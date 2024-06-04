https://ukraina.ru/20240604/1055460410.html

Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота

Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота - 04.06.2024 Украина.ру

Выборы в Индии: российский фактор. Как Дели забрал у Лондона сто тонн золота

В Индии завершились всеобщие парламентские выборы, которые стартовали еще 19 апреля.

2024-06-04T05:03

2024-06-04T05:03

2024-06-04T05:03

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лондон

запад

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Их масштаб поражает – в самой населенной стране планеты зарегистрировано 969 миллионов избирателей. По причине огромной численности населения голосование проводилось в семь этапов, по очереди, в 543 избирательных округах, на которых поделена страна – при явке около 62 процентов.На выборах было по-настоящему горячо. В последний день голосования, 1 июня, десятки сотрудников избиркомов Индии погибли от теплового удара – поскольку температура в стране колебалась от +45 °С до +61 °С. И теперь семьям погибших пообещали выплатить компенсацию в размере (в эквиваленте) 1,6 млн рублей.Уже ясно, что Бхарати джаната парти – Индийская народная партия, которой руководит премьер-министр Нарендра Моди, в третий раз подряд получит большинство в нижней палате индийского парламенте.Сторонники премьера получат около 370 мест из 543. В то время как его соперники – оппозиционный блок I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance, Индийский национальный инклюзивный альянс развития), в который вошли целых 28 партий во главе с проамериканскими либералами, могут рассчитывать всего-лишь на 125-154 мест.Как отметил Моди, оппозиции "не удалось найти путь к сердцам избирателей". И это действительно так.Большинство индийцев не очень заинтересовались предложенной им экзотической инклюзивностью. А вот прагматичная повестка команды Моди, который призывает прежде всего руководствоваться национальными интересами, имеет среди электората стабильно высокий спрос.Стратегия Индийской народной партии направлена на то, чтобы выстраивать интересы с разными партнерами – при условии, если это выгодно для индийцев. И Моди умеет использовать для этого противоречия международной политики.Индия активно торгует с Россией в обход западных санкций, и около 40% нефти попадает на местный рынок именно из Российской Федерации. Индийцы также закупают у россиян продовольствие – пшеницу и бобовые культуры. А кроме того, Нью-Дели развивает отношения с Ираном, участвуя в проекте нового глубоководного порта – который, возможно, сможет использовать и российская сторона.Все это вызывает на Западе серьезное раздражение, но наказать Моди не получается. Американские стратеги рассматривают Индию в качестве противовеса против Китая, что заставляет США закрывать глаза на действия индийского правительства – тем более, что заменить его на более покладистую либеральную оппозицию так и не удалось.У Нью-Дели тоже нет особого выбора. Огромное и постоянно растущее население нуждается в том, чтобы обеспечить его топливом и едой – причем объемы потребления только растут. Без приплывших с севера нефтепродуктов страна просто встанет, и индийские политики это прекрасно осознают.Партнерские отношения с Россией оказываются в этой ситуации практически неизбежными – несмотря на то, что западные санкции стараются нанести этим деловым контактам максимальный ущерб. Так что прошедшие сейчас выборы окончательно закрепят эту сложившуюся стабильность."Наш министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар недавно говорил в Москве о новой балансировке. Индия ищет своё место во взаимодействии с другими державами – так, чтобы возникло новое равновесие в регионе Тихого и Индийского океанов. В этом процессе страна, с которой для Индии связаны наименьшие риски, это, конечно, Россия", – говорится в статье в журнале "Россия в глобальной политике", которую написали влиятельные дипломаты Венкатеш Варма, Канвал Сибал и Асоке Мукерджи.Более того, недавно произошло чрезвычайно знаковое событие, которое показывает, что Индия разрывает последние связи с бывшими колонизаторами из Европы, утверждая свой реальный суверенитет.Резервный банк Индии (RBI) перевел из Лондона более 100 тонн золота, которые теперь будут храниться в Мумбаи и Нагпуре. А в скором времени индийцы могут вернуть себе и часть других золотовалютных активов, которые пока находятся в Великобритании – сообщается, что работа над этим уже идет.У Нарендры Моди небезосновательно решили, что так будет надежнее для страны. Причем, эксперты напрямую связывают решение индийцев с попыткой беззаконного грабежа российских финансовых средств, которая обернулась для Запада бегством иностранного капитала."Воровство российских активов в Европе и юридическая готовность США сделать то же самое, заставили не только инвесторов, но и центральные банки мира отреагировать ногами. Они побежали забирать свое. От греха подальше.Согласно опросу центральных банков и суверенных инвестиционных фондов, проведенному компанией Invesco в прошлом году, репатриация золотых запасов – реакция на санкции в отношении России", – пишет об этом экономист Алексей Бобровский.Однако данный шаг имеет для Индии особое символическое значение.После получения независимости от англичан страна еще долго испытывала на себе экономическое влияние бывшей британской метрополии. Но сейчас эти времена определенно заканчиваются.Индийцы теряют остатки прежнего интереса к Лондону. Причем это заметно даже по деятельности частного индийского бизнеса, который перемещается из Европы в такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты – потому что это сулит больше прибылей и меньше проблем.В свою очередь, Запад больше не в состоянии навязать бывшей колонии свою внешнеполитическую повестку.Это наглядно демонстрирует ситуация с провальным украинским саммитом в Швейцарии, который не вызывал у индийцев сколько-нибудь серьезного интереса."Индия не планирует направлять на запланированную в Швейцарии 15-16 июня конференцию по Украине чиновников высокого уровня", – написало сегодня издание The Hindustan Times.Как утверждают его журналисты, ни премьер-министр Нарендра Моди, ни министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар не будут участвовать в этом мероприятии.А это говорит о том, что самое населенное государство Глобального Юга, выбирает суверенную внешнюю политику, игнорируя навязанные кем-то "хотелки".

https://ukraina.ru/20240603/1055456253.html

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Александр Сокуренко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

индия, лондон, запад