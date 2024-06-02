https://ukraina.ru/20240602/1055365237.html

ВСУ затыкают дыры, потому что у Украины везде "горит". Шкурлатов о "голых" направлениях фронта

ВСУ затыкают дыры, потому что у Украины везде "горит". Шкурлатов о "голых" направлениях фронта - 02.06.2024 Украина.ру

ВСУ затыкают дыры, потому что у Украины везде "горит". Шкурлатов о "голых" направлениях фронта

Киевский режим по-прежнему разделяет свои войска на тех, кого не жалко, и тех, кого он готов поберечь. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник запаса, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов

2024-06-02T05:50

2024-06-02T05:50

2024-06-02T05:50

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По его словам, когда группировка "Север" начала движение на Слобожанщине (то есть отодвигая противника и занимая населенные пункты, которые были в серой зоне), стали ходить разные слухи и домыслы относительно того, до какой степени мы будем продвигаться и есть ли у нас задача по охвату Харькова. Эксперт напомнил слова Владимира Путина, который заявил, что на сегодняшний день у нас нет планов по взятию города.Поэтому, добавил Шкурлатов, действия ВС РФ на Харьковском направлении сфокусированы на создание санитарной зоны, чтобы не позволять ВСУ наносить удары по мирным кварталам Белгорода и всего приграничья. Эксперт заметил, что продвижение продолжается и в районе Часова Яра, и возле Работино, и на Времевском выступе, и под Авдеевкой.Он также отметил, что закон о мобилизации на Украине означает, что она пытается выгрести свои последние людские ресурсы.Ранее в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал про действия ВСУ на фоне их провала."Противник из Харькова, из Сумской области, Часова Яра и Запорожья перебросил не только личный состав. Он перебросил туда РСЗО и тактические ракетные комплексы. При обстреле Белгорода был замечен даже "Нептун", который ВСУ использовали для атак на Крым. Это четыре пусковые установки на 16 боеприпасов. И дальность стрельбы у него больше 200 километров. Украина создала его на базе советско-российской разработки Х-35", — поделился Алехин.Геннадий Алехин: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и КонотопомВ интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый заявил, что успехи ВС РФ в продвижениях на фронте связаны с обеспечением войск противника."Для купирования Харьковского прорыва или Волчанского прорыва противник вынужден был использовать довольно значительное количество тяжёлого вооружения, которое наши войска успешно продолжают выбивать. И мне кажется, что это была одна из главных задач этой операции, которые мы наблюдали, потому что если мы посмотрим на номенклатуру средств, которые сейчас передаёт Запад, то там с техникой большие проблемы", — объяснил Скоробогатый.Петр Скоробогатый: Россия связала ВСУ под Волчанском, но Запад готовит удавку от Балтики до Черного моряПродвижение ВС РФ также прокомментировал военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный в интервью изданию Украина.ру."Группировка России "Север" на Харьковском направлении воюет в численном меньшинстве. Для наступления нужно соотношение сил 3 к 1 (три наступающих на одного обороняющегося), а там это происходит с точностью до наоборот. Украина стянула около 50–60 тысяч, а со стороны России 20–25 тысяч. Тем не менее ВС РФ умудряется наступать на Харьковском направлении благодаря новой тактике малых групп и огромного преимущества в авиации", — заметил Подлесный.Геннадий Подлесный: Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз"29 мая Минобороны РФ подтвердило освобождение поселков Ивановка (Купянск) и Нетайлово (Донецкое направление)."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены: склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ, цех сборки беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке МО РФ.Техника, топливо, беспилотники: российские войска уничтожили склады ВСУПолный текст интервью Роман Шкурлатов: Жать красную кнопку рано, но за "Воронеж" Россия может Западу ответить жестко читайте на сайте Украина.ру.

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россия, украина, запад, владимир путин, всу, вс рф, харьков