда евро – против 987 миллионов евро в 2021 году, что на 9% больше. Однако за этот же период объем закупок упал на 29%, до 5,85 млн т в среднем за месяц – против 8,24 млн т в 2021-м. В результате средняя цена одной тонны угля за данный период подскочила в 1,5 раза – до 184 евро, тогда как еще в 2021 году она была 120 евро, что соответствовало ценам мирового рынка (117 евро).Такая динамика, в первую очередь, объясняется изменением направлений поставок. В 2021 году главным поставщиком угля в страны Евросоюза была Россия с долей в 45%, а в 2024-м ими стали Австралия (36%) и США (35%).Напомним, что в начале апреля 2022 года ЕС включил в пятый пакет санкций против РФ из-за СВО на Украине эмбарго на импорт российского угля. В результате российские угольные компании перестроили логистику, чтобы перенаправить на азиатский рынок значительные объемы угля, от которых отказались европейцы.При этом экспорт угля из России через морские порты в январе-апреле 2024 года составил 50,5 млн тонн, что почти на 20% ниже аналогичного периода прошлого года. Об этом 31 мая сообщило издание "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.Наибольшее снижение экспорта произошло через порты юга страны, где поставки упали в 2,2 раза, до 4,8 млн тонн. Основная причина – сокращение перевалки на терминале ОТЭКО в Тамани из-за высоких логистических затрат. С апреля 2024 года тариф на перевалку был снижен до $18/т с $42/т.Экспорт угля через порты Северо-Запада также сократился – на 17%, до 15,5 млн тонн, включая значительное снижение в Усть-Луге (-8%) и Мурманске (-31,5%). В портах Дальнего Востока экспорт упал на 10%, до 30,1 млн тонн.Высокая стоимость логистики и снижение экспортных цен на уголь снижают рентабельность поставок. Экспортные цены на уголь калорийностью 6000 ккал/кг в начале апреля упали до $95/т на Дальнем Востоке, $72/т в Тамани и $61/т в Балтийских портах.Стремясь поддержать российскую угольную отрасль, в конце апреля правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года.Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 года. Но, по его словам, Минэнерго не планирует пересматривать прогноз по экспорту и добыче угля на текущий год.О том, как и почему Индия забрала свои сто тонн золотого запаса у Лондона - в статье Александра Сокуренко Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота

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Олег Хавич

россия, сша, саудовская аравия, джо байден, опек, ес, сенат, brent, эксклюзив